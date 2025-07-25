Un nuevo hito para la industria de defensa de Türkiye ocurrió este jueves con la firma de un acuerdo entre Industrias Aeroespaciales Turcas (TAI) y Airbus para exportar el avión de entrenamiento Hurjet a España. El anuncio se realizó en el marco de la Feria Internacional de la Industria de Defensa (IDEF) 2025, celebrada en Estambul.

El documento firmado este jueves define los roles de ambas compañías en el proyecto Hurjet y formaliza la asociación entre TAI (Turkish Aerospace Industries) y Airbus en el proceso de adquisición de aviones de entrenamiento por parte de Madrid.

Con este nuevo pacto, ambas partes buscan acelerar el proceso de incorporación del Hurjet a la Fuerza Aérea de España.

La firma se realizó en la decimoséptima edición de la feria de defensa IDEF 2025, que se celebra durante seis días esta semana. El evento tiene lugar simultáneamente en el Centro de Ferias de Estambul, el Aeropuerto Ataturk, el Hotel Wow y la Marina de Atakoy.

En el acuerdo se definieron los detalles vinculados a la exportación del Hurjet y se confirmó la decisión de suministrar hasta 30 unidades para cubrir las necesidades de España en aviones de entrenamiento a reacción.

Se prevé que el contrato final de venta se firmará antes de que finalice el año, mientras que las entregas del Hurjet comenzarán en 2028.

Con este paso estratégico, TAI y Airbus aspiran a establecer una cooperación sólida y sostenible en la industria de defensa europea. Su asociación estratégica a largo plazo se considera un paso importante no solo para el proyecto Hurjet, sino también para profundizar la cooperación bilateral entre Türkiye y España en los campos de la defensa y la aviación.

La ingeniería turca en los proyectos aeronáuticos de Europa

La firma del acuerdo contó con la presencia de Haluk Gorgun, presidente de la Subsecretaría de Industrias de Defensa de Türkiye, así como de altos directivos de ambas compañías.

El director general de TAI, Mehmet Demiroglu, afirmó que, gracias a su experiencia en ingeniería, han superado otro hito importante en el camino del Hurjet hacia Europa, y que ahora llegará “hasta sus cielos”.