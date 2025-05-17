Con el objetivo de poner fin al mayor conflicto militar en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, Türkiye acogió el 15 de mayo el primer contacto directo entre funcionarios rusos y ucranianos desde el colapso de las negociaciones de paz en 2022, con el objetivo de poner fin al mayor conflicto militar en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

La reunión, celebrada en Estambul, duró menos de dos horas y se llevó a cabo sin la presencia de los presidentes Vladimir Putin ni Volodymyr Zelenskyy. La asistencia sorpresa de Donald Trump podría haber cambiado eso, pero finalmente no se presentó.

El encuentro se desarrolló en un contexto de intensa actividad diplomática en Türkiye: la cumbre de ministros de Exteriores de la OTAN se celebraba en Antalya y Zelenskyy mantenía consultas con el presidente Erdogan en Ankara.

Simultáneamente, en Estambul tuvo lugar una sesión trilateral entre funcionarios turcos, estadounidenses y ucranianos, lo que subraya hasta qué punto Türkiye se ha posicionado como un centro clave en la arquitectura diplomática emergente en torno a la guerra.

El escenario, el tono y las ausencias en las conversaciones revelaron cómo el orden internacional está siendo reformulado por la renovada competencia entre grandes potencias, los alineamientos asimétricos y la creciente afirmación de actores regionales como Türkiye.

Aunque el mayor resultado tangible de las conversaciones de Estambul fue el acuerdo de intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania, las dos partes siguen estando muy alejadas, con poco terreno común para resolver las cuestiones fundamentales que alimentan el conflicto.

En conjunto, estos elementos ofrecen una instantánea de un mundo en transición, donde la negociación sirve tanto para enviar señales y posicionarse como para buscar la paz.

Un panorama global cambiante y el ascenso estratégico de Türkiye

Más allá de quién estuvo o no presente o de si se lograron avances concretos, la verdadera importancia de las conversaciones de Estambul radica en lo que revelaron sobre el panorama internacional actual.

Tres dinámicas entrelazadas quedaron especialmente claras:

El sistema internacional continúa en un estado de transformación. Las suposiciones fundamentales de la era posterior a la Guerra Fría—institucionalismo liberal, dominio estratégico de Estados Unidos, cohesión de la OTAN y universalización de normas occidentales—se están desmoronando rápidamente.

En su lugar, emerge un orden geopolítico fragmentado, con rivalidades entre grandes potencias y pluralismo normativo. La guerra entre Rusia y Ucrania es tanto un catalizador como una consecuencia de esta transformación.

Para Putin, el conflicto no se trata únicamente de la orientación de Ucrania o de la expansión de la OTAN, sino de forzar el reconocimiento de Rusia como una gran potencia, un estatus perdido tras la disolución de la URSS.

El regreso de Trump abrió una ventana estratégica para Moscú, cuya visión se alinea con el estilo transaccional del presidente estadounidense y su escepticismo hacia la OTAN. La decisión de Putin de no asistir a las conversaciones en Estambul, una vez confirmado que Trump no acudiría, subraya esta dinámica.

Encuentros como este sirven para reafirmar la pretensión rusa de paridad con Estados Unidos, incluso mientras enfrenta sanciones y pérdidas militares. Para el Kremlin, el retorno de Trump al poder representa una oportunidad estratégica. No es casualidad que el contacto serio entre Moscú y Washington haya resurgido solo tras su reelección.

Para Türkiye, acoger las conversaciones refleja no solo flexibilidad diplomática, sino un cambio más amplio en su postura estratégica.

Durante toda la guerra, Ankara ha mantenido canales abiertos tanto con Moscú como con Kiev—ha proporcionado drones Bayraktar TB2 a Ucrania, pero se ha negado a sumarse a las sanciones occidentales contra Rusia.

Ese equilibrio ha permitido a Türkiye conseguir avances que otros no han logrado: una ronda anterior de negociaciones de paz, el acuerdo sobre el grano del mar Negro, múltiples intercambios de prisioneros y ahora, un nuevo contacto directo.

Estos esfuerzos forman parte de un patrón más amplio en el que Türkiye se ha posicionado como una fuerza estabilizadora y proactiva en múltiples regiones.

En Libia, ha respaldado al gobierno reconocido por la ONU y ayudado a evitar un colapso total del orden político.

En Sudán, ha desplegado herramientas humanitarias y diplomáticas para mitigar los efectos de la guerra civil. Su diplomacia silenciosa entre Somalia y Etiopía ha contribuido al diálogo regional en medio de una creciente tensión.