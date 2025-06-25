TÜRKİYE
3 min de lectura
Erdogan a Trump: Fortalecer lazos de Türkiye y EE.UU. ayudaría a meta comercial de $100.000 millones
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, se reunió con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la cumbre de la OTAN en La Haya. Ambos líderes discutieron asuntos estratégicos a nivel regional y global.
Erdogan a Trump: Fortalecer lazos de Türkiye y EE.UU. ayudaría a meta comercial de $100.000 millones
El presidente turco celebró el alto el fuego entre Irán e Israel, “alcanzado gracias a los esfuerzos del presidente de EE.UU., Trump”. / AA
25 de junio de 2025

Los presidentes Recep Tayyip Erdogan, de Türkiye, y Donald Trump, de Estados Unidos, se reunieron en el marco de la cumbre de la OTAN en La Haya, durante la cena ofrecida por el rey Willem-Alexander de los Países Bajos y su esposa, en honor a los líderes que participan en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la organización.

Durante su encuentro este martes, Erdogan y Trump abordaron asuntos regionales y globales, así como las relaciones bilaterales, según informó la agencia Anadolu.

El presidente turco celebró el alto el fuego entre Irán e Israel, “alcanzado gracias a los esfuerzos del presidente de EE.UU., Trump”. Tambièn pidió una paz duradera, el fin del genocidio en Gaza y la apertura de un diálogo sobre la guerra entre Rusia y Ucrania.

En la reunión, Erdogan también destacó el fuerte potencial de cooperación con Estados Unidos en los sectores de energía, inversión y defensa, señalando que el fortalecimiento de los lazos podría ayudar a alcanzar la meta de comercio bilateral de 100.000 millones de dólares, informó Anadolu.

Ambos líderes subrayaron la importancia de reforzar la capacidad de disuasión de la OTAN como miembros principales dentro de la alianza, según el reporte.

Mientras agradecía a Trump por mediar en la tregua entre Irán e Israel, Erdogan también expresó su preocupación por la crisis humanitaria en la asediada Gaza, señaló Hasan Abdullah, corresponsal de TRT World desde La Haya.

RelacionadoTRT Global - Erdogan insta a la OTAN a suspender todas las restricciones comerciales en materia de defensa
RECOMENDADOS

¿Quiénes acompañan a Erdogan?

La participación del presidente turco en la cumbre estuvo acompañada por una delegación de alto nivel.  A su llegada al aeropuerto Schiphol de Ámsterdam, en la mañana de este martes, fue recibido por funcionarios neerlandeses, el embajador de Türkiye ante la OTAN, Basat Ozturk, y el embajador turco en La Haya, Selcuk Unal.

Posteriormente, se trasladó a La Haya, donde se desarrolla la cumbre.

Al presidente lo acompañan la primera dama, Emine Erdogan; el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan; el ministro de Defensa Nacional, Yasar Guler; el jefe de la Organización de Inteligencia Nacional (MIT), Ibrahim Kalin; el director de Comunicaciones, Fahrettin Altun; y Akif Cagatay Kilic, principal asesor de Erdogan en política exterior y seguridad.

Durante la cena, celebrada en el Palacio Real, Emine Erdogan también estuvo presente junto al mandatario. 

Se espera que el presidente turco mantenga reuniones bilaterales con varios líderes mundiales durante la cumbre, cuyo enfoque principal será abordar amenazas estratégicas y riesgos que enfrenta la región euroatlántica.



FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan
Türkiye destaca la eficacia de los sistemas de defensa aérea del país