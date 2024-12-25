Lo primero que sorprende cuando te encuentras con Anuar Khalifi (Lloret de Mar, 1977) por primera vez es que es un hombre grande.

Es alto -mide 1,90m- y tiene unos hombros anchos. Sorprende porque quien no conozca sus primeros trabajos percibirá en muchas de sus pinturas delicadeza e intimidad.

Lo segundo que llama la atención es su pelo largo, rizado y gris, que enmarca un rostro ovalado con ojos pequeños y oscuros. Unos ojos que brillan y que parecen captar más de lo que ven.

El conjunto de su figura, vestido con una camisa de tejido sirsaca rosa palo, unos pantalones azul oscuro, anchos y de algodón fino, y unas babuchas amarillas, es elegante pero relajado.

Anuar nos saluda y nos invita a pasar a su estudio, donde también vive. Es un loft amplio, en la esquina de un cuarto piso. Tiene unos grandes ventanales de cristal que cubren el ala izquierda y la pared que está frente a nosotros al entrar. Los ventanales están orientados hacia el este, lo que en Barcelona significa que el sol entra a raudales por la mañana.

Son las seis de la tarde, y a pesar de que los rayos de sol no inciden directamente, hay mucha luz.

Al entrar, a nuestra izquierda, nos recibe un cuadro apoyado en otros cuadros de dimensiones acordes a su pintor.

A Anuar le gusta pintar cuadros grandes. Dice que sus personajes necesitan espacio. Poco después, y también a nuestra izquierda, vemos su zona de trabajo.

Hay tres lienzos, de aproximadamente 1,80m por 1,40m, grapados a la pared. Un tríptico, nos dice su autor.

El primer lienzo es un jarrón rojo, con flores, sobre un fondo rojo. En el jarrón hay unos crípticos números en blanco.

El segundo lienzo es un hombre, vestido con pantalón negro y camisa beis, sobre un fondo azul y verde. Tiene rasgos del norte de África, aunque podría ser de Extremadura. Está sentado en cuclillas, pero parece que se estuviera levantando.

El tercer lienzo es una silla de plástico azul, de las de bar de carretera, vacía y casi suspendida en un fondo verde oscuro. Por encima de la silla se intuye una palabra inacabada.

Desde la zona de trabajo vemos el salón, que está separado por una línea divisoria de muebles antiguos a media altura y objetos de toda índole.

Unos remos con clavos, unos cubos de plástico pintados, muchas plantas colgantes y en el suelo, una estantería con libros. El salón, enmarcado por tres largos sillones, está cubierto por una alfombra marroquí con un degradado azul.

Al fondo vemos su cama, junto a la ventana, y a nuestra derecha una máquina expendedora de tabaco de los años 50, máscaras africanas, cuadros colgados en la pared y la cocina pequeña y desordenada.

Describir el espacio donde Anuar vive y trabaja es difícil, en cualquier dirección en la que mires hay algún objeto que llama la atención.

Una mesa con dos platos para pinchar música y una impresionante colección de vinilos -restos del pasado como disyóquey del artista y testamento de su amor por la música-, botes de grafitis vacíos y reutilizados, cuadros, mesas marroquíes de latón troquelado. Podría parecer caótico, pero todo está en su sitio.

Dreamers of the Day, 2012

Anuar nació en Lloret de Mar en 1977. Sus padres son de origen marroquí y tenían varios negocios en este pueblo costero, el Benidorm de la Costa Brava, como él lo llama.

Su infancia transcurrió entre la escuela, la playa, los viajes a Marruecos para ver a la familia y los veranos durante los que Lloret de Mar pasaba de 40.000 a 400.000 habitantes.

“La gente suele tener la necesidad de viajar para encontrarse a sí mismos. Yo esa experiencia la viví mientras crecía. Cada viaje de ida y vuelta a Marruecos era un cuestionamiento de mi identidad, tanto cuando iba como cuando volvía”.

“El contraste entre Marruecos y Lloret, especialmente cuando Lloret estaba lleno de turistas de toda Europa que venían de vacaciones y a salir de fiesta, era muy fuerte”, comenta.

Anuar nos ha preparado un té verde marroquí y se sienta en uno de los sofás, que se hacen pequeños con él.

Saca un paquete de tabaco y se lía un cigarrillo que enciende mientras habla. Es un conversador nato, aunque como a casi todos los pintores, no le gusta hablar de su trabajo.

“Soy un pintor autodidacta. Cuando era joven tenía una tienda de ropa y pinchaba en el chiringuito de un amigo en Lloret. También empecé a pinchar en otros sitios. Pero siempre he dibujado, desde pequeño. En mi tienda vendía una marca de ropa con diseños propios”.

Anuar coge un pequeño quemador de incienso y saca una bolsa con trozos de Oud (madera de agar). Enciende un carboncillo con el mechero y pone un pedazo de madera encima.

Cuando esta ha empezado a quemar y producir humo, cierra el quemador y lo deja sobre la mesa. El olor del Oud, que es denso, dulce, con un toque animal y a selva, se mezcla con el del tabaco.

“Mi padre murió cuando tenía 27 años. Mis padres se habían vuelto a vivir a Marruecos, a Tánger, pero yo iba y venía. Cuando mi padre murió me quedé en Marruecos. Estuve diez años allí, aunque también iba a Lloret. No fue fácil. Fue allí donde empecé a pintar. Quería saber quién era”.

Entre el 2012 y el 2017 Anuar participa en varias exposiciones grupales y un par en solitario. Casi todas en Marruecos y alguna en Barcelona. Su obra inicial es una mezcla de estilos y medios. Hay mucha fuerza y mucha rabia. Pero también mucha delicadeza.

El cuadro ‘Dreamers of the day” (2012)’ muestra a un niño con una expresión decidida e inocente montando a un tigre. Desde una esquina le observa un fantasma, en la otra una ventana se abre a un cielo azul.

Los cuadros de Anuar combinan referencias a la cultura moderna, al hip-hop y a eventos importantes con referencias a la cultura árabe. Las obras de sus primeros años muestran personajes que se mueven muy rápido, que luchan, que se encuentran entre dos mundos.

También hay mucha sátira. El libro de dibujos ‘Sorry, I was young and dumb’ (Lo siento, era joven y estupido) (2014) es una ácida crítica social.

Esto contrasta con el Anuar actual. Parece tranquilo, como si hubiese dejado de afectarle tanto lo que pasa fuera y se sintiera cómodo donde está.

“La sociedad actual es difícil. Nada tiene significado. Trabajas, sales de fiesta, consumes, te consumes, ¿para qué? Supongo que quise encontrar ese significado en Marruecos. Pero en aquel momento no fui capaz”.