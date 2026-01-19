En un clima que roza el punto de ruptura, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian lanzó una advertencia clara: cualquier ataque contra el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, será interpretado como una declaración de guerra a Teherán. Sus declaraciones llegan coinciden con un reporte que afirmó que Washington, detuvo en el último instante ataques militares casi listos contra ese país, debido a inesperados movimientos diplomáticos y la presión internacional, en medio de las protestas masivas.
“Un ataque contra el gran líder de nuestro país equivale a una guerra total con la nación iraní”, afirmó Pezeshkian este domingo en una publicación en la red social X.
La retórica del mandatario iraní también vinculó la crisis interna con la presión exterior, al atribuir las dificultades económicas del país, que fueron el motivo de inicio de las protestas desde diciembre. “Si el pueblo de Irán enfrenta dificultades y adversidades en sus vidas”, dijo, “una de las principales razones es la enemistad de larga data y las sanciones inhumanas impuestas por el gobierno de Estados Unidos”.
Las declaraciones siguieron a los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista con Politico, en la que calificó a Jamenei de “hombre enfermo”, describió Irán como el “peor lugar para vivir” y afirmó que el país necesitaba un nuevo liderazgo.
Jamenei, por su parte, señaló este sábado pasado a Trump de ser el “principal culpable” de las víctimas y los daños vinculados a las recientes protestas en Irán. Agregó que durante los recientes acontecimientos en el país, el presidente estadounidense intervino personalmente, al “lanzar amenazas, alentar y apoyar” las protestas.
“Digo firmemente que el objetivo de Estados Unidos en los recientes disturbios era devorar a Irán”, afirmó.
Trump frenó ataques casi listos contra Irán, según un informe
En paralelo a las declaraciones de Pezeshkian, nuevos detalles apuntan a que Washington estuvo a punto de escalar el conflicto. Un informe del medio estadounidense Axios reveló que Trump frenó en el último momento planes de ataques contra Irán que ya estaban preparados, después de que una serie de movimientos diplomáticos de último minuto, limitaciones operativas y la resistencia de aliados regionales lo llevaran a reconsiderar sus pasos.
De acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por el medio, el ejército estaba preparado para actuar con rapidez después de varias discusiones de alto nivel a comienzos de la semana, y en Washington y Oriente Medio se daba por hecho que una operación era inminente.
“Estuvo muy cerca”, declaró un funcionario estadounidense citado por Axios. “El ejército estaba listo para tomar acción rápidamente”. Sin embargo, esa inminencia se disipó. La orden de ataque nunca llegó, y la operación terminó quedando en suspenso.
Redistribución del ejército, diplomacia y advertencias de aliados
Además, el reporte señaló que, según funcionarios, Washington tomó la decisión tras evaluar que tendría una serie de obstáculos. Entre ellos, la redistribución de activos militares estadounidenses hacia el Caribe y Asia, que dejó a los comandantes con capacidades limitadas en Oriente Medio. Un funcionario explicó al medio que no había suficientes opciones militares viables.
A las limitaciones operativas se sumó el frente diplomático. Un intercambio secreto entre el enviado estadounidense Steve Witkoff y el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, habría cambiado el cálculo. Según el reporte, Araghchi envió un mensaje a Witkoff temprano el miércoles, comprometiéndo a que no ejercería violencia y aclarando que no tenía planeado ejecuciones a participantes de las protestas.
La presión de los aliados regionales terminó de inclinar la balanza. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió a Trump que Israel no estaba preparado para una posible represalia iraní y argumentó que el plan estadounidense propuesto carecía de suficiente fuerza.
Desde Riad, el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, también expresó preocupaciones, alertando que los ataques podrían desestabilizar la región.
Con todos estos factores acumulándose, para la tarde del miércoles, funcionarios estadounidenses concluyeron que la orden de ataque no sería emitida.
Muertos en las protestas
Mientras tanto, la situación en el interior de Irán también mostraba señales de fuerte tensión. Más de 3.000 personas han muerto en las protestas, según informó el sábado la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), coincidiendo con un leve retorno de la conectividad a internet tras un apagón de ocho días.
En Teherán, la intensidad de las protestas parecía haber disminuido notablemente, dijeron varios residentes a la agencia Reuters, quienes mencionaron la presencia de drones sobrevolando la capital, pero sin señales de grandes concentraciones el jueves o el viernes. Un residente del norte del país, en una ciudad cercana al mar Caspio, describió un escenario igualmente calmado.
Las protestas, que comenzaron el 28 de diciembre por el agravamiento de la situación económica, se transformaron rápidamente en un movimiento nacional con manifestaciones generalizadas. Según informes, grupos armados atacaron a civiles, fuerzas de seguridad y edificios gubernamentales, y la mayoría de las muertes fueron causadas por estos ataques.
Desde Washington, Trump ha reiterado su apoyo a los manifestantes iraníes y ha criticado duramente la gestión de Teherán frente a las protestas que estallaron a finales de diciembre por agravios económicos. Además, aseguró que los líderes iraníes habían cancelado las ejecuciones masivas de manifestantes, después de haber advertido previamente que Estados Unidos tomaría “acciones muy fuertes” si se llevaban a cabo.
“Respeto enormemente el hecho de que todas las ejecuciones programadas, que iban a tener lugar ayer (más de 800), hayan sido canceladas por el liderazgo de Irán. ¡Gracias!”, escribió en redes sociales.