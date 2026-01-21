El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, tuvieron una llamada telefónica este martes, en la que abordaron las relaciones bilaterales y asuntos regionales y globales, según informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

Erdogan le dijo a Trump que Ankara sigue “de cerca” los desarrollos en Siria y que la unidad, solidaridad e integridad territorial de este país vecino son “importantes” para Türkiye, según indicó un comunicado de la dirección.

Los líderes también intercambiaron puntos de vista sobre la lucha contra el grupo terrorista Daesh, también conocido como ISIS, y la situación de los miembros de esta organización criminal en las prisiones sirias.

En esa línea, Erdogan afirmó que “una Siria pacífica, libre de terrorismo y desarrollándose en todos los aspectos, contribuiría a la estabilidad de la región”.

Antes de la conversación, Trump había anticipado que tendría una llamada “muy importante” con Erdogan, “a quien aprecio mucho”. Además, en declaraciones a la prensa, expresó su respaldo al presidente de Siria, Ahmed Al-Sharaa, quien lanzó una ofensiva contra el grupo terrorista YPG en el noreste del país . "El presidente de Siria está trabajando muy duro. Está trabajando muy, muy duro. Es un tipo fuerte, un tipo duro", declaró.

El mandatario estadounidense agregó que las milicias de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF, por sus siglas en inglés), lideradas por el grupo terrorista YPG y aliadas de Washington en el pasado, recibieron pagos para luchar en Siria. Ante una pregunta sobre el papel de este grupo terrorista, que fue utilizado por Estados Unidos en la alianza contra Daesh y que ahora están retrasando la implementación del acuerdo del 10 de marzo, Trump dijo que se les "pagó una enorme cantidad de dinero, petróleo". "Lo hacían por sí mismos. Más que por nosotros", añadió.

Türkiye se coordina con EE.UU. para avances de paz en Gaza

Sobre Gaza, el presidente Erdogan le dijo a Trump en la llamada del martes que los esfuerzos para establecer la paz en el enclave continúan, añadiendo que Ankara seguirá actuando en coordinación con Washington en este asunto.