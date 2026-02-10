El bloqueo de Estados Unidos al suministro de petróleo hacia Cuba agrava cada vez más la situación en la isla, en lo que La Habana define como un intento de Washington por “estrangular” su economía. En este escenario, el gobierno cubano advirtió a las aerolíneas internacionales que, a partir del martes, no habrá combustible para aviones, una medida que se extenderá durante un mes.
Según un comunicado difundido a través de un Aviso a Aviadores (NOTAM, por sus siglas en inglés), el faltante de combustible está previsto entre el 10 de febrero y el 11 de marzo.
Tras el anuncio, Air Canada, la aerolínea de bandera de ese país y principal fuente de turistas hacia Cuba, anunció la suspensión de sus vuelos. No obstante, informó que en los próximos días, “operará vuelos vacíos hacia el sur para recoger aproximadamente a 3.000 pasajeros que ya se encuentran en destino y regresarlos a sus hogares”.
Por su parte, las aerolíneas españolas Air Europa e Iberia, que mantienen rutas diarias a La Habana, comunicaron que desde ahora sus vuelos realizarán una parada técnica para reaprovisionarse en República Dominicana.
El combustible para la aviación resulta clave para Cuba, ya que el sector turístico es uno de los pilares de su economía. En 2019, el país generó ingresos por 3.000 millones de dólares y, dado su carácter insular, la falta de combustible representa un duro golpe para sus ingresos.
En este marco, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció el lunes la “agresión cruel” de Estados Unidos, que, según dijo, busca “quebrar la voluntad política del pueblo cubano”. “La situación es dura y exigirá grandes sacrificios”, afirmó Rodríguez, quien reiteró la “disposición al diálogo” de La Habana, aunque bajo sus propios términos.
El domingo, el viceprimer ministro de Cuba, Óscar Pérez-Oliva Fraga, anunció un paquete de medidas de emergencia para racionar el combustible disponible y “proteger los servicios esenciales para la población y las actividades económicas indispensables”.
Entre las prioridades mencionó la producción de alimentos y electricidad, además de “las actividades fundamentales que generan divisas”. En la práctica, esto se tradujo en la reducción del transporte público, el racionamiento de combustible, el teletrabajo y la implementación de clases a distancia.
La ONU advierte sobre el impacto en el pueblo cubano
Más allá del impacto en el sector aéreo, las medidas impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afectan de lleno a los 9,6 millones de habitantes de la isla, que ya atravesaban serias dificultades económicas y energéticas como consecuencia de años de sanciones a manos de Washington.
En este marco, Naciones Unidas expresó el lunes su preocupación por la “creciente escasez de combustible y su impacto en las personas” en Cuba. "Puedo decirles que la ONU continúa monitoreando la situación en el país y está trabajando con el gobierno para brindar más apoyo, incluyendo alimentos, agua, saneamiento y atención médica", dijo el portavoz de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric.
En esa línea, también destacó las "interrupciones en el suministro de agua potable, atención médica, alimentos y ayuda crítica en partes de Cuba gravemente afectadas por el huracán Melissa el pasado mes de octubre".
“Muy injusto”: México cuestiona las medidas de Trump
En este contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su país continuará enviando ayuda humanitaria a Cuba, al tiempo que calificó de “muy injustos” los aranceles estadounidenses a los países que exportan petróleo a la isla.
La mandataria explicó que México –uno de los principales suministradores de crudo a Cuba en 2025– suspendió temporalmente los envíos de petróleo, pero que mantiene negociaciones con Washington para reanudarlos. Mientras tanto, envió 814 toneladas de ayuda humanitaria, transportadas en dos buques militares con alimentos y productos de higiene, que llegarán a Cuba a mediados de esta semana.
"Sí va a haber más apoyo. El pueblo de México siempre es solidario. Nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba por las sanciones que se están imponiendo a cualquier país que envíe petróleo por parte de Estados Unidos de una manera muy injusta", declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina este lunes.
"Nosotros vamos a seguir apoyando y seguimos haciendo todas las acciones diplomáticas necesarias para poder recuperar el envío de petróleo. Porque no se puede ahorcar a un pueblo así de esa manera, muy injusto, muy injusto. Entonces, un llamado a que no haya estas sanciones y que se apoya al pueblo siempre”, expresó.
Rusia y China respaldan a Cuba
Rusia también se sumó a las críticas contra Estados Unidos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que “la situación es realmente crítica en Cuba”.
"Las medidas asfixiantes impuestas por Estados Unidos están causando muchas dificultades al país. Estamos estudiando posibles soluciones con nuestros amigos cubanos, al menos para proporcionar la asistencia que podamos", añadió.
También Beijing, por su parte, se comprometió el martes a ayudar a la isla ante la creciente escasez de combustible. “China apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía y se opone a toda interferencia externa”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, en Beijing.
“Nos oponemos firmemente a cualquier medida que prive al pueblo cubano de su derecho a la subsistencia y al desarrollo, y a cualquier comportamiento inhumano. Como siempre, brindaremos asistencia y ayuda a Cuba, afirmó Lin.
El asedio petrolero de EE.UU. y su impacto
Según fuentes oficiales, Cuba cubre cerca de un tercio de su demanda energética con producción propia. El resto depende de importaciones: hasta enero, Venezuela aportaba alrededor del 30% del suministro total en 2025, además de envíos desde México y Rusia.
Ese esquema comenzó a alterarse en diciembre, cuando Estados Unidos bloqueó los envíos de crudo venezolano. La situación se profundizó en enero, tras una operación de Washington en Caracas que culminó con el traslado a la fuerza del presidente del país latinoamericano, Nicolás Maduro, a Nueva York.
A esto se sumó la amenaza de Trump de imponer aranceles a cualquier país que suministre combustible a Cuba. En una orden ejecutiva de fines de enero, calificó al gobierno cubano como una “amenaza inusual y extraordinaria” y declaró una emergencia nacional. Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, manifestaron abiertamente que ven con buenos ojos un “cambio de régimen” en la isla.
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel reiteró que su país está dispuesto a dialogar con Estados Unidos, pero no bajo presión.