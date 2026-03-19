Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, afirmó que Ankara continúa adoptando medidas firmes contra las violaciones a su espacio aéreo y para fortalecer la seguridad nacional.

“Conscientes de que tenemos la responsabilidad de proteger a 86 millones de personas, nunca abandonamos la cautela ni la prudencia. Si bien mantenemos una postura muy firme contra las acciones que violan nuestro espacio aéreo, también seguimos tomando medidas para fortalecer la paz y la seguridad de nuestra nación”, declaró el mandatario este jueves.

El presidente hizo estas declaraciones a través de un mensaje de video, en el que felicitó a los ciudadanos turcos con motivo del Eid al-Fitr, la festividad que sigue al mes bendito del Ramadán.

Expresó sus deseos de que el Eid traiga bienestar, bendiciones y belleza al país, al mundo islámico y a toda la humanidad, y también se refirió a la situación en Oriente Medio.

“Nuestros hermanos y hermanas en Gaza intentan conmemorar el Eid al-Fitr bajo los ataques de Israel, que violan las normas del alto el fuego y bloquean la ayuda humanitaria. En varias partes de Palestina, especialmente en Jerusalén Este y Cisjordania ocupadas, así como en el sur del Líbano, las políticas de ocupación y destrucción continúan con toda su intensidad”, afirmó.