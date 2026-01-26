Un rayo de esperanza llegó a Gaza el miércoles pasado, cuando se anunció la reapertura del cruce de Rafah con Egipto, restringido desde hace meses por decisión de Israel. Pero el optimismo duró poco: Tel Aviv aclaró ahora que sería un paso limitado, solo para peatones y sin ingreso de ayuda humanitaria. Y además que está condicionado a que Hamás entregue los restos del último rehén israelí, algo que aún no ocurre porque las tareas de búsqueda bajo los escombros son lentas y complejas.
El anuncio se produjo el domingo, tras una reunión en la que representantes de Israel y Estados Unidos abordaron la segunda fase del acuerdo de alto el fuego —que, según Washington, comenzó el 14 de enero— y en la que enviados estadounidenses presionaron a las autoridades israelíes para reabrir este cruce.
La reapertura de Rafah formaba parte incluso de la primera fase, que inició el 10 de octubre, pero no se concretó. Era una de las prioridades, ya que el paso resulta clave para el ingreso de alimentos, medicamentos y elementos básicos para aliviar la crisis humanitaria.
Tras el encuentro, la Oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, indicó: "Como parte del plan de 20 puntos del presidente (estadounidense, Donald) Trump, Israel ha aceptado una reapertura limitada del cruce de Rafah solo para el paso de peatones, sujeta a un mecanismo de inspección israelí completo".
No obstante, aclaró que la medida dependerá del “regreso de todos los rehenes con vida” y de “un esfuerzo total por parte de Hamás para localizar y devolver a los fallecidos”. No es la primera vez que Israel condiciona la reapertura del lado palestino del paso de Rafah a la devolución del cuerpo del último rehén.
Hamás sigue buscando el cuerpo del rehén
Hamás ha mostrado su disposición a entregar los restos del rehén desde que se acordó la tregua. Israel le acusa de demorar la entrega, pero el grupo palestino explica que no ha logrado recuperar el cuerpo, que permanece bajo enormes montículos de escombros.
Ahora, el grupo compartió la información disponible para que las fuerzas israelíes también registren la zona. En un comunicado. En un comunicado, el portavoz de las Brigadas Qassam, ala de Hamás, afirmó que entregaron “todos los detalles disponibles” a Tel Aviv y que gestionaron el expediente de los rehenes y los restos “con total transparencia”.
El ejército israelí confirmó que lleva adelante una operación específica para localizar el cuerpo de Ran Gvili, el último rehén, y aseguró que, una vez concluida y conforme a lo acordado con Washington, se procederá a la apertura del cruce. La Oficina de Netanyahu indicó que la búsqueda en el norte de Gaza “continuará el tiempo que sea necesario”.
Hamás ha reiterado que cumplió con sus obligaciones en virtud del acuerdo de alto el fuego al entregar a todos los rehenes y los restos “lo más rápido posible”. En este período, liberó con vida a 20 rehenes israelíes y devolvió los restos de otros 27. En contraste, acusó a Israel de no cumplir plenamente el pacto.
Críticas de ministros israelíes
Varios ministros criticaron la reunión del domingo entre representantes estadounidenses e israelíes. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, criticó lo que describió como la “ingenuidad” de los enviados de EE.UU., Steve Witkoff y Jared Kushner, mientras que el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, pidió imponer el gobierno militar en Gaza, según medios locales el lunes.
“Hicimos grandes cosas como matar a decenas de miles de terroristas, pero todavía no hemos eliminado completamente a Hamás”, dijo durante una reunión del Gabinete de Seguridad, reportó el Canal 12 de Israel. Y agregó: “Tenemos que desmantelarlo y desarmarlo. Basta con la ingenuidad de (Jared) Kushner y (Steve) Witkoff. Si el cruce de Rafah se abre, será un gran error y un mensaje muy malo”.
Por su parte, Smotrich advirtió durante la reunión que no imponer el gobierno militar en Gaza conduciría al establecimiento de un estado palestino. “Si no controlamos allí con gobierno militar —lo que significa que tendremos un estado palestino”, afirmó.
Luego, la ministra israelí de Asuntos de los Asentamientos, Orit Strock, criticó a la “Junta de Paz”, presentada el pasado jueves y encabezada por Trump, al calificarlo de “mal plan”. Y afirmó que los soldados israelíes no deberían exponerse por “una iniciativa defectuosa”.
“No se supone que pongamos en peligro a nuestros soldados por este mal plan, y puede que tenga que abandonar el Gobierno”, dijo el domingo en declaraciones a la emisora Galey Israel.
Por otro lado, Strock cuestionó quién gobernaría Gaza si las fuerzas israelíes volvieran a entrar y ocuparan el enclave, y advirtió de que ese escenario tendría un alto costo. “Supongamos que el ejército israelí realmente entra y ocupa Gaza; ¿a quién se la entregaríamos? ¿A la Autoridad Palestina? Eso ya lo hicimos en 2005 y vimos el resultado”, afirmó.
Añadió que no puede imaginar a un solo ministro del Gabinete de Seguridad votando a favor de enviar soldados a combatir en Gaza para luego dejar el territorio para ser administrado por palestinos, en este caso Ali Shaath, jefe del comité tecnocrático palestino encargado de administrar Gaza.
Los comentarios de los ministros llegan días después de que Trump firmara el acta fundacional del “Junta de Paz” al margen del Foro Económico Mundial en Davos, como parte de su plan más amplio para Gaza, en virtud del cual se alcanzó el acuerdo de alto el fuego. El organismo fue posteriormente autorizado por la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU en noviembre de 2025.
Según la Casa Blanca, Trump preside la junta, integrada por funcionarios estadounidenses, así como jefes de Estado de una veintena de países y también figuras con experiencia en diplomacia, desarrollo, infraestructura y estrategia económica. No obstante, surgieron gran cantidad de interrogantes sobre sus implicancias y alcance, ya que su carta no menciona explícitamente el enclave y se podrá ampliar a otros conflictos.
Más palestinos asesinados en violación de tregua
Pese al alto el fuego, a la presentación de la Junta de Paz y las presiones de la comunidad internacional para detener la ofensiva, Israel continúa con sus ataques en Gaza. En las últimas violaciones del acuerdo de alto el fuego, seis palestinos fueron asesinados y otros resultaron heridos, entre ellos un niño.
Fuentes médicas informaron que este lunes, un hombre de 52 años murió tras un ataque de artillería contra el campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza, cerca de zonas de despliegue y control israelí establecidas por el acuerdo. Poco después, otro palestino falleció por disparos israelíes en en el barrio de Al-Tuffah, en la Ciudad de Gaza. En tanto, una niña resultó herida por fuego del ejército israelí en Al-Mawasi, al oeste de Jan Yunis, en el sur del enclave.
Antes, el domingo, las fuerzas israelíes mataron a tres palestinos en ataques separados, uno en Jan Yunis, en el sur de Gaza, y otro en la zona de Shujaiya-Tuffah, al este de la Ciudad de Gaza, según fuentes médicas citadas por la agencia de noticias Anadolu. Previamente, se había reportado la muerte de otro hombre tras disparos contra tiendas de campaña que albergaban a civiles desplazados en el barrio de Tuffah, en el este de la ciudad.
Testigos señalaron también que las fuerzas israelíes atacaron un edificio de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina (UNRWA) en Yabalia, en el norte del enclave, lo que dejó dos heridos. Por otra parte, un dron israelí impactó una torre de comunicaciones en la calle Al-Wehda, donde funcionan varias oficinas de prensa en el centro de la Ciudad de Gaza, dejando cuatro transeúntes heridos, añadieron las fuentes.
Desde 2023, el ejército israelí ha matado a más de 71.600 personas, la mayoría mujeres y niños, y ha herido a más de 171.300 en una ofensiva brutal que ha dejado Gaza en ruinas. Y pese a la tregua, Israel ha continuado llevando a cabo ataques, que han causado la muerte de 484 palestinos y han dejado 1.321 heridos, según el Ministerio de Salud del enclave.