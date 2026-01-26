Un rayo de esperanza llegó a Gaza el miércoles pasado, cuando se anunció la reapertura del cruce de Rafah con Egipto, restringido desde hace meses por decisión de Israel. Pero el optimismo duró poco: Tel Aviv aclaró ahora que sería un paso limitado, solo para peatones y sin ingreso de ayuda humanitaria. Y además que está condicionado a que Hamás entregue los restos del último rehén israelí, algo que aún no ocurre porque las tareas de búsqueda bajo los escombros son lentas y complejas.

El anuncio se produjo el domingo, tras una reunión en la que representantes de Israel y Estados Unidos abordaron la segunda fase del acuerdo de alto el fuego —que, según Washington, comenzó el 14 de enero— y en la que enviados estadounidenses presionaron a las autoridades israelíes para reabrir este cruce.

La reapertura de Rafah formaba parte incluso de la primera fase, que inició el 10 de octubre, pero no se concretó. Era una de las prioridades, ya que el paso resulta clave para el ingreso de alimentos, medicamentos y elementos básicos para aliviar la crisis humanitaria.

Tras el encuentro, la Oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, indicó: "Como parte del plan de 20 puntos del presidente (estadounidense, Donald) Trump, Israel ha aceptado una reapertura limitada del cruce de Rafah solo para el paso de peatones, sujeta a un mecanismo de inspección israelí completo".

No obstante, aclaró que la medida dependerá del “regreso de todos los rehenes con vida” y de “un esfuerzo total por parte de Hamás para localizar y devolver a los fallecidos”. No es la primera vez que Israel condiciona la reapertura del lado palestino del paso de Rafah a la devolución del cuerpo del último rehén.

Hamás sigue buscando el cuerpo del rehén

Hamás ha mostrado su disposición a entregar los restos del rehén desde que se acordó la tregua. Israel le acusa de demorar la entrega, pero el grupo palestino explica que no ha logrado recuperar el cuerpo, que permanece bajo enormes montículos de escombros.

Ahora, el grupo compartió la información disponible para que las fuerzas israelíes también registren la zona. En un comunicado. En un comunicado, el portavoz de las Brigadas Qassam, ala de Hamás, afirmó que entregaron “todos los detalles disponibles” a Tel Aviv y que gestionaron el expediente de los rehenes y los restos “con total transparencia”.

El ejército israelí confirmó que lleva adelante una operación específica para localizar el cuerpo de Ran Gvili, el último rehén, y aseguró que, una vez concluida y conforme a lo acordado con Washington, se procederá a la apertura del cruce. La Oficina de Netanyahu indicó que la búsqueda en el norte de Gaza “continuará el tiempo que sea necesario”.

Hamás ha reiterado que cumplió con sus obligaciones en virtud del acuerdo de alto el fuego al entregar a todos los rehenes y los restos “lo más rápido posible”. En este período, liberó con vida a 20 rehenes israelíes y devolvió los restos de otros 27. En contraste, acusó a Israel de no cumplir plenamente el pacto.

Críticas de ministros israelíes

Varios ministros criticaron la reunión del domingo entre representantes estadounidenses e israelíes. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, criticó lo que describió como la “ingenuidad” de los enviados de EE.UU., Steve Witkoff y Jared Kushner, mientras que el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, pidió imponer el gobierno militar en Gaza, según medios locales el lunes.

“Hicimos grandes cosas como matar a decenas de miles de terroristas, pero todavía no hemos eliminado completamente a Hamás”, dijo durante una reunión del Gabinete de Seguridad, reportó el Canal 12 de Israel. Y agregó: “Tenemos que desmantelarlo y desarmarlo. Basta con la ingenuidad de (Jared) Kushner y (Steve) Witkoff. Si el cruce de Rafah se abre, será un gran error y un mensaje muy malo”.

Por su parte, Smotrich advirtió durante la reunión que no imponer el gobierno militar en Gaza conduciría al establecimiento de un estado palestino. “Si no controlamos allí con gobierno militar —lo que significa que tendremos un estado palestino”, afirmó.