A medida que los bombardeos y las explosiones siguen sacudiendo distintos puntos de Oriente Medio este martes, sin una desescalada a la vista, la posibilidad de que EE.UU. lance una incursión terrestre en Irán vuelve a tomar fuerza. De hecho, Teherán está tan al tanto de esta posibilidad que le advirtió a Washington que se enfrentaría a “otro Vietnam” si lanzaba una operación de ese tipo. Incluso añadió que el territorio iraní está preparado para continuar en la guerra tanto como sea necesario y que por ahora una solución diplomática no está entre sus prioridades. En un claro contraste, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó por su parte que el conflicto “terminará pronto”, aunque no esta semana, y que cuando eso ocurra habrá “un mundo mucho más seguro”.
"Simplemente lean lo que ocurrió en Vietnam", dijo el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, en una entrevista con Sky News publicada el lunes. En ese sentido, añadió que las tropas estadounidenses podrían sufrir un desenlace similar en su país, en referencia a la guerra de desgaste que enfrentó Washington en la década de 1960, cuando ordenó un despliegue terrestre en Vietnam y padeció duros reveses en el campo.
"Ellos entienden que quienes los arrastraron a esta guerra (con Irán) también pueden arrastrarlos a un atolladero", agregó Khatibzadeh. Luego reiteró que Teherán está preparado para seguir luchando el tiempo que sea necesario y que actualmente su prioridad no radica en buscar una solución diplomática. Y, si bien el alto diplomático iraní no descartó totalmente las negociaciones, sí sostuvo que le corresponde a Estados Unidos y a sus aliados presentar una propuesta que pusiera fin definitivamente al conflicto.
De hecho, Khatibzadeh acusó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de haber arrastrado a Estados Unidos a la guerra con Irán. “Deberían pensarlo dos veces antes de tratar con Irán y no aceptar consejos de quienes desconocen el país, quienes durante décadas quisieron ganar una guerra contra Irán con el dinero de los contribuyentes estadounidenses y la sangre de los soldados estadounidenses", apuntó. “Netanyahu y el régimen israelí tienen sus propios intereses: ganar esta guerra a costa de todos”, aseveró.
En cuanto a la salud del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, Khatibzadeh declaró que se encuentra “sano y al mando”, a pesar de no haber hecho ninguna aparición pública.
Manteniendo su postura de línea dura con respecto a EE.UU., el portavoz del Cuartel General Central de Irán, Khatam al-Anbiya, declaró este martes en un mensaje a Trump que "el resultado de la guerra no se define con tuits". A través de un video, difundido por el medio Al Jazeera, Al-Anbiya expresó: “El resultado de una guerra se define sobre el terreno, el preciso lugar a donde ni usted ni sus fuerzas se atreven a acercarse, y lo único que pueden es hablar de eso en sus tuits”, lanzó. Y luego, a modo de burla sobre el nombre que la Casa Blanca le puso a su operación contra Teherán, añadió: “Sería más acertado llamar a esta guerra ‘miedo épico’ en lugar de ‘furia épica’”.
Trump insiste en que la guerra terminará “pronto”, mientras otro buque va rumbo a Oriente Medio
En la mañana de este martes, datos de seguimiento marítimo revelaron que un buque de guerra de la Armada de EE.UU., que se cree transporta a miles de infantes de marina y marineros, se acerca al estrecho de Malaca en ruta hacia Oriente Medio. Previamente, funcionarios de Washington habían informado al medio CNN que la embarcación iba a ser desplegada en la región, pero no especificaron su destino exacto ni su misión.
Por su parte, el presidente Trump volvió a reiterar el lunes su postura acerca de que la guerra que lanzó junto a Israel contra Irán terminaría “pronto”, aunque aclaró que no sería “esta semana”. "Tendremos un mundo mucho más seguro cuando termine. Terminará pronto", afirmó el mandatario este lunes, añadiendo que sentía "la obligación" de actuar a pesar de su reticencia personal.
Según su versión, si Washington no hubiera atacado a Irán, se habría desatado un conflicto nuclear que iba a intensificarse hasta convertirse en la Tercera Guerra Mundial, presentando su campaña bélica como una necesidad y no como una guerra de elección. "Esta es una guerra en la que no habría quedado nada", dijo el mandatario, argumentando que Estados Unidos había hecho "algo grandioso" al actuar.
Sin embargo, Irán ha rechazado reiteradamente estas acusaciones contra su programa nuclear, señalando que es de carácter pacífico, tiene fines civiles y no busca desarrollar un arma nuclear.
Ahora bien, las declaraciones de Trump sobre el plazo de la guerra vuelven a revelar la ambivalencia –y a veces contradicción– de la Casa Blanca con respecto al tiempo definido para la ofensiva. El mandatario sugirió inicialmente que los ataques durarían de cuatro a cinco semanas, aunque también ha afirmado repetidamente que la operación estaba más "adelantada de lo previsto".
Siguiendo esta pauta, el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, declaró el domingo que "sin duda" terminaría en cuestión de semanas. Sin embargo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, sostuvo la semana pasada que esto era "solo el comienzo", mientras que el sitio web de noticias Axios informó que funcionarios estadounidenses y de países aliados se preparaban para que la participación de Washington se extendiera hasta septiembre.
¿Opción nuclear de Israel?
Desde la Casa Blanca, el presidente Trump también descartó este lunes las sospechas de que Israel pudiera usar armas nucleares en la guerra contra Irán, desestimando las advertencias de uno de sus asesores sobre la posible escalada drástica del conflicto si se prolonga.
Así, el mandatario rechazó las especulaciones de su asesor David Sacks, quien sugirió que Tel Aviv podría contemplar la opción nuclear si la guerra se extendiera durante semanas o meses. “Israel no haría eso. Israel jamás haría eso”, declaró Trump a la prensa.
Sacks, inversor de capital riesgo y asesor del Gobierno de EE.UU. en inteligencia artificial y criptomonedas, había instado recientemente a Washington a considerar una vía de escape del conflicto. En su podcast “All-In”, mencionó que un conflicto prolongado podría poner a prueba las defensas de Tel Aviv y generar presión para una escalada drástica. “Si esta guerra continúa durante semanas o meses, Israel podría ser destruido”, afirmó Sacks, sugiriendo que las defensas aéreas israelíes podrían agotarse y aumentar el riesgo de una respuesta nuclear.
Los precios del petróleo siguen por las nubes
Los precios del petróleo subieron más del 5% este martes, luego de que varios países rechazaran las presiones de Trump para ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz, el cual Irán cerró casi por completo para limitar al máximo la circulación comercial de crudo, en una de sus medidas de represalia contra Tel Aviv y Washington.
Y aunque siguen elevados, los índices se recuperaron un poco de la escalada registrada este lunes. De acuerdo a la publicación especializada Kobeissi Letter, en la jornada anterior se registraron importantes hitos. Por ejemplo, en Singapur, el puerto de abastecimiento de combustible más importante del mundo, el precio de la gasolina alcanzó un récord de 140 dólares por barril. “Esto representa un aumento del 146% desde principios de año”, destacó. Y añadió que los costos “han superado los máximos registrados durante la crisis financiera de 2008 y la crisis energética de 2022”.
“En Fujairah, un puerto clave de abastecimiento de combustible en los Emiratos Árabes Unidos, justo a la salida del estrecho de Ormuz, los precios rondan los 160 dólares, y algunos tipos de combustible llegan a cotizar hasta los 175 dólares por barril. En comparación, el crudo WTI se cotiza a unos 195 dólares, lo que significa que la gasolina tiene una prima de entre el 40% y el 75% sobre el crudo”, añadió.
Justamente, el lunes los precios de referencia del crudo de Oriente Medio se dispararon a máximos históricos, convirtiéndose en el petróleo más caro del mundo, incluso en medio de la caída del comercio. Algunos operadores argumentan que estos precios de referencia han perdido relevancia debido a la interrupción del suministro.
El alza de los precios de referencia, utilizados para fijar el costo de millones de barriles de crudo de Oriente Medio con destino a Asia, está aumentando los precios para las refinerías asiáticas, obligándolas a buscar alternativas o a reducir aún más la producción en los próximos meses.
El precio del crudo Dubái al contado se cotizó el lunes a un récord de 153,25 dólares por barril para los cargamentos con entrega en mayo, según S&P Global Platts, superando el máximo histórico de los futuros del Brent de 147,50 dólares alcanzado en 2008.
Esto situó la prima del Dubái respecto a los swaps en 56,01 dólares por barril el lunes, lo que representa aproximadamente un tercio del valor del crudo y un aumento con respecto al promedio de 90 centavos de febrero, según datos de Reuters.
Los swaps son contratos de futuros sobre el precio del petróleo que se utilizan como referencia en el mercado para seguir la evolución del crudo y negociarlo sin necesidad de entregarlo físicamente.
De forma similar, los futuros del crudo de Omán alcanzaron un récord de 147,79 dólares por barril, situando su prima respecto a los swaps de Dubái en 50,57 dólares por barril, muy por encima del promedio de 75 centavos de febrero.
Los ataques continúan
Los residentes de Dubái y Doha, Catar, se despertaron el martes con el sonido de explosiones mientras las defensas aéreas trabajaban para interceptar nuevas oleadas de fuego iraní, e Israel lanzaba nuevos ataques contra Teherán y Líbano.
Las fuerzas israelíes anunciaron a primera hora del martes que había iniciado una "oleada de ataques a gran escala" en Teherán, y que también estaba intensificando sus ataques contra el grupo Hezbollah en Líbano. Además, informó de dos ataques iraníes antes del amanecer en Tel Aviv y otros lugares.
Justamente, Teherán mantuvo la presión sobre la infraestructura energética de sus vecinos árabes del Golfo, atacando una instalación petrolera en Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos, costa este del país, con el Golfo de Omán, que ha sido blanco de repetidos ataques. La cadena estatal WAM informó que nadie resultó herido en la explosión provocada por el ataque con dron.
Emiratos Árabes Unidos también tuvo que cerrar su espacio aéreo a primera hora del martes, luego de que sus fuerzas armadas informaran que estaban "respondiendo a amenazas de misiles y drones provenientes de Irán". El cierre duró casi dos horas y se escucharon explosiones mientras las fuerzas armadas trabajaban para interceptar el fuego enemigo.
El repentino anuncio sobre el cierre de su espacio aéreo puso de manifiesto el difícil equilibrio al que se enfrentan las autoridades del país para mantener en funcionamiento a sus aerolíneas de larga distancia, Emirates y Etihad, mientras continúan los ataques iraníes contra el país.
El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí informó haber interceptado una docena de drones el martes por la mañana sobre la extensa Provincia Oriental del país, donde se encuentra la infraestructura petrolera.
En Qatar, el estruendo de las explosiones resonó en la capital a primera hora de la mañana mientras las defensas trabajaban para interceptar el fuego enemigo. El Ministerio de Defensa del país declaró posteriormente que había logrado frustrar un ataque con misiles contra la ciudad, aunque un proyectil derribado provocó un incendio en una zona industrial.