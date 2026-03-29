Los ataques de Israel contra la prensa, una constante desde el inicio de sus ofensivas en Gaza y el Líbano, continuaron este sábado cuando un proyectil mató a tres periodistas que se trasladaban en un vehículo en el sur del país, informó un corresponsal de la Agencia Anadolu.

Entre los fallecidos están el corresponsal de Al‑Manar TV, Ali Shuaib; la reportera de Al‑Mayadeen, Fatima Fatouni; y un camarógrafo que los acompañaba.

En un comunicado, el ejército israelí admitió haber matado a Ali Shuaib, pero no se pronunció sobre la muerte de los otros dos periodistas.