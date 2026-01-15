El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves nuevas sanciones contra altos funcionarios de seguridad iraníes y redes financieras, en un contexto de protestas que se extienden por todo Irán.

Las sanciones, impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, apuntan a lo que funcionarios estadounidenses describieron como los responsables de la “violenta” represión contra los manifestantes.

“Hoy, OFAC también está tomando medidas contra las redes de banca en la sombra que permiten a la élite iraní robar y lavar los ingresos generados por los recursos naturales del país”, señaló el organismo en un comunicado.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Estados Unidos se mantiene “firmemente” del lado del pueblo iraní en su demanda de “libertad y justicia”.

“Por orden del presidente Trump, el Departamento del Tesoro está sancionando a líderes iraníes clave involucrados en la brutal represión contra el pueblo iraní. El Tesoro utilizará todas las herramientas a su alcance para atacar a quienes están detrás de la opresión tiránica de los derechos humanos por parte del régimen”, dijo.

Entre los sancionados figura Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Según el comunicado, Larijani fue uno de los primeros altos dirigentes en llamar públicamente a la “violencia” como respuesta a las protestas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha prometido reiteradamente apoyar a los manifestantes en Irán, donde la represión de las autoridades habría provocado miles de víctimas.

Funcionarios iraníes han acusado a Estados Unidos e Israel de respaldar los “disturbios” y el “terrorismo” durante las protestas.