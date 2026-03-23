Pakistán se perfila como un actor clave que intenta abrir una vía diplomática para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Según diversas informaciones, Islamabad incluso podría acoger una cumbre a finales de esta semana, en la que se sentarían potencialmente el vicepresidente estadounidense y el presidente del Parlamento iraní con el objetivo de explorar una tregua.

Según fuentes del ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán citadas por la agencia de noticias Anadolu este lunes, una delegación de Estados Unidos tiene previsto llegar a Pakistán “en uno o dos días” para mantener posibles conversaciones. Sin embargo, desde el lado iraní se apunta que Teherán “aún no está listo” para participar, debido a la desconfianza existente.

Esta nueva iniciativa diplomática surge después de la conversación entre el jefe del ejército paquistaní, Asim Munir, y el presidente estadounidense Donald Trump el domingo, según informó el Financial Times a partir de fuentes conocedoras de la llamada.

Al mismo tiempo, fuentes oficiales israelíes señalaron al sitio Axios que, además de los enviados especiales de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, el vicepresidente JD Vance podría sumarse a una eventual cumbre de paz con representantes iraníes, entre ellos el presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, prevista en Islamabad.

En el plano regional, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, aseguró haber mantenido una conversación con el presidente iraní Masoud Pezeshkian, en la que le trasladó el compromiso de Islamabad de contribuir a la estabilidad. Sharif describió la situación en la región del Golfo como “grave” y reiteró la voluntad de Pakistán de desempeñar “un papel constructivo en el avance de la paz”.

Ambos líderes han mantenido varios contactos en el último mes, no solo para intercambiar felicitaciones por el Ramadán y el Eid, sino también para abordar la posibilidad de una desescalada del conflicto y reforzar el diálogo. En su última conversación, también aprovecharon para intercambiar felicitaciones por el Año Nuevo persa y coincidieron en la urgencia de avanzar en la “desescalada, el diálogo y la diplomacia”.

Desde Teherán, el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei, apuntó que Irán ha recibido mensajes a través de “países amigos” que indicarían una solicitud estadounidense para negociar el fin del conflicto, según informó la agencia oficial de noticias IRNA.

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Türkiye, Pakistán y Egipto

Por otro lado, en los últimos dos días, Türkiye, Pakistán y Egipto también han actuado como intermediarios, transmitiendo mensajes entre Washington y Teherán, según informó Axios citando a una fuente estadounidense.