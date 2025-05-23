Emine Erdogan, primera dama de Türkiye, pronunció un emotivo discurso en la cena de gala del Foro Internacional de la Familia, organizado por el Ministerio de Familia y Servicios Sociales del país.

Destacando el creciente interés en el evento, Emine Erdogan declaró: “Creo que compartimos nuestras preocupaciones e inquietudes. Todos nosotros, en el mundo actual donde las amenazas contra la familia han aumentado considerablemente, queremos protegerla”.

En esa línea expresó su convicción de que el foro marcó “el primer paso de una fuerte solidaridad para lograr este objetivo común”.

Pilar fundamental de la sociedad



Al remarcar que la familia es “el pilar fundamental de la sociedad”, la primera dama destacó su papel como fuente de valores, seguridad e identidad nacional. “Así como enraizamos una rama de flor con agua para reproducirla, la familia es el agua ancestral donde se arraiga el legado de la civilización”, señaló.

Emine Erdogan también advirtió sobre las “amenazas globales” que erosionan las estructuras familiares tradicionales, advirtiendo que su objetivo es “conquistar la fortaleza desde dentro” al atacar la mente de los niños.

Por eso instó a los gobiernos a intensificar las políticas de protección: “La familia es un valor común de las sociedades de todo el mundo y un elemento sagrado en todas las religiones”.

Türkiye declara 2025 como el Año de la Familia



Al declarar el 2025 como el “Año de la Familia”, Emine Erdogan destacó las iniciativas turcas para reforzar la unidad familiar, incluyendo el matrimonio y la manutención infantil, los programas de acogida familiar y el “Proyecto Corazones Voluntarios”, elogiado por Unicef.