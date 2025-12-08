“Afirmaremos y haremos cumplir un ‘corolario Trump’ a la Doctrina Monroe”, afirma el punto dos del capítulo “¿Qué debería querer Estados Unidos?” de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, publicada el pasado viernes.

La Estrategia de Seguridad Nacional es un documento que cada nueva administración prepara al llegar a la Casa Blanca y que delinea los puntos clave sobre los que el gobierno trabajará en materia de seguridad, abarcando tanto política nacional como exterior.

Desde que Trump inició su segundo mandato, hace poco más de diez meses, Washington ha dirigido una política exterior hacia Latinoamérica con un marcado tono intervencionista: ha apoyado públicamente a gobiernos afines en elecciones, como en Argentina y Honduras; ha buscado interferir en decisiones judiciales, como en Brasil con el caso del expresidente Jair Bolsonaro, y también ha ejercido presión militar sobre Venezuela.

Estas injerencias en los asuntos internos de otras naciones recuerdan a la llamada Doctrina Monroe. El 2 de diciembre de 1823, el entonces presidente de Estados Unidos James Monroe articuló por primera vez una política exterior por la cual su país afirmaría sus intereses sobre lo que denominaba “Nuevo Mundo” —el continente americano— frente a los intereses del “Viejo Mundo” —Europa, Asia y África—. Desde entonces, el término se ha usado para referirse a la política exterior estadounidense de primacía sobre América, y ahora la administración Trump volvió a poner el tema en primer plano.

“El empuje de Washington ha sido unilateral en este último año de gobierno de Trump. Y no parece ser que haya mucho espacio para que eso cambie”, asegura Héctor Cárdenas, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), en diálogo con TRT Español durante el Foro de Doha, en Qatar.

Y ese “empuje unilateral” al que se refiere queda perfectamente resumido en un párrafo del documento “Queremos garantizar que el hemisferio occidental se mantenga razonablemente estable y lo suficientemente bien gobernado como para prevenir y desalentar la migración masiva a Estados Unidos. Queremos un hemisferio cuyos gobiernos cooperen con nosotros contra narcoterroristas, cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales”, asegura. Y agrega: “Queremos un hemisferio libre de incursiones extranjeras hostiles o de la propiedad de recursos clave, y que apoye cadenas de suministro cruciales; y queremos asegurar nuestro acceso continuo a ubicaciones estratégicas clave”.

Raquel López, secretaria del Programa Jóvenes de Comexi, explica a TRT Español en Qatar que esta nueva Doctrina Monroe “es una manera de recuperar este dominio del hemisferio occidental y, sobre todo, de volver a poner una presencia muy fuerte militar” en la región.

En este sentido, cabe destacar que desde diciembre de 2025, EE.UU. ha desplegado una gran presencia militar bajo la justificación de la lucha contra el narcotráfico. El despliegue es el “más grande desde la Guerra de los Misiles”, asegura López, y agrega que en realidad lo que “intenta hacer la Casa Blanca es un cambio de régimen” en Venezuela.

Ariane Costa, subdirectora del Programa de Geopolítica del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales (CEBRI), matiza una diferencia respecto a anteriores administraciones: “Antes, desde los demócratas, teníamos una Doctrina Monroe que se basaba en valores, es decir, se imponía a partir de valores como la liberalización comercial, como la imposición de la democracia, desde sus maneras de democracia. Pero ahora no, ahora es diferente”, asegura la analista en conversación con TRT Español.