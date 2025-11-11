Se está trazando una nueva arteria vital en el mapa energético de Sudamérica: el Gasoducto Bioceánico. Este ambicioso proyecto, que servirá como corredor estratégico, busca transportar gas natural desde la vasta formación de Vaca Muerta, en Argentina, hasta el voraz mercado industrial de Brasil, cruzando el Chaco, en el corazón de Paraguay. El gasoducto, que además conecta los océanos Atlántico y Pacífico, representa una gran apuesta de Paraguay en el tablero geopolítico regional y podría redefinir el rol del país en el equilibrio del poder energético, dejando atrás a Bolivia como el actor históricamente dominante.

De hecho, este octubre, durante la X Semana de la Energía de Olade en Santiago de Chile, Julio Albertini, del Ministerio de Energía de Paraguay, destacó que el proyecto tiene el potencial de convertirse en el “próximo canal de Panamá” del gas latinoamericano, al interconectar a países productores y consumidores de la región.

La apuesta paraguaya



Actualmente, la visión paraguaya es clara y va mucho más allá del gas. Este gasoducto es la pieza angular de su estrategia para convertirse en un corredor logístico y energético indispensable. Es la materialización concreta del sueño del Corredor Bioceánico, donde la energía fluye con la misma intensidad que las mercancías por las carreteras, transformando la mediterraneidad en una ventaja estratégica.

Los detalles técnicos del proyecto revelan su envergadura. Con una inversión estimada de 2.000 millones de dólares, el ducto se extendería a lo largo de 1.050 kilómetros. Su recorrido comenzaría en el norte de Argentina, con un tramo de 110 km, para luego adentrarse 530 km en el territorio paraguayo, recorriendo la planicie chaqueña, y finalmente conectar con la red brasileña a lo largo de 410 km hasta alcanzar el vital Gasbol y de ahí, el mercado de Sao Paulo.

El primer paso formal se dio en febrero de 2025 , con la firma de un memorándum de entendimiento entre Paraguay y Brasil en Campo Grande, donde se destacó el fomento de inversiones en infraestructura, la generación de empleo y el desarrollo económico, entre otros asuntos.

Poco después, en julio del mismo año, en el marco de una Cumbre del Mercosur en Buenos Aires, Paraguay y Argentina rubricaron otro acuerdo para crear un grupo de trabajo técnico binacional. El siguiente paso natural sería un acuerdo trinacional al más alto nivel, consolidando la voluntad política.

Los intereses de cada nación en este gran juego energético son claros. Para Argentina, es la gran oportunidad de monetizar el tesoro de Vaca Muerta, una de las mayores reservas de gas no convencional del mundo, y convertirse en un exportador energético confiable para su socio más grande. En el caso de Brasil, se trata de una cuestión de seguridad nacional: diversificar sus fuentes de energía y asegurar el suministro para una demanda que se duplicará en la próxima década, especialmente para el estado de Mato Grosso do Sul, ávido de gas.

Una jugada geopolítica





Paraguay es quien tiene más que ganar. El país espera obtener ingresos por el canon territorial derivado del tránsito, diversificar su matriz energética con la incorporación de gas natural en la generación eléctrica y en la industria, y aprovechar la obra para dinamizar el desarrollo del Chaco, con potencial para atraer inversiones en sectores como el cemento, los fertilizantes y el procesamiento de hierro. La geografía llana del Chaco y la franja ya liberada por la Ruta Bioceánica facilitan la construcción y reducen costos de expropiación, lo que refuerza la viabilidad técnica del trazado.