Estados Unidos acaba de incluir oficialmente a un puñado de grupos criminales como Organizaciones Terroristas Extranjeras, entre ellas los Cárteles Unidos, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste y la Familia Michoacana, todos grupos mexicanos dedicados al narcotráfico y el crimen organizado.

La medida de la nueva administración de Washington apunta a dos promesas clave del presidente Trump: abordar la migración y el narcotráfico. También pone a los grupos del crimen organizado en México, a la par de otros en la lista de organizaciones terroristas designadas por EE.UU., como Boko Haram y Daesh.

“Los cárteles han participado en una campaña de violencia y terror en todo el hemisferio occidental”, expresa la declaración de la Casa Blanca. “(Esto) también ha inundado a Estados Unidos con drogas mortales, criminales violentos y pandillas”.

Sin embargo, la decisión avivó los temores en ambos lados de la frontera con México. ¿Puede esta iniciativa allanar el camino para que Estados Unidos lance ataques militares contra los cárteles de la droga en territorio extranjero? Una pregunta urgente que tiene en vilo a toda una nación y que pocos se atreven a responder.

¿La puerta para una invasión militar?

“Todo el mundo piensa que Estados Unidos desplegará una invasión militar en México”, explica Gabriela De la Paz, periodista y académica en ciencias políticas de México, a TRT Español. “Sabemos que eso no sería tan fácil y tampoco que les garantizará el éxito”.

En las últimas décadas, el narcotráfico ha cambiado su forma operativa y esto hace que una lucha frontal sea compleja. La producción de drogas ya no se hace únicamente en remotos campamentos. “Hoy se puede hacer en cualquier cocina”, revela De la Paz. “No está en la sierra como era antes”.

El temor a una invasión militar no es un delirio colectivo. La normativa de EE.UU. establece las bases legales para acciones específicas contra los carteles que incluyen la utilización de acción militar en territorio mexicano, como ataques con drones y despliegue de tropas.

Drogas hacia el norte, armas hacia el sur



La debacle del narcotráfico y la violencia en ambos lados de la frontera no se puede abordar sin resaltar lo obvio: la proveniencia de las armas.

Sin duda, las drogas mexicanas fluyen hacia el norte alimentando la epidemia de adicción estadounidense donde las sobredosis de fentanilo y opioides son, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades , la principal causa de muerte de la población de 18 a 45 años. Pero tampoco se puede negar un hecho incontrastable: las armas estadounidenses fluyen hacia el sur, facilitando la creciente violencia que ha devastado a México.

Un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos, concluyó que hasta el 90% de las armas ilegales en México utilizadas por los carteles provienen de EE.UU.

“Los cárteles generan mucha violencia e intimidación en México como resultado de esas armas”, advirtió Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales para la Administración de Control de Drogas, en una entrevista a NPR . “La pregunta clave es: ¿por qué estamos armando a la gente contra la que se supone que debemos luchar?”

Detrás del armamento de los cárteles

“La designación como ‘terrorista’ implica reconocer que las armas son el insumo fundamental para el terrorismo”, explica David Pérez-Esparza, experto en seguridad y políticas en la Ciudad de México. “Y así los socios de Trump, organizaciones como la Asociación Nacional del Rifle serían los primeros responsables del financiamiento del terrorismo”.

Esta asociación, conocida como NRA por sus siglas en inglés, defiende los derechos constitucionales de sus ciudadanos a portar armas, promoviendo la protección de la Segunda Enmienda, clave en este tema.

Esta enmienda de la Constitución básicamente establece que “no se restringirá el derecho del pueblo a poseer y portar armas”. Lo que, con los años, se ha convertido en una línea roja para la base conservadora de Trump, profundamente protectora de esa normativa.

“La Segunda Enmienda, que a los estadounidenses les gusta llamar su ‘derecho de portar armas’, es un asunto no negociable para la base derechista de Trump”, retoma De la Paz. “El intento de controlar armas en Estados Unidos sería el fin de la carrera política para alguien como Trump”.



Violencia sin frenos