Durante una visita ampliamente considerada como un punto de inflexión en la diplomacia de Oriente Medio, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, llegó a Türkiye este 16 de julio en el marco de una gira oficial de alto perfil por invitación del presidente Recep Tayyip Erdogan.

El viaje de Al Nahyan coincidirá con la sesión inaugural del Consejo Estratégico de Alto Nivel entre Ankara y Abu Dabi, un mecanismo bilateral establecido en 2023 para institucionalizar la cooperación de los dos países en áreas clave como defensa, comercio, tecnología y resiliencia climática.

Las conversaciones oficiales se llevarán a cabo en el Complejo Presidencial en Ankara, donde se espera que Erdogan y Al Nahyan tracen una hoja de ruta para una asociación estratégica más amplia.

El director de Comunicaciones de Türkiye, Burhanettin Duran, afirmó en una publicación en redes sociales que los dos líderes discutirán los pasos para profundizar “la asociación estratégica entre ambos países” e intercambiarán posturas sobre temas regionales y globales actuales.

Ahora bien, analistas políticos describieron la visita del líder de Emiratos Árabes Unidos como un “momento histórico en las relaciones bilaterales”.

Sin embargo, se espera que la reunión “vaya mucho más allá de los parámetros clásicos de los lazos bilaterales. En especial, la cooperación en áreas emergentes como la inteligencia artificial y el cambio climático probablemente ocupará un lugar central en las conversaciones”, declaró a TRT World Nilhan Suay Acikalin, profesora asociada de relaciones internacionales en la Universidad Haci Bayram Veli de Ankara.

Durante los últimos años se ha desarrollado una transformación notable en las relaciones entre Ankara y Abu Dabi, que han evolucionado hacia una asociación de rápida consolidación.

Los analistas atribuyen este fortalecimiento de los lazos a intereses compartidos en la estabilidad regional y la modernización económica, ya que tanto Türkiye como Emiratos Árabes Unidos buscan reposicionarse en medio de alianzas globales cambiantes.