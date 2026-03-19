TÜRKİYE
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Türkiye se mantiene firme contra las violaciones a su espacio aéreo y refuerza la seguridad: Erdogan
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que ante los preocupantes desarrollos en Oriente Medio, Ankara no abandonará ni la cautela ni la prudencia para cumplir con su responsabilidad de proteger a la población del país.
Türkiye se mantiene firme contra las violaciones a su espacio aéreo y refuerza la seguridad: Erdogan
Erdogan expresó sus deseos de que la festividad de Eid traiga bienestar y bendiciones al país, al mundo islámico y a toda la humanidad. / AA
hace 21 horas

Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, afirmó que Ankara continúa adoptando medidas firmes contra las violaciones a su espacio aéreo y para fortalecer la seguridad nacional.

“Conscientes de que tenemos la responsabilidad de proteger a 86 millones de personas, nunca abandonamos la cautela ni la prudencia. Si bien mantenemos una postura muy firme contra las acciones que violan nuestro espacio aéreo, también seguimos tomando medidas para fortalecer la paz y la seguridad de nuestra nación”, declaró el mandatario este jueves.

El presidente hizo estas declaraciones a través de un mensaje de video, en el que felicitó a los ciudadanos turcos con motivo del Eid al-Fitr, la festividad que sigue al mes bendito del Ramadán.

Expresó sus deseos de que el Eid traiga bienestar, bendiciones y belleza al país, al mundo islámico y a toda la humanidad, y también se refirió a la situación en Oriente Medio.

“Nuestros hermanos y hermanas en Gaza intentan conmemorar el Eid al-Fitr bajo los ataques de Israel, que violan las normas del alto el fuego y bloquean la ayuda humanitaria. En varias partes de Palestina, especialmente en Jerusalén Este y Cisjordania ocupadas, así como en el sur del Líbano, las políticas de ocupación y destrucción continúan con toda su intensidad”, afirmó.

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En esa línea, subrayó que los ataques lanzados contra Irán el 28 de febrero, junto con las represalias de Teherán con misiles y drones contra terceros países, han intensificado aún más las tensiones regionales.

En referencia a la iniciativa “Türkiye Libre de Terrorismo”, lanzada hace 17 meses, Erdogan afirmó que han superado con éxito numerosos obstáculos críticos. “Con la resolución del conflicto en el norte de Siria mediante la reconciliación, nuestras preocupaciones de seguridad se han aliviado y se ha preservado la integridad territorial de ese país”, declaró.

“Nuestro objetivo es llevar a buen término este proceso beneficioso que hemos iniciado, teniendo en cuenta los escenarios sangrientos que se pretende instalar en nuestra región”, agregó.

Erdogan también mencionó que, en un periodo de incertidumbre global, Türkiye logró un crecimiento económico del 3,6% el año pasado, convirtiéndose en el tercer país de la OCDE con mayor crecimiento en 2025.

FUENTE:AA
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