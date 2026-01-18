En la primera semana de enero, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, anunció un logro destacado para el país en 2025: las exportaciones superaron cifras récord y mostraron la resiliencia de la economía pese a los vientos en contra que llegan desde todo el mundo.

“Hemos alcanzado la cifra de exportación más alta en la historia de nuestra república”, dijo el presidente turco en un evento oficial en el Centro de Congresos de Estambul. “A pesar de la incertidumbre global, las guerras en nuestra región, el creciente proteccionismo y la pesada carga de los terremotos del 6 de febrero, superamos estas pruebas con honor”.

Los datos oficiales muestran que las exportaciones de Türkiye alcanzaron los 273,400 millones en 2025 , un aumento del 4,5% interanual, marcando el quinto incremento anual consecutivo desde 2021.

Solo las exportaciones de diciembre aumentaron un 12,8% hasta un récord de 26.400 millones, con el sector automotriz liderando el auge exportador con 41.500 millones de dólares, seguido por los sectores químico y electrónico.

Para el presidente, estas cifras confirman que el modelo de crecimiento de Türkiye, basado en la inversión, la producción y las exportaciones, sigue dando resultados, incluso mientras la economía se enfría de forma deliberada bajo un programa de desinflación.

“Los intentos de construir ecuaciones que excluyan a Türkiye han fracasado”, dijo el presidente. “Ahora se entiende que ningún sistema duradero puede formarse sin Türkiye”.

No es un dato menor que estos récords se hayan alcanzado en un año en el que la economía mundial entró en una espiral descendente debido a una guerra comercial desencadenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Desempeño bajo presión

Detrás de las cifras principales se esconde una historia más compleja: la de exportadores operando bajo intensa presión interna y global.

El economista senior y profesor Kerem Alkin atribuyó el auge exportador a múltiples factores. “Una de las principales razones por las que los exportadores turcos están batiendo récords es la pronunciada desaceleración en el mercado interno”, dice Alkin a TRT World.

“En casi todos los sectores, las empresas están luchando por vender en el país. El programa de desinflación está diseñado para desacelerar la demanda, y los exportadores están siendo empujados, por necesidad, a volcarse hacia afuera”, añade.

Alkin señala que esta dinámica recuerda al período de recuperación posterior a 2001, cuando los exportadores ayudaron a sacar a Türkiye de la crisis. Pero enfatiza que las condiciones actuales son mucho más adversas.

En aquel entonces, no había guerras comerciales, ni rivalidades por semiconductores, ni conflictos por tierras raras, ni guerras regionales en nuestras fronteras", dice. “Hoy, los exportadores están teniendo éxito en una economía global mucho más fragmentada y hostil”.

Mustafa Gultepe, presidente de la Asamblea de Exportadores de Türkiye (TIM) , coincide con este análisis. “2025 fue un año muy difícil para los exportadores”, apunta a TRT World.

“Los sectores intensivos en mano de obra en particular están perdiendo competitividad. Los altos costos de producción significan que estamos luchando por mantener los precios”.

Gultepe añadió que, aunque Türkiye sigue siendo un proveedor preferido para los compradores europeos, existe un límite en la presión de costos que pueden absorber las empresas.

“Si somos entre un 10% y un 15% más caros, los clientes todavía pueden elegirnos”, explica. “Pero más allá de ese margen, corremos el riesgo de salir del radar del comprador”.