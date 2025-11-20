Türkiye renueva sus esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Este miércoles, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, recibió en Ankara a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, y destacó que sería muy beneficioso retomar los diálogos de paz en Estambul. En ese sentido, mencionó que el proceso debería reactivarse con “un marco integral que pueda abordar los asuntos más urgentes en este momento”.

"Las conversaciones de Estambul constituyen un hito importante de los esfuerzos diplomáticos en un momento en que se profundizan los efectos devastadores de la guerra” entre Rusia y Ucrania, afirmó Erdogan en una rueda de prensa conjunta con Zelenskyy.

Por eso reiteró la disposición de Ankara a discutir con Rusia "cualquier propuesta que pueda acelerar un alto el fuego y allanar el camino hacia una paz justa y duradera".

También señaló que espera que todos los actores que deseen detener el derramamiento de sangre entre Kiev y Moscú adopten una postura constructiva respecto al proceso de Estambul.

El mandatario turco recordó que Türkiye acogió tres rondas de conversaciones entre Rusia y Ucrania este año, durante las cuales “se logró avanzar” y las partes pudieron debatir asuntos relacionados con el alto el fuego y la paz.

Por su parte, Zelenskyy destacó que Ucrania espera reactivar los intercambios de prisioneros de guerra con Rusia antes de que termine este año.

Además, indicó que confía en los esfuerzos diplomáticos de Ankara para contribuir a poner fin a la guerra con Moscú. "Por supuesto, hablamos de manera significativa sobre la situación en la diplomacia. Ahora muchos procesos se han vuelto más activos y tratamos de garantizar que toda esta actividad esté orientada específicamente a la paz", completó.

Relacionado TRT Español - Türkiye será la sede de la COP31 tras llegar a un acuerdo con Australia

Kremlin: “Moscú está abierto a las negociaciones”



La reacción desde Rusia también fue positiva. Al responder a la propuesta de Erdogan para reactivar los diálogos en Estambul, el Kremlin señaló que mantiene su disposición a las conversaciones.