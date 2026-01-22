El paso fronterizo de Rafah, que conecta Gaza con Egipto, reabrirá la próxima semana para el tránsito en ambos sentidos, en una medida que el nuevo comité palestino definió como un “salvavidas” y un “símbolo de oportunidad”. La reapertura se produce tras meses de dilaciones por parte de Israel, pese a anuncios reiterados que nunca se materializaron.

El anuncio fue realizado por Ali Shaath, actual responsable del Comité Nacional para la Administración de Gaza, tras la firma de la carta constitutiva de la Junta de Paz —un organismo liderado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, inicialmente enfocado en supervisar el alto el fuego en Gaza—, durante un evento celebrado en Davos, en el que participó por videollamada.

“Me complace anunciar que el paso de Rafah abrirá la próxima semana en ambos sentidos para los palestinos en Gaza”, afirmó Shaath, al señalar que la reapertura “indica que Gaza ya no está cerrada al futuro ni al mundo”, aunque advirtió que “aún queda mucho trabajo, y nada fácil, por delante”, en referencia a la reconstrucción y a la crisis humanitaria.

"Para los palestinos en Gaza, Rafah es más que una puerta; es un salvavidas y un símbolo de oportunidad. La apertura de Rafah indica que Gaza ya no está cerrada al futuro y al mundo", agregó Shaath.

El anuncio se produce en un contexto de alivio humanitario muy limitado. La ayuda que ingresa a Gaza sigue siendo insuficiente para cubrir necesidades básicas como alimentos, servicios esenciales, abrigo y agua potable. Unos 2,4 millones de palestinos viven en condiciones cada vez más críticas.

De hecho, el propio presidente Trump había anunciado la reapertura del cruce en octubre, aunque hasta ahora el paso permanecía cerrado, pese a estar contemplado en los acuerdos de alto el fuego.

Israel continúa ocupando zonas de seguridad en el sur y el este de Gaza, además de amplias áreas del norte, lo que implica el control de más de la mitad del territorio. En ese marco, los cruces fronterizos han seguido funcionando de manera restringida, incluso después de diversos anuncios oficiales.

Bloqueo paraliza 70% de la producción de agua, denuncia la ONU

Mientras se aguarda la apertura efectiva de Rafah, organizaciones humanitarias advierten que no solo faltan bienes básicos, sino también maquinaria pesada indispensable para remover escombros y reparar infraestructura clave.

En este sentido, la ONU advirtió que gran parte de la producción de agua de la Ciudad de Gaza está interrumpida debido a obstáculos impuestos por Israel para reparar una línea de suministro esencial.

“El 70% de la producción total de agua de la Ciudad de Gaza está actualmente interrumpida por dificultades vinculadas a la reparación de la línea de suministro de Mekorot”, explicó el portavoz de la ONU, Farhan Haq, citando a la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), durante una conferencia de prensa.

Según detalló, la tubería afectada ingresa desde Israel a Gaza y se encuentra al este de la denominada “Línea Amarilla”, donde permanecen desplegadas fuerzas israelíes. Una evaluación técnica determinó que se necesita un tramo de tubería de acero, inexistente en Gaza y clasificado por Israel como material de “doble uso”, lo que impide su ingreso.

Haq señaló además que Israel denegó recientemente otra solicitud para reparar un pozo considerado una fuente clave de agua. Ante ello, las agencias humanitarias buscan fuentes alternativas y refuerzan el transporte de agua en camiones para garantizar el acceso mínimo al agua segura, aunque advirtieron que no es suficiente.

“OCHA reitera la necesidad de ampliar el acceso, incluidos los insumos críticos catalogados como de ‘doble uso’, sin los cuales no habrá mejoras en los servicios más básicos, como el acceso al agua potable”, subrayó.