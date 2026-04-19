El presidente de Donald Trump anunció que representantes estadounidenses tienen previsto llegar a Islamabad el lunes por la tarde con el objetivo de iniciar negociaciones con Irán.

“Mis representantes se dirigen a Islamabad, Pakistán. Estarán allí mañana por la tarde, para negociar”, escribió Trump este domingo en su cuenta de Truth Social.

En este contexto, el mandatario acusó a Teherán de haber violado el alto el fuego al abrir fuego en el estrecho de Ormuz. “Irán decidió disparar ayer en el estrecho de Ormuz. ¡Una violación total de nuestro acuerdo de alto el fuego!”, afirmó. Además, aseguró que fuerzas iraníes habrían atacado embarcaciones en esta vía estratégica, entre ellas un buque francés y un carguero con bandera británica.

Además, Trump sostuvo que Irán había amenazado con cerrar este paso clave para el comercio global, una medida que, según dijo, terminaría perjudicando al propio país. “Nos están ayudando sin saberlo, y son ellos los que pierden con el cierre del paso, 500 millones de dólares al día”, señaló.

Al mismo tiempo, el presidente defendió que las rutas marítimas internacionales continúan abasteciendo a Estados Unidos y subrayó que buques con destino estadounidense se dirigen a puertos en Texas, Luisiana y Alaska.

En paralelo, Trump elevó el tono al advertir de posibles represalias. “Estamos ofreciendo un ACUERDO muy justo y razonable, y espero que lo acepten porque, si no lo hacen, Estados Unidos destruirá todas y cada una de las centrales eléctricas y todos y cada uno de los puentes en Irán. ¡SE ACABÓ EL BUENISMO!”, escribió.