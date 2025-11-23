Cerca de 500 violaciones de Israel al alto el fuego han asesinado al menos a 342 palestinos, cifra que, trágicamente, sigue en aumento. La Oficina de Medios de Gaza señaló a Israel de socavar sistemáticamente el acuerdo, que entró en vigor el 10 de octubre, mediante agresiones letales e incursiones. Los ataques se intensificaron durante el fin de semana, ante lo cual Hamás reiteró su compromiso con la tregua y llamó a Tel Aviv a cumplir con sus compromisos.

Puntualmente, la Oficina de Medios de Gaza documentó 497 violaciones desde el 10 de octubre, cuando entró en vigor el acuerdo, que además de cobrarse cientos de vidas, dejó 875 heridos.

De hecho, solo este sábado se registraron 27, que mataron a 24 palestinos y dejaron 87 heridos. La entidad calificó este patrón de agresiones como una “violación flagrante” del derecho internacional y humanitario.

Entre las violaciones registradas se incluyen 142 disparos dirigidos contra civiles, viviendas y tiendas de desplazados; 228 ataques aéreos, de artillería y terrestres, y 100 demoliciones de hogares y estructuras civiles, precisó la oficina. Añadió que 35 palestinos han sido detenidos en redadas e incursiones, y que todos estos hechos constituyen “castigo colectivo” y un intento de ampliar la destrucción en Gaza.

Relacionado TRT Español - Dos niños fueron asesinados cada día en Gaza desde alto el fuego, alerta Unicef

También se registraron 21 incursiones terrestres más allá de la “línea amarilla”, que marca un límite entre las zonas bajo despliegue militar israelí y las áreas donde los palestinos podrían, supuestamente, moverse sin ver sus vidas amenazadas. Pese al acuerdo, Israel sigue ocupando más del 50% de Gaza y ha reanudado recientemente ataques más allá de esta línea.

Hamás reitera compromiso y envía delegación a Egipto

Ante la oleada de ataques, Hamás hizo un llamado a todas las partes involucradas para cumplir con sus compromisos, reiterando que su disposición a respetar el alto el fuego no ha cambiado. Este domingo, una delegación del grupo llegó a El Cairo, capital de Egipto, que ha sido sede de negociaciones, para abordar con los mediadores la desesperante situación en el enclave.