TÜRKİYE
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Türkiye refuerza seguridad de datos ante aumento de riesgos cibernéticos por conflictos regionales
“Para ser fuerte, disuasivo y respetado a nivel global, hay que acelerar los esfuerzos en el ciberespacio y reforzar las medidas de ciberseguridad”, afirmó el presidente Recep Tayyip Erdogan.
Türkiye refuerza seguridad de datos ante aumento de riesgos cibernéticos por conflictos regionales
“Consideramos la ciberseguridad no solo como una reacción a las amenazas, sino como una parte integral de nuestra seguridad nacional”, afirma Erdogan. / AA
hace 32 minutos

Las recientes guerras y conflictos en la región, especialmente en Líbano, Gaza e Irán, han vuelto a demostrar la importancia de la ciberseguridad, señaló el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan.

“Si quieres ser fuerte, disuasivo y respetado en el escenario global, debes acelerar tus esfuerzos en el ciberespacio y tomar las medidas necesarias de ciberseguridad”, dijo Erdogan el martes durante su intervención en la ceremonia “Türkiye fuerte en comunicación con 5G”, celebrada en el Complejo Presidencial en Ankara.

En la era de los datos en la que vivimos, la estabilidad política, la independencia económica, la disuasión militar y la soberanía digital no están separadas entre sí, añadió.

“Si puedes controlar tus fronteras pero no tu espacio aéreo, y si no puedes proteger tu patria digital ni tus datos, entonces existe una grave vulnerabilidad en tu soberanía”, afirmó.

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Erdogan indicó que Türkiye implementará gradualmente medidas adicionales en el próximo periodo para reforzar la seguridad de los datos pertenecientes a las instituciones del Estado.

“Nuestras fuerzas del orden y agencias de inteligencia, junto con las instituciones pertinentes, están aplicando con éxito medidas preventivas, planes de acción y contramedidas para estar preparados ante cualquier escenario posible”, explicó.

“Consideramos la ciberseguridad no solo como una respuesta a las amenazas, sino como una parte integral de nuestra seguridad nacional”, agregó.

Asimismo, señaló que la tecnología 5G se desplegará inicialmente en los 81 centros provinciales y estará disponible en todo el país en un plazo de dos años.

FUENTE:TRT World
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