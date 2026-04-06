“En una sola noche” Irán podría ser “eliminada”: esa fue la advertencia más reciente del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien afirmó que esto podría ocurrir si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz para el martes por la noche, cuando vence el plazo que él mismo fijó. “Todo el país podría ser destruido en una noche, y esa noche podría ser mañana por la noche”, declaró en una conferencia de prensa en Washington.
El mandatario estadounidense prometió durante su discurso ataques contra la infraestructura civil iraní si Teherán no cede, y advirtió que casi nada estaría fuera de límites.
“Tenemos un plan, gracias al poder de nuestro ejército, donde cada puente en Irán será destruido antes de la medianoche de mañana; cada planta eléctrica quedará fuera de servicio, ardiendo, explotando y sin posibilidad de ser utilizada de nuevo, sin un acuerdo”, dijo. “Si se llevan a cabo los ataques, les tomará 100 años reconstruirlo”.
Luego, consultado por periodistas sobre negociaciones de alto el fuego, el mandatario respondió: “No puedo hablar sobre alto el fuego, pero hay un participante activo y dispuesto del lado iraní. Ellos querrían poder llegar a un acuerdo. No puedo decir más que eso”.
A su vez, Trump aseguró que Irán está negociando “de buena fe” y que Washington cuenta con “la ayuda de países increíbles que quieren que esto termine”.
155 aeronaves desplegadas en rescates
El presidente detalló además la compleja operación para recuperar a un miembro del servicio estadounidense desaparecido en territorio iraní. “La operación de rescate involucró 155 aeronaves, incluidos cuatro bombarderos, 64 cazas y 48 aviones cisterna de reabastecimiento”, señaló.
Precisó que 21 aeronaves se usaron en la primera misión de rescate y otras 155 en la segunda. Dos aviones de transporte quedaron atrapados en la arena y tuvieron que ser destruidos.
Por otra parte, Trump también anunció que su administración busca “con mucho empeño” al responsable de filtrar información sobre el primer piloto rescatado de Irán la semana pasada, tras el derribo de su avión. Amenazó a un medio no identificado con acciones legales si no revela la fuente: “Vamos a ir a la empresa de medios que lo publicó y diremos: ‘Seguridad nacional. Entréguenlo o vayan a la cárcel’”.
Mayor volumen de ataques en las próximas 24 horas
El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, quien habló brevemente en la conferencia de prensa, advirtió que las próximas 24 horas marcarán el “mayor volumen de ataques” desde que comenzó la operación contra Irán.
“Por indicación del presidente, hoy será el mayor volumen de ataques desde el primer día de esta operación”, afirmó Hegseth. Sin embargo, subrayó que los ataques no se detendrán ahí: “Mañana habrá aún más que hoy”.
Este lunes, EE.UU. e Israel llevaron a cabo nuevos bombardeos contra plantas petroquímicas, pese a las crecientes advertencias sobre ataques a la infraestructura energética iraní. El complejo South Pars, uno de los mayores del país, registró explosiones, y horas después aviones atacaron una segunda planta cerca de Shiraz.
Luego, un ataque conjunto de EE.UU. e Israel causó graves daños a la universidad Sharif de Tecnología en Teherán, una de las principales instituciones académicas de Irán, reconocida por su excelencia en programas de ciencia e ingeniería. Los primeros reportes de medios indican que muchos laboratorios fueron destruidos, la infraestructura del campus resultó afectada y las carreteras circundantes quedaron llenas de cráteres.