En un clima que roza el punto de ruptura, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian lanzó una advertencia clara: cualquier ataque contra el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, será interpretado como una declaración de guerra a Teherán. Sus declaraciones llegan coinciden con un reporte que afirmó que Washington, detuvo en el último instante ataques militares casi listos contra ese país, debido a inesperados movimientos diplomáticos y la presión internacional, en medio de las protestas masivas.

“Un ataque contra el gran líder de nuestro país equivale a una guerra total con la nación iraní”, afirmó Pezeshkian este domingo en una publicación en la red social X.

La retórica del mandatario iraní también vinculó la crisis interna con la presión exterior, al atribuir las dificultades económicas del país, que fueron el motivo de inicio de las protestas desde diciembre. “Si el pueblo de Irán enfrenta dificultades y adversidades en sus vidas”, dijo, “una de las principales razones es la enemistad de larga data y las sanciones inhumanas impuestas por el gobierno de Estados Unidos”.

Las declaraciones siguieron a los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista con Politico, en la que calificó a Jamenei de “hombre enfermo”, describió Irán como el “peor lugar para vivir” y afirmó que el país necesitaba un nuevo liderazgo.

Jamenei, por su parte, señaló este sábado pasado a Trump de ser el “principal culpable” de las víctimas y los daños vinculados a las recientes protestas en Irán. Agregó que durante los recientes acontecimientos en el país, el presidente estadounidense intervino personalmente, al “lanzar amenazas, alentar y apoyar” las protestas.

“Digo firmemente que el objetivo de Estados Unidos en los recientes disturbios era devorar a Irán”, afirmó.

Trump frenó ataques casi listos contra Irán, según un informe

En paralelo a las declaraciones de Pezeshkian, nuevos detalles apuntan a que Washington estuvo a punto de escalar el conflicto. Un informe del medio estadounidense Axios reveló que Trump frenó en el último momento planes de ataques contra Irán que ya estaban preparados, después de que una serie de movimientos diplomáticos de último minuto, limitaciones operativas y la resistencia de aliados regionales lo llevaran a reconsiderar sus pasos.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por el medio, el ejército estaba preparado para actuar con rapidez después de varias discusiones de alto nivel a comienzos de la semana, y en Washington y Oriente Medio se daba por hecho que una operación era inminente.

“Estuvo muy cerca”, declaró un funcionario estadounidense citado por Axios. “El ejército estaba listo para tomar acción rápidamente”. Sin embargo, esa inminencia se disipó. La orden de ataque nunca llegó, y la operación terminó quedando en suspenso.