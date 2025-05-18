CÓRDOBA, Argentina — En 2014, cuando el empresario argentino Andrés Fassi llegó a la presidencia del Club Talleres de Córdoba, “El Matador”, uno de los diez clubes con más hinchas de Argentina, el equipo había caído a la tercera división, tenía solo 1.700 socios activos y era propietario de apenas dos pases de jugadores de su plantel superior. Por si fuera poco, su predio de entrenamiento estaba por rematarse.

Una década después, el club acumula dos subcampeonatos en primera división y cuatro participaciones en la Copa Libertadores, el máximo certamen continental. Construyó canchas de entrenamiento, un centro de alto rendimiento, sus divisiones juveniles son reconocidas por su profesionalismo, tiene 70.000 socios activos y el pase de 60 jugadores, incluyendo el 85% del plantel superior. Es la etapa de mayor éxito social y deportivo de su historia.

¿Cómo lo logró?

“Lo que hicimos distinto en Talleres, y que por suerte se está imitando en otros clubes de Córdoba, es profesionalizar la tarea dirigencial, aplicar criterios del sector privado al manejo del club. Es necesario dar esa discusión en el fútbol argentino. Pero cuando la quisimos dar, perdimos 29 a 1”, dice Miguel Cavatorta, director de Comunicaciones de Talleres, a TRT Español, en referencia al último intento fallido de Fassi en la AFA.

Fassi, quien busca modificar el estatuto para presentarse a un cuarto mandato este año, logró estos resultados manteniendo la figura jurídica de asociación civil sin fines de lucro. Sin embargo, el empresario, abiertamente enfrentado con la dirigencia de la Asociación de Fútbol Argentino, AFA, sostiene que el club podría ir aún más lejos si se convirtiera en una sociedad anónima deportiva.

“Este es el fútbol del campeón del mundo, bicampeón de América. Tenemos las hinchadas más apasionadas, el mejor folklore, somos el segundo exportador de talento detrás de Brasil, y aún así nuestro fútbol está fundido. La mayoría de los clubes tiene serios problemas económicos, la infraestructura está deteriorada y tratamos muy mal a los hinchas que van a la cancha. Comercializamos muy mal nuestra liga al mundo”, agregó Cavatorta.

Ser o no ser sociedad anónima: la intervención de Milei

Permitir o no la conversión de clubes en sociedades anónimas es una discusión que lleva décadas en el fútbol argentino. En los noventas, entre sus impulsores se encontraban el ex presidente Mauricio Macri, por entonces al frente del Club Boca Juniors quien también por entonces quiso llevar la discusión al seno de la AFA. Pero al igual que al presidente de Talleres, no le fue bien.

En tiempos recientes, el principal impulsor de las SAD ha sido el propio presidente Javier Milei. El artículo 345 del megadecreto presidencial del 23 de diciembre, su primer acto de gobierno, modificaba la Ley del Deporte y abría la puerta a que los clubes pudieran recibir capitales privados y transformarse en empresas.

“El que quiera seguir siendo asociación civil, puede hacerlo. El que quiera capitalizarse y ser una SAD, también”, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni días después en una de sus conferencias. La Casa Rosada justificó la medida como una forma de profesionalizar el deporte y permitir inversiones, siguiendo ejemplos europeos, como el de la Premier inglesa o la League 1 de Francia.

“Acá se está pidiendo un marco que permita mayor participación de capitales privados. Pero para que un club sea SAD o cualquier otra figura legal, debe pasar por la asamblea y aprobarlo los socios”, sostuvo Cavatorta, en línea con la Casa Rosada. En septiembre pasado, Fassi visitó la sede presidencial y regaló a Milei la camiseta número 1 de arquero de Talleres, en recuerdo de su paso como jugador en Chacarita.