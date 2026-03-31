Las recientes guerras y conflictos en la región, especialmente en Líbano, Gaza e Irán, han vuelto a demostrar la importancia de la ciberseguridad, señaló el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan.

“Si quieres ser fuerte, disuasivo y respetado en el escenario global, debes acelerar tus esfuerzos en el ciberespacio y tomar las medidas necesarias de ciberseguridad”, dijo Erdogan el martes durante su intervención en la ceremonia “Türkiye fuerte en comunicación con 5G”, celebrada en el Complejo Presidencial en Ankara.

En la era de los datos en la que vivimos, la estabilidad política, la independencia económica, la disuasión militar y la soberanía digital no están separadas entre sí, añadió.

“Si puedes controlar tus fronteras pero no tu espacio aéreo, y si no puedes proteger tu patria digital ni tus datos, entonces existe una grave vulnerabilidad en tu soberanía”, afirmó.