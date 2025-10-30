Ni Estados Unidos frena sus ataques mortales en aguas internacionales contra embarcaciones a las que acusa –sin pruebas– de estar vinculadas al narcotráfico, ni Venezuela retrocede en sus denuncias sobre los esfuerzos de “bandera falsa” para incriminar al país y permitir una escalada militar. Así podría resumirse el cruce de declaraciones y la tensión de los últimos días, que sigue extendiéndose desde Washington hasta América Latina, pasando por el mar Caribe y el Pacífico.

Justamente, mientras el Pentágono anunció este miércoles una nueva operación letal en el Pacífico oriental contra lo que sigue denominando “narcoterroristas”, Caracas afirmó haber interceptado tres aeronaves vinculadas al tráfico de drogas, y haber frustrado un presunto plan de la CIA contra embarcaciones estadounidenses en Trinidad y Tobago para “echarle la culpa” a Venezuela, y así justificar una agresión contra el país.

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, informó que el ejército del país mató a cuatro personas a bordo de una embarcación sospechosa de transportar drogas en el Pacífico oriental, en un nuevo ataque de este tipo que desde septiembre ha cobrado 62 vidas.

“A este barco, como a todos los demás, nuestra inteligencia ya lo conocía por estar involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, y estaba transitando por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba drogas”, afirmó Hegseth en un mensaje publicado en la red social X este miércoles. El mensaje incluyó un video de 22 segundos que muestra un bote en el agua que es impactado y explota.

Según Hegseth, la operación se realizó bajo la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El funcionario reiteró el discurso de Washington, acerca de que las acciones forman parte de un esfuerzo más amplio contra las redes de narcotráfico que operan en el hemisferio occidental. “El hemisferio occidental ya no es un refugio seguro para los narco-terroristas que llevan drogas a nuestras costas para envenenar a los estadounidenses”, añadió.

Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno de Estados Unidos no ha mostrado pruebas que respalden sus afirmaciones sobre los barcos, su conexión con grupos del narcotráfico o incluso la identidad de las personas muertas en estos ataques, que se han ejecutado con varias semanas de distancia entre uno y otro. Diversos expertos y líderes han argumentado que este tipo de ofensivas son ilegales porque no hay forma de probar que estas embarcaciones transportaban droga y no se ha dado el derecho a un proceso judicial a los que viajaban en ellas.

Venezuela intercepta aeronaves vinculadas al narcotráfico





Por su parte, Venezuela también afirmó haber interceptado tres aeronaves vinculadas al tráfico de drogas. El presidente Nicolás Maduro informó que su país detectó y bloqueó tres aviones supuestamente utilizados para el narcotráfico, en operaciones que coinciden con el despliegue militar estadounidense en el Caribe. De acuerdo con el mandatario, dos "venían del norte" y otra del "Caribe".

“Anteayer, un avión de narcotráfico ingresó por el Caribe. Nuestra aviación lo detectó en un segundo”, señaló Maduro en un acto oficial. “Hoy, dos aeronaves de narcotráfico ingresaron desde el norte. Y de acuerdo con nuestra ley, tenemos una ley de intercepción… ¡bam, boom, bang!”, añadió. “¿Cómo se llama eso? Ejercer la soberanía", insistió.

Caracas ha intentado mostrar sus esfuerzos antidrogas ante el masivo despliegue militar estadounidense cerca de sus costas. Algo que los funcionarios venezolanos han condenado reiteradamente como una "maniobra hostil", acusando a Washington de utilizar las misiones antidrogas como pretexto para la intimidación militar cerca de sus aguas territoriales.

Maduro afirmó que Venezuela continuará "defendiendo su espacio aéreo" y se mantendrá vigilante ante cualquier amenaza externa o violación de su soberanía.

“Inteligencia de Venezuela derrotó el plan de la CIA”





Al complejo panorama entre EE.UU. y Venezuela, se suma la denuncia que hizo Maduro este miércoles acerca de que la inteligencia y contrainteligencia de su país había frustrado un presunto plan de la Agencia Central de Inteligencia de EE. UU. (CIA) , que, aseguró, consistía en atacar embarcaciones estadounidenses en Trinidad y Tobago, donde el Gobierno de Donald Trump realiza ejercicios militares conjuntos.

“El propio plan de la CIA, con toda la maldad que la caracteriza, iba a atacar las propias naves de Estados Unidos. ¿Y a quién le iban a echar la culpa? ¿Y por qué a Venezuela? Para justificar una escalada y un enfrentamiento entre pueblos hermanos”, indicó Maduro durante una visita a Petare, la barriada más grande del país y de Latinoamérica.