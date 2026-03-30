En forma de un buque ruso cargado con miles de toneladas de crudo acaba de llegar algo de alivio para Cuba, sometida desde enero a un férreo bloqueo petrolero de EE.UU. y golpeada por la crisis energética derivada de esta medida. El Ministerio de Transporte de Rusia informó que el petrolero Anatoly Kolodkin, con bandera de su país, arribó a la isla este lunes con una carga humanitaria de 100.000 toneladas de crudo, que ahora están a la “espera su descarga en el puerto de Manzas”, a unos 100 kilómetros de la capital.

La llegada además se da en medio de un contexto clave, pues el presidente de EE.UU., Donald Trump, artífice del largo bloqueo petrolero a La Habana, había suavizado su discurso el domingo. En declaraciones a la prensa señaló que no veía ningún problema con el suministro de crudo a la isla porque “tienen que sobrevivir”. Y, horas después, se sumaron reportes de medios acerca de que la Guardia Costera estadounidense no había interceptado el buque ruso.

"Nos alegramos de que este cargamento de productos petroleros llegue a la isla, o más bien, de que ya haya llegado", declaró Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, ante la noticia este lunes. En su rueda de prensa diaria, Peskov añadió que "Rusia considera su deber dar un paso al frente y proporcionar la ayuda necesaria a nuestros amigos cubanos".

El Anatoly Kolodkin pertenece a la corporación Sovkomflot, sancionada por EE.UU. desde 2024, y partió del puerto ruso de Primorsk el pasado 9 de marzo.

Este sería el primer cargamento de petróleo que llega a La Habana desde principios de enero, cuando Trump impuso el bloqueo poco después de capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una operación en Caracas. Tras la detención de Maduro y las restricciones hacia el petróleo venezolano, Cuba se quedó sin su principal proveedor de crudo.

A lo que se sumó la prohibición de Trump para que otros países pudieran proporcionarle a la isla el combustible. Tales medidas de mano dura desencadenaron una crisis energética en el país, que ha disparado los precios del combustible y ha provocado apagones diarios.

Trump redobla amenazas contra Cuba, pero dice que no hay “problema” con crudo ruso

Horas antes de que el crudo de Rusia llegara a Cuba, Trump pareció bajarle el tono al bloqueo petrolero este domingo, aunque reiteró que ese país “será el siguiente” después de la operación militar contra Irán. Ante la pregunta respecto a un informe del diario The New York Times que indicaba que se permitiría la entrada del petrolero ruso a Cuba, el presidente afirmó no tener “ningún problema” al respecto.

“No nos importa que alguien reciba un cargamento, porque tienen que sobrevivir”, declaró. “Les dije que si un país quiere enviar petróleo a Cuba ahora mismo, no tengo ningún problema, sea Rusia o no", afirmó.

Al preguntársele si le preocupaba que esto beneficiara al presidente ruso Vladimir Putin, Trump respondió que no. "Pierde un cargamento de petróleo. Eso es todo. No pasa nada. Si él quiere hacerlo y si otros países quieren hacerlo, no me preocupa mucho. No va a tener ningún impacto, Cuba está acabada", insistió.