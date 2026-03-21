Estambul, Türkiye – “El títere no está sólo en mis manos, sino también en mi voz, en mi respiración y en el ritmo de mi cuerpo. Cada pequeño movimiento –levantar una ceja, inclinar la cabeza o incluso una breve pausa– puede cambiar el sentido de una escena. Por eso cada representación se siente distinta, aunque el texto siga siendo el mismo”, cuenta Bahadir Biyikli, titiritero turco, en conversación con TRT Español.

Bahadir, de 40 años, lleva una vida sencilla entre la capital turca, Ankara, y la ciudad de Alanya, en la costa mediterránea, donde desde hace más de 20 años dedica sus días a fabricar títeres, darles vida, escribir guiones y presentarlos ante públicos infantiles y adultos junto a su esposa, Tijen Gulsen Biyikli, quien se encarga de la logística de las giras y del diseño de los títeres.

“El teatro de títeres nunca ha sido solo una profesión para mí: se ha convertido en una forma de vida. A través de él aprendí la paciencia, porque la creación de un solo títere puede requerir días de trabajo minucioso”, admite Bahadir.

Huella internacional

Con los años, llegó a definir su labor como “una responsabilidad cultural y educativa”. A lo largo de su trayectoria ha participado en eventos organizados por el Ministerio de Cultura en Türkiye y también ha llevado su trabajo a otros países. Recuerda especialmente el Festival de Títeres y Karagoz Hadi Poyrazoglu, realizado hace unos años en Türkiye, Azerbaiyán y la isla de Chipre, así como presentaciones ante la diáspora turca en Alemania y Emiratos Árabes Unidos para “presentar y compartir nuestra cultura nacional”. También ha participado en celebraciones mundiales como el Día Mundial del Títere, que se conmemora cada 21 de marzo.

“Siento una gran responsabilidad, como si sostuviera un tesoro transmitido por generaciones anteriores y debiera entregarlo vivo a las que vienen”, insiste. “La responsabilidad no es solo presentar funciones bellas, sino preservar la esencia del arte: el humor, la sencillez y la capacidad de decir la verdad a través de un títere”.

Con ese enfoque, frente a la modernización y los avances tecnológicos, Bahadir ha optado por resistir para preservar el arte que lo ha acompañado desde la infancia y que define como “un puente que conecta el pasado con el presente”.

Inspiración y arraigo en Türkiye

La pasión de Bahadir tiene raíces profundas. A los 10 años vio por primera vez una función del teatro de sombras de Karagoz, que significa “ojo negro”, uno de los pilares del teatro de sombras turco y una forma de entretenimiento con raíces en la época otomana.

Este estilo combina humor, música y crítica social mediante figuras proyectadas en una pantalla, como el dúo que refleja un marcado contraste social: Hacivat, educado y refinado, y Karagoz, directo e ingenioso.

“Karagoz no es solo un personaje teatral: es un espejo de la sociedad”, afirma Bahadir, mientras destaca cómo la obra preserva dialectos, tradiciones y sueños que forman “nuestra memoria cultural”.

Hace tres décadas, la interpretación de Hayali Kucuk Ali durante el mes bendito de Ramadán en el canal nacional TRT fue la chispa que encendió algo más grande y lo llevó a prometerse que “algún día practicaré este arte”, evoca. “Aquella pequeña promesa cambió el rumbo de mi vida”.

Desempeño

Desde joven inició su acercamiento de forma autodidacta, creando modelos rudimentarios con objetos domésticos como cucharas de madera, platos de plástico y retazos de tela, guiado solo por su imaginación. Pasaba horas explorando cómo artículos cotidianos, incluso un trozo de esponja, podían convertirse en personajes con voz y risa.

“Cuando mostraba estas creaciones a amigos o vecinos, se sorprendían por su sencillez, mientras yo sentía que había entrado en un mundo mágico. Aquellos experimentos de la infancia me enseñaron que el arte puede nacer de las cosas más simples”, admite.

Maestro

Con ese impulso, su pasión se transformó con el tiempo en profesión. Pronto entendió que depender solo de internet o de libros no bastaba. “Es necesario estar junto a un maestro vivo para captar el verdadero espíritu del oficio”, afirma.

El punto de inflexión llegó en 2005, cuando conoció al maestro titiritero "más experimentado de la tradición de Karagoz", Mustafa Mutlu, y comenzó a formarse bajo la tradicional relación “usta-cirak” (maestro-aprendiz).

Ese proceso se convirtió en “una escuela de disciplina moral y compromiso cultural”, relata sobre su aprendizaje, en el que adquirió técnicas, diseño, filosofía artística y el sentido ético del oficio. “Fue él quien me dio mis primeras marionetas y me permitió aferrarme a este arte. Gracias a él, pude continuar por este camino”.

Y, poco a poco, consolidó habilidades como la disciplina, la escritura de guiones, la gestión del tiempo y la conexión con el público, elevando sus actuaciones a un nivel profesional.