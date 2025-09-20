Portugal acaba de revelar la fecha en la que reconocerá oficialmente a Palestina como Estado: será este domingo, antes de la Asamblea General de la ONU, donde se espera que otros 10 países tomen esta medida la próxima semana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal emitió un comunicado este viernes, en el que confirma su decisión y añade que “la declaración oficial de reconocimiento se realizará el domingo 21 de septiembre".

Lisboa ya había anticipado esa decisión en julio pasado, citando "la extremadamente preocupante evolución del conflicto", la crisis humanitaria en Gaza y las reiteradas amenazas de Israel de anexar territorio palestino.

En respuesta a la decisión, Palestina sostuvo este sábado que se trata de “paso valiente”, en línea con el derecho internacional y a las resoluciones de la ONU.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores agradeció a los países que han anunciado su intención de reconocer el Estado palestino e instó a quienes aún no lo han hecho a actuar con rapidez para salvaguardar la solución de dos Estados.

Añadió que el reconocimiento es vital para apoyar los esfuerzos internacionales en pos de un alto el fuego inmediato en Gaza, la protección de los civiles y el inicio de un proceso político destinado a poner fin a la ocupación israelí, y permitir que el pueblo palestino ejerza su derecho a la autodeterminación.