Trump afirma que Estados Unidos mantuvo conversaciones "muy buenas" con Irán en Omán
Tras semanas de tensión y amenazas cruzadas, Washington y Teherán retomaron contactos indirectos en Mascat, con mediación omaní, en un intento por reactivar la vía diplomática y evitar una escalada en torno al programa nuclear iraní.
Imágen de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. / Reuters
hace un día

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Washington ha mantenido conversaciones "muy buenas" con Irán, después de que ambas partes sostuvieran un diálogo indirecto en Omán que podría contribuir a evitar una nueva escalada de tensiones.

"Igualmente, hemos tenido conversaciones muy buenas sobre Irán. Irán parece que quiere llegar a un acuerdo con muchas ganas", declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One, durante su vuelo hacia su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, para pasar el fin de semana.

"Vamos a volver a reunirnos a principios de la próxima semana", añadió, al tiempo que advirtió de que habrá "consecuencias" si no se alcanza un acuerdo nuclear.

Horas antes, las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán en Mascat concluyeron con el compromiso de ambas delegaciones de volver a reunirse, según confirmaron fuentes diplomáticas.

Las dos partes no mantuvieron un encuentro cara a cara. En su lugar, celebraron reuniones alternas a través de diplomáticos omaníes y sin que ninguna de ellas se apartara de su posición inicial durante los contactos, de acuerdo con personas familiarizadas con el proceso citadas por el diario estadounidense The Wall Street Journal.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, calificó los contactos como "un buen comienzo" y señaló que podrían continuar si se logra superar el clima de desconfianza existente.

Araghchi explicó que se acordó dar continuidad al proceso y que las partes podrían volver a reunirse en Mascate en una fecha posterior.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, describió las conversaciones como "muy serias" y subrayó que han contribuido a clarificar las posiciones de ambas partes e identificar posibles vías de avance.

Irán y Estados Unidos retomaron así la diplomacia nuclear indirecta tras semanas de tensiones crecientes, alimentadas por la amenaza de Trump de lanzar ataques militares contra Irán.

Teherán, por su parte, ha advertido de que responderá con rapidez ante cualquier ataque estadounidense.

FUENTE:TRT Español y agencias
