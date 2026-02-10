El bloqueo de Estados Unidos al suministro de petróleo hacia Cuba agrava cada vez más la situación en la isla, en lo que La Habana define como un intento de Washington por “estrangular” su economía. En este escenario, el gobierno cubano advirtió a las aerolíneas internacionales que, a partir del martes, no habrá combustible para aviones, una medida que se extenderá durante un mes.

Según un comunicado difundido a través de un Aviso a Aviadores (NOTAM, por sus siglas en inglés), el faltante de combustible está previsto entre el 10 de febrero y el 11 de marzo.

Tras el anuncio, Air Canada, la aerolínea de bandera de ese país y principal fuente de turistas hacia Cuba, anunció la suspensión de sus vuelos. No obstante, informó que en los próximos días, “operará vuelos vacíos hacia el sur para recoger aproximadamente a 3.000 pasajeros que ya se encuentran en destino y regresarlos a sus hogares”.

Por su parte, las aerolíneas españolas Air Europa e Iberia, que mantienen rutas diarias a La Habana, comunicaron que desde ahora sus vuelos realizarán una parada técnica para reaprovisionarse en República Dominicana.

El combustible para la aviación resulta clave para Cuba, ya que el sector turístico es uno de los pilares de su economía. En 2019, el país generó ingresos por 3.000 millones de dólares y, dado su carácter insular, la falta de combustible representa un duro golpe para sus ingresos.

En este marco, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció el lunes la “agresión cruel” de Estados Unidos, que, según dijo, busca “quebrar la voluntad política del pueblo cubano”. “La situación es dura y exigirá grandes sacrificios”, afirmó Rodríguez, quien reiteró la “disposición al diálogo” de La Habana, aunque bajo sus propios términos.

El domingo, el viceprimer ministro de Cuba, Óscar Pérez-Oliva Fraga, anunció un paquete de medidas de emergencia para racionar el combustible disponible y “proteger los servicios esenciales para la población y las actividades económicas indispensables”.

Entre las prioridades mencionó la producción de alimentos y electricidad, además de “las actividades fundamentales que generan divisas”. En la práctica, esto se tradujo en la reducción del transporte público, el racionamiento de combustible, el teletrabajo y la implementación de clases a distancia.

La ONU advierte sobre el impacto en el pueblo cubano

Más allá del impacto en el sector aéreo, las medidas impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afectan de lleno a los 9,6 millones de habitantes de la isla, que ya atravesaban serias dificultades económicas y energéticas como consecuencia de años de sanciones a manos de Washington.

En este marco, Naciones Unidas expresó el lunes su preocupación por la “creciente escasez de combustible y su impacto en las personas” en Cuba. "Puedo decirles que la ONU continúa monitoreando la situación en el país y está trabajando con el gobierno para brindar más apoyo, incluyendo alimentos, agua, saneamiento y atención médica", dijo el portavoz de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric.

En esa línea, también destacó las "interrupciones en el suministro de agua potable, atención médica, alimentos y ayuda crítica en partes de Cuba gravemente afectadas por el huracán Melissa el pasado mes de octubre".

“Muy injusto”: México cuestiona las medidas de Trump