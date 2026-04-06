“En una sola noche” Irán podría ser “eliminada”: esa fue la advertencia más reciente del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien afirmó que esto podría ocurrir si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz para el martes por la noche, cuando vence el plazo que él mismo fijó. “Todo el país podría ser destruido en una noche, y esa noche podría ser mañana por la noche”, declaró en una conferencia de prensa en Washington.

El mandatario estadounidense prometió durante su discurso ataques contra la infraestructura civil iraní si Teherán no cede, y advirtió que casi nada estaría fuera de límites.

“Tenemos un plan, gracias al poder de nuestro ejército, donde cada puente en Irán será destruido antes de la medianoche de mañana; cada planta eléctrica quedará fuera de servicio, ardiendo, explotando y sin posibilidad de ser utilizada de nuevo, sin un acuerdo”, dijo. “Si se llevan a cabo los ataques, les tomará 100 años reconstruirlo”.

Luego, consultado por periodistas sobre negociaciones de alto el fuego, el mandatario respondió: “No puedo hablar sobre alto el fuego, pero hay un participante activo y dispuesto del lado iraní. Ellos querrían poder llegar a un acuerdo. No puedo decir más que eso”.

A su vez, Trump aseguró que Irán está negociando “de buena fe” y que Washington cuenta con “la ayuda de países increíbles que quieren que esto termine”.

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155 aeronaves desplegadas en rescates

El presidente detalló además la compleja operación para recuperar a un miembro del servicio estadounidense desaparecido en territorio iraní. “La operación de rescate involucró 155 aeronaves, incluidos cuatro bombarderos, 64 cazas y 48 aviones cisterna de reabastecimiento”, señaló.