Ni el alto el fuego ni el mes bendito de Ramadán han detenido la violencia y el derramamiento de sangre en Gaza. En paralelo a una nueva ola de ataques israelíes que continuó este jueves y viernes, un estudio científico publicado en The Lancet Global Health advierte que más de 75.000 palestinos fueron asesinados en los primeros 15 meses del genocidio de Israel en Gaza, una cifra significativamente superior a las 49.000 muertes reportadas en ese momento por las autoridades locales de salud.

Para poner las cifras en perspectiva, los 75.200 asesinados que calcula The Lancet Global Health se registran en el período del 7 de octubre de 2023 –cuando Israel lanzó su brutal ofensiva contra Gaza– hasta principios de enero de 2025. Y ese total, que no incluye los últimos 13 meses de genocidio (de enero de 2025 a febrero de 2026), ya es de por sí superior a los más de 72.000 asesinados que han reportado las autoridades en el enclave durante el total de 28 meses de ataques.

Volviendo a la investigación, que fue revisada por pares, esta logró determinar que las mujeres, los niños y los ancianos representaron el 56,2% de las muertes violentas durante ese período de 15 meses, una proporción que, según el informe, coincide en términos generales con los datos difundidos por el Ministerio de Salud de Gaza.

El estudio –realizado por el Centro Palestino para la Investigación de Políticas y Encuestas y dirigido por Michael Spagat de Royal Holloway, en Universidad de Londres– encuestó a 2.000 hogares palestinos durante siete días a partir del 30 de diciembre de 2024.

“La evidencia combinada sugiere que, hasta el 5 de enero de 2025, entre el 3% y el 4% de la población de Gaza había muerto de forma violenta, y (también) que se ha producido un número considerable de muertes no violentas causadas indirectamente por el conflicto”, escribieron los autores.

Según los investigadores, en los primeros 15 meses de genocidio se registraron 75.200 muertes violentas, junto con 16.300 muertes no violentas vinculadas a enfermedades, accidentes u otros efectos indirectos de la ofensiva israelí.

Además, los autores describieron la encuesta como la primera evaluación independiente de la mortalidad en Gaza basada en población, que no se apoyó en datos administrativos del Ministerio de Salud del enclave.

El personal en el terreno realizó entrevistas presenciales con hogares en los distintos distritos de Gaza, solicitando a los encuestados que enumeraran a los miembros de la familia que habían muerto.

Las estimaciones de mortalidad se calcularon mediante un análisis estadístico ponderado, y los resultados incluyeron un intervalo de confianza del 95%.

Por su parte, los autores del estudio señalaron que sus hallazgos sugieren que las cifras del ministerio podrían ser conservadoras dadas las condiciones extremas.

Fuerzas israelíes intensifican sus ataques en Ramadán

En paralelo a las revelaciones del estudio, y pese a que hay un alto el fuego vigente desde el 10 de octubre de 2025, las fuerzas israelíes lanzaron intensos ataques aéreos y fuertes bombardeos de artillería en múltiples áreas de Gaza durante el segundo y tercer día del mes bendito de Ramadán, según informaron testigos.