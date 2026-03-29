ORIENTE MEDIO
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Ataque israelí mata a tres periodistas en el sur del Líbano
Un ataque aéreo israelí contra un vehículo mató a periodistas de Al‑Manar TV y Al‑Mayadeen, junto con un camarógrafo, en el sur del Líbano.
Ataque israelí mata a tres periodistas en el sur del Líbano
Vista general de la destrucción tras los ataques del ejército israelí en el sur del Líbano, el 27 de marzo de 2026. / AA
29 de marzo de 2026

Los ataques de Israel contra la prensa, una constante desde el inicio de sus ofensivas en Gaza y el Líbano, continuaron este sábado cuando un proyectil mató a tres periodistas que se trasladaban en un vehículo en el sur del país, informó un corresponsal de la Agencia Anadolu.

Entre los fallecidos están el corresponsal de Al‑Manar TV, Ali Shuaib; la reportera de Al‑Mayadeen, Fatima Fatouni; y un camarógrafo que los acompañaba.

En un comunicado, el ejército israelí admitió haber matado a Ali Shuaib, pero no se pronunció sobre la muerte de los otros dos periodistas.

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Previamente, la Agencia Nacional de Noticias del Líbano había reportado que un ataque aéreo israelí impactó un coche en la carretera de Al‑Barad, en la ciudad de Jezzine, sin aportar más detalles sobre las víctimas.

Desde la madrugada del sábado, Israel lanzó ataques aéreos y bombardeos de artillería contra 42 localidades, aldeas y áreas del país, concentrándose principalmente en el sur, según la Agencia Anadolu.

La ofensiva israelí contra el Líbano, iniciada el 2 de marzo, ha dejado al menos 1.189 muertos y 3.425 heridos, según el Ministerio de Salud libanés.

FUENTE:TRT Español y agencias
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