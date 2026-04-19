El presidente de Donald Trump anunció que representantes estadounidenses tienen previsto llegar a Islamabad el lunes por la tarde con el objetivo de iniciar negociaciones con Irán.
“Mis representantes se dirigen a Islamabad, Pakistán. Estarán allí mañana por la tarde, para negociar”, escribió Trump este domingo en su cuenta de Truth Social.
En este contexto, el mandatario acusó a Teherán de haber violado el alto el fuego al abrir fuego en el estrecho de Ormuz. “Irán decidió disparar ayer en el estrecho de Ormuz. ¡Una violación total de nuestro acuerdo de alto el fuego!”, afirmó. Además, aseguró que fuerzas iraníes habrían atacado embarcaciones en esta vía estratégica, entre ellas un buque francés y un carguero con bandera británica.
Además, Trump sostuvo que Irán había amenazado con cerrar este paso clave para el comercio global, una medida que, según dijo, terminaría perjudicando al propio país. “Nos están ayudando sin saberlo, y son ellos los que pierden con el cierre del paso, 500 millones de dólares al día”, señaló.
Al mismo tiempo, el presidente defendió que las rutas marítimas internacionales continúan abasteciendo a Estados Unidos y subrayó que buques con destino estadounidense se dirigen a puertos en Texas, Luisiana y Alaska.
En paralelo, Trump elevó el tono al advertir de posibles represalias. “Estamos ofreciendo un ACUERDO muy justo y razonable, y espero que lo acepten porque, si no lo hacen, Estados Unidos destruirá todas y cada una de las centrales eléctricas y todos y cada uno de los puentes en Irán. ¡SE ACABÓ EL BUENISMO!”, escribió.
Asimismo, añadió que, en caso de no aceptar el acuerdo, “será un honor hacer lo que hay que hacer, lo que otros presidentes debieron haber hecho con Irán en los últimos 47 años”.
Violación del alto el fuego
A renglón seguido, Trump criticó a administraciones anteriores por no haber abordado la cuestión iraní durante décadas y reiteró su postura de línea dura. En ese sentido, insistió en que espera que Teherán acepte la propuesta para evitar una escalada mayor. “¡ES HORA DE QUE LA MÁQUINA DE MATAR DE IRÁN LLEGUE A SU FIN!”, afirmó.
Por su parte, en declaraciones recogidas por el periodista Jonathan Karl, Trump aseguró que el acuerdo de paz “sucederá, de una forma u otra. Por las buenas o por las malas. Va a suceder”.
En respuesta, el ministerio de Relaciones Exteriores de Irán denunció que el bloqueo naval estadounidense sobre sus puertos constituye igualmente una violación del alto el fuego y lo calificó de acto “ilegal y criminal”.
El portavoz de Exteriores, Esmaeil Baqaei, afirmó en un mensaje publicado en X que “el llamado ‘bloqueo’ de Estados Unidos sobre los puertos o la costa de Irán no solo viola el alto el fuego mediado por Pakistán, sino que además es ilegal y criminal”.