Los ricos estados del Golfo enfrentan su mayor desafío de seguridad alimentaria desde la crisis mundial de alimentos de 2008, ya que el conflicto con Irán amenaza los puertos y altera el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz.
El conflicto que involucra a Irán, Estados Unidos e Israel, está poniendo a prueba las estrategias adoptadas después de 2008, cuando el aumento vertiginoso de los precios de los alimentos llevó a las naciones del Golfo a apostar por políticas dependientes de importaciones, basadas en invertir grandes sumas de dinero en proyectos agrícolas en el extranjero.
Esa estrategia reemplazó los costosos programas previos que buscaban aumentar la producción interna de granos estratégicos, pero que chocaban con el clima extremo de la región y la escasez de agua. Arabia Saudí, por ejemplo, comenzó a reducir su programa de cultivo de trigo doméstico en 2008 para depender casi exclusivamente de las importaciones.
Ahora, con el transporte marítimo global interrumpido y el espacio aéreo cerrado en muchos países de una región que depende entre un 80% y 90% de las importaciones de alimentos, se esperan aumentos de precios y escasez de algunos productos.
“Con más del 70% de los alimentos de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) importados a través del estrecho de Ormuz, los estados del Golfo enfrentan escasez si la guerra persiste”, dijo Neil Quilliam, investigador asociado del think tank Chatham House.
“Si bien los países del CCG han tomado medidas para diversificar proveedores y garantizar reservas suficientes para soportar interrupciones, esto solo puede durar varios meses. A partir de ese momento, los aumentos de precios y los plazos de entrega más largos comenzarán a afectar los mercados”.
Punto crítico de Ormuz
Los analistas advierten que incluso bloqueos temporales en Ormuz que obliguen a desviar tráfico de los puertos principales a puertos más pequeños generarán tensiones.
La mayoría de los principales puertos del Golfo, incluidos Jebel Ali en Dubái y los puertos principales de Kuwait, Bahréin, Qatar y la costa del Golfo de Arabia Saudí, están ubicados en lugares por donde tendría que pasar la mayor parte del tráfico entrante a través de la vía de Ormuz.
Los ataques iraníes han golpeado muchos de esos corredores vitales, incluido Jebel Ali, el puerto de contenedores más grande de la región, suspendiendo operaciones durante varias horas esta semana.
“El mayor efecto inmediato será debido al bloqueo de Jebel Ali, que sirve a unas 50 millones de personas”, dijo Ishan Bhanu, analista principal de productos agrícolas en Kpler, sobre el puerto de Dubái, que también funciona como centro de reexportación hacia la región y más allá.
Los puertos de los Emiratos fuera del estrecho tienen capacidad limitada.
Khorfakkan puede manejar 5 millones de contenedores de 20 pies (TEU) y Fujairah menos de un millón, por lo que les resultaría difícil compensar la capacidad perdida en Jebel Ali o en el puerto Khalifa de Abu Dabi.
“Qatar, Kuwait, Bahréin e Irak se vuelven efectivamente países sin salida al mar y dependerán de rutas terrestres a través de Arabia Saudí”, agregó Bhanu, advirtiendo sobre costosos cuellos de botella.
Aumento “descontrolado” de precios en bananas y otros perecederos
Esos cuellos de botella aún no se han manifestado, y los Emiratos Árabes Unidos han afirmado que sus reservas estratégicas de productos vitales cubren entre cuatro y seis meses de necesidades. El gobierno instó a los residentes a reportar aumentos de precios injustificados a través de una línea directa habilitada para ello.
El personal de supermercados dijo a la agencia de noticias Reuters que los estantes permanecen en gran medida abastecidos, aunque los proveedores tardan más en reponer ciertos productos. Esta semana, Dubái relajó temporalmente las restricciones de movimiento de camiones para mantener el flujo de mercancías.
El inicio de los ataques de Irán en el Golfo el sábado provocó que muchos acapararan productos y causó una caída temporal que alimentó aún más el pánico, un ensayo de lo que podría venir.
“Cabe destacar que el riesgo por percepción importa y, aunque las existencias sean suficientes ahora, las corridas del público a los supermercados pueden asustar a la población”, dijo Quilliam.
Algunos residentes ya notaron subidas de precios.
“¿Soy yo o mis compras cuestan tres veces más que ayer?”, escribió un comprador en un grupo local de Facebook el martes. “Incluso las bananas se han vuelto locas”.
Los productos perecederos como las bananas son particularmente vulnerables a cualquier desvío en el transporte que alargue los tiempos de viaje.
Transportar alimentos perecederos por aire cuando se abra el espacio aéreo para acortar el trayecto encarecerá los precios.
“Si la comida se trae por avión o por tierra, será más cara que por transporte marítimo”, dijo Justin Alexander, analista del Golfo en GlobalSource Partners y director en Khalij Economics.
“Es posible que los gobiernos decidan absorber parte de ese costo mediante subsidios a los alimentos. Y ciertamente lo han hecho en crisis anteriores”.
Cooperación en el Golfo
Además de invertir en el extranjero para asegurar el acceso a importantes centros de producción de alimentos, los estados del Golfo también han construido silos modernos capaces de almacenar cientos de miles de toneladas de granos estratégicos en las últimas dos décadas. Estos silos ofrecen un colchón para productos básicos que pueden almacenarse durante meses, como trigo, arroz y aceites comestibles.
Los Emiratos inauguraron sus silos de granos en Fujairah en 2016, en la costa del Océano Índico fuera del estrecho de Ormuz, con una capacidad aproximada de 300.000 toneladas métricas. La ubicación se eligió estratégicamente para evitar Ormuz, ya que Irán había amenazado previamente con cerrar el estrecho cada vez que aumentaban las tensiones con Occidente.
“Los silos de granos de Fujairah actúan como una válvula de presión estratégicamente importante, proporcionando flexibilidad en las rutas y diversificación de riesgos cuando el entorno marítimo del Golfo se tensiona”, dijo Sudhakar Tomar, presidente de India Middle East Agri Alliance Ecosystem.
La iniciativa originalmente preveía que las reservas de emergencia fueran compartidas por toda la región del Golfo. Pero los obstáculos prácticos, incluidas las largas distancias y los limitados enlaces por carretera o ferrocarril entre países, hicieron que se mantuvieran a nivel doméstico. Otros estados del Golfo han construido desde entonces sus propias instalaciones de almacenamiento, incluido el Food Security Terminal de Qatar en el puerto Hamad, con 51 silos con control climático.
La cooperación regional entre los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo será crucial para evitar la escasez de alimentos, pero el bloque de seis naciones ha tenido históricamente dificultades para coordinarse.
“Se requerirá una estrecha cooperación entre los estados del CCG para gestionar la logística compleja y garantizar que los seis estados y también Iraq tengan suficiente suministro”, concluyó Quilliam.