Ni el alto el fuego ni el mes bendito de Ramadán han detenido la violencia y el derramamiento de sangre en Gaza. En paralelo a una nueva ola de ataques israelíes que continuó este jueves y viernes, un estudio científico publicado en The Lancet Global Health advierte que más de 75.000 palestinos fueron asesinados en los primeros 15 meses del genocidio de Israel en Gaza, una cifra significativamente superior a las 49.000 muertes reportadas en ese momento por las autoridades locales de salud.
Para poner las cifras en perspectiva, los 75.200 asesinados que calcula The Lancet Global Health se registran en el período del 7 de octubre de 2023 –cuando Israel lanzó su brutal ofensiva contra Gaza– hasta principios de enero de 2025. Y ese total, que no incluye los últimos 13 meses de genocidio (de enero de 2025 a febrero de 2026), ya es de por sí superior a los más de 72.000 asesinados que han reportado las autoridades en el enclave durante el total de 28 meses de ataques.
Volviendo a la investigación, que fue revisada por pares, esta logró determinar que las mujeres, los niños y los ancianos representaron el 56,2% de las muertes violentas durante ese período de 15 meses, una proporción que, según el informe, coincide en términos generales con los datos difundidos por el Ministerio de Salud de Gaza.
El estudio –realizado por el Centro Palestino para la Investigación de Políticas y Encuestas y dirigido por Michael Spagat de Royal Holloway, en Universidad de Londres– encuestó a 2.000 hogares palestinos durante siete días a partir del 30 de diciembre de 2024.
“La evidencia combinada sugiere que, hasta el 5 de enero de 2025, entre el 3% y el 4% de la población de Gaza había muerto de forma violenta, y (también) que se ha producido un número considerable de muertes no violentas causadas indirectamente por el conflicto”, escribieron los autores.
Según los investigadores, en los primeros 15 meses de genocidio se registraron 75.200 muertes violentas, junto con 16.300 muertes no violentas vinculadas a enfermedades, accidentes u otros efectos indirectos de la ofensiva israelí.
Además, los autores describieron la encuesta como la primera evaluación independiente de la mortalidad en Gaza basada en población, que no se apoyó en datos administrativos del Ministerio de Salud del enclave.
El personal en el terreno realizó entrevistas presenciales con hogares en los distintos distritos de Gaza, solicitando a los encuestados que enumeraran a los miembros de la familia que habían muerto.
Las estimaciones de mortalidad se calcularon mediante un análisis estadístico ponderado, y los resultados incluyeron un intervalo de confianza del 95%.
Por su parte, los autores del estudio señalaron que sus hallazgos sugieren que las cifras del ministerio podrían ser conservadoras dadas las condiciones extremas.
Fuerzas israelíes intensifican sus ataques en Ramadán
En paralelo a las revelaciones del estudio, y pese a que hay un alto el fuego vigente desde el 10 de octubre de 2025, las fuerzas israelíes lanzaron intensos ataques aéreos y fuertes bombardeos de artillería en múltiples áreas de Gaza durante el segundo y tercer día del mes bendito de Ramadán, según informaron testigos.
Este viernes, aviones de combate israelíes llevaron a cabo dos bombardeos dentro de la zona de la "Línea Amarilla", al este de los barrios de Shujaiya y Al-Tuffah, en el este de la Ciudad de Gaza, dijeron las fuentes. Los ataques coincidieron con intensos disparos desde vehículos militares israelíes contra viviendas y tiendas de campaña que albergaban a personas desplazadas en el barrio de Zeitoun, en el sureste de la ciudad, junto con bombardeos de artillería intermitentes, añadieron.
En el centro de Gaza, el ejército israelí llevó a cabo demoliciones a gran escala de edificios e instalaciones dentro de la "Línea Amarilla", al este del campo de refugiados de Bureij, horas después de intensos disparos y operaciones de demolición cerca de la rotonda de Abu Ataya, relataron testigos.
La denominada “Línea Amarilla” es una demarcación difusa que separa las áreas de despliegue militar de Tel Aviv en la parte oriental de Gaza –que representan aproximadamente el 53% del territorio– de las zonas occidentales donde se permite el movimiento de los palestinos.
Testigos afirmaron que intensos disparos desde vehículos militares israelíes también impactaron zonas orientales de Jan Yunis, en el sur de Gaza. Se desconocen de inmediato los objetivos de los ataques y no está claro si causaron víctimas entre los palestinos.A eso se suman bombardeos y ataques de artillería similares este jueves tanto en Ciudad de Gaza como en Jan Yunis y Rafah, en el sur del enclave.
Los palestinos en Gaza celebran este año el Ramadán en medio de una destrucción generalizada tras una ofensiva israelí de dos años, que dejó la infraestructura devastada y las condiciones de vida gravemente deterioradas pese al alto el fuego.
Médicos Sin Fronteras permanecerá en Gaza "el mayor tiempo posible"
En medio del deterioro humanitario en el enclave, la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) aseguró que seguirá trabajando en Gaza “el mayor tiempo posible”, pese a la orden israelí que exige el cese de sus actividades en el territorio. Así lo afirmó a la agencia AFP su jefe de misión para Palestina, Filipe Ribeiro, durante una entrevista este miércoles.
Israel anunció el 1 de febrero que la organización internacional deberá abandonar Gaza a más tardar el 28 de febrero, después de que se negara a proporcionar la lista detallada de sus empleados palestinos. MSF denunció entonces la decisión, al considerar que apunta a “impedir la ayuda humanitaria” en el enclave devastado.
Ribeiro subrayó que la medida ya está afectando las operaciones sobre el terreno. “Desde principios de enero, ya no estamos en condiciones de hacer entrar personal internacional en Gaza. Las autoridades israelíes nos prohíben toda entrada a Gaza, pero también a Cisjordania ocupada”, indicó. Asimismo, añadió que a la organización ya no se le autoriza “hacer entrar equipos médicos, medicamentos, material o cualquier otra cosa en Gaza”.
A pesar de las restricciones, MSF mantiene equipos nacionales e internacionales en el enclave y dispone de reservas que le permiten continuar, por ahora, sus actividades. Sin embargo, en diciembre Israel ya había anunciado que prohibiría a 37 organizaciones internacionales —entre ellas MSF— trabajar en Gaza a partir del 1 de marzo, alegando motivos de “seguridad” por la negativa a entregar la lista de empleados.
La organización señaló que en 2025 realizó 800.000 consultas médicas en Gaza, trató a más de 100.000 personas con traumatismos y asistió más de 10.000 partos, cifras que reflejan la magnitud de las necesidades en el territorio.