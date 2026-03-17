A medida que los bombardeos y las explosiones siguen sacudiendo distintos puntos de Oriente Medio este martes, sin una desescalada a la vista, la posibilidad de que EE.UU. lance una incursión terrestre en Irán vuelve a tomar fuerza. De hecho, Teherán está tan al tanto de esta posibilidad que le advirtió a Washington que se enfrentaría a “otro Vietnam” si lanzaba una operación de ese tipo. Incluso añadió que el territorio iraní está preparado para continuar en la guerra tanto como sea necesario y que por ahora una solución diplomática no está entre sus prioridades. En un claro contraste, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó por su parte que el conflicto “terminará pronto”, aunque no esta semana, y que cuando eso ocurra habrá “un mundo mucho más seguro”.

"Simplemente lean lo que ocurrió en Vietnam", dijo el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, en una entrevista con Sky News publicada el lunes. En ese sentido, añadió que las tropas estadounidenses podrían sufrir un desenlace similar en su país, en referencia a la guerra de desgaste que enfrentó Washington en la década de 1960, cuando ordenó un despliegue terrestre en Vietnam y padeció duros reveses en el campo.

"Ellos entienden que quienes los arrastraron a esta guerra (con Irán) también pueden arrastrarlos a un atolladero", agregó Khatibzadeh. Luego reiteró que Teherán está preparado para seguir luchando el tiempo que sea necesario y que actualmente su prioridad no radica en buscar una solución diplomática. Y, si bien el alto diplomático iraní no descartó totalmente las negociaciones, sí sostuvo que le corresponde a Estados Unidos y a sus aliados presentar una propuesta que pusiera fin definitivamente al conflicto.

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De hecho, Khatibzadeh acusó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de haber arrastrado a Estados Unidos a la guerra con Irán. “Deberían pensarlo dos veces antes de tratar con Irán y no aceptar consejos de quienes desconocen el país, quienes durante décadas quisieron ganar una guerra contra Irán con el dinero de los contribuyentes estadounidenses y la sangre de los soldados estadounidenses", apuntó. “Netanyahu y el régimen israelí tienen sus propios intereses: ganar esta guerra a costa de todos”, aseveró.

En cuanto a la salud del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, Khatibzadeh declaró que se encuentra “sano y al mando”, a pesar de no haber hecho ninguna aparición pública.

Manteniendo su postura de línea dura con respecto a EE.UU., el portavoz del Cuartel General Central de Irán, Khatam al-Anbiya, declaró este martes en un mensaje a Trump que "el resultado de la guerra no se define con tuits". A través de un video, difundido por el medio Al Jazeera, Al-Anbiya expresó: “El resultado de una guerra se define sobre el terreno, el preciso lugar a donde ni usted ni sus fuerzas se atreven a acercarse, y lo único que pueden es hablar de eso en sus tuits”, lanzó. Y luego, a modo de burla sobre el nombre que la Casa Blanca le puso a su operación contra Teherán, añadió: “Sería más acertado llamar a esta guerra ‘miedo épico’ en lugar de ‘furia épica’”.

Trump insiste en que la guerra terminará “pronto”, mientras otro buque va rumbo a Oriente Medio

En la mañana de este martes, datos de seguimiento marítimo revelaron que un buque de guerra de la Armada de EE.UU., que se cree transporta a miles de infantes de marina y marineros, se acerca al estrecho de Malaca en ruta hacia Oriente Medio. Previamente, funcionarios de Washington habían informado al medio CNN que la embarcación iba a ser desplegada en la región, pero no especificaron su destino exacto ni su misión.

Por su parte, el presidente Trump volvió a reiterar el lunes su postura acerca de que la guerra que lanzó junto a Israel contra Irán terminaría “pronto”, aunque aclaró que no sería “esta semana”. "Tendremos un mundo mucho más seguro cuando termine. Terminará pronto", afirmó el mandatario este lunes, añadiendo que sentía "la obligación" de actuar a pesar de su reticencia personal.

Según su versión, si Washington no hubiera atacado a Irán, se habría desatado un conflicto nuclear que iba a intensificarse hasta convertirse en la Tercera Guerra Mundial, presentando su campaña bélica como una necesidad y no como una guerra de elección. "Esta es una guerra en la que no habría quedado nada", dijo el mandatario, argumentando que Estados Unidos había hecho "algo grandioso" al actuar.

Sin embargo, Irán ha rechazado reiteradamente estas acusaciones contra su programa nuclear, señalando que es de carácter pacífico, tiene fines civiles y no busca desarrollar un arma nuclear.

Ahora bien, las declaraciones de Trump sobre el plazo de la guerra vuelven a revelar la ambivalencia –y a veces contradicción– de la Casa Blanca con respecto al tiempo definido para la ofensiva. El mandatario sugirió inicialmente que los ataques durarían de cuatro a cinco semanas, aunque también ha afirmado repetidamente que la operación estaba más "adelantada de lo previsto".

Siguiendo esta pauta, el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, declaró el domingo que "sin duda" terminaría en cuestión de semanas. Sin embargo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, sostuvo la semana pasada que esto era "solo el comienzo", mientras que el sitio web de noticias Axios informó que funcionarios estadounidenses y de países aliados se preparaban para que la participación de Washington se extendiera hasta septiembre.

¿Opción nuclear de Israel?

Desde la Casa Blanca, el presidente Trump también descartó este lunes las sospechas de que Israel pudiera usar armas nucleares en la guerra contra Irán, desestimando las advertencias de uno de sus asesores sobre la posible escalada drástica del conflicto si se prolonga.

Así, el mandatario rechazó las especulaciones de su asesor David Sacks, quien sugirió que Tel Aviv podría contemplar la opción nuclear si la guerra se extendiera durante semanas o meses. “Israel no haría eso. Israel jamás haría eso”, declaró Trump a la prensa.

Sacks, inversor de capital riesgo y asesor del Gobierno de EE.UU. en inteligencia artificial y criptomonedas, había instado recientemente a Washington a considerar una vía de escape del conflicto. En su podcast “All-In”, mencionó que un conflicto prolongado podría poner a prueba las defensas de Tel Aviv y generar presión para una escalada drástica. “Si esta guerra continúa durante semanas o meses, Israel podría ser destruido”, afirmó Sacks, sugiriendo que las defensas aéreas israelíes podrían agotarse y aumentar el riesgo de una respuesta nuclear.