El paso fronterizo de Rafah, que conecta Gaza con Egipto, reabrirá la próxima semana para el tránsito en ambos sentidos, en una medida que el nuevo comité palestino definió como un “salvavidas” y un “símbolo de oportunidad”. La reapertura se produce tras meses de dilaciones por parte de Israel, pese a anuncios reiterados que nunca se materializaron.
El anuncio fue realizado por Ali Shaath, actual responsable del Comité Nacional para la Administración de Gaza, tras la firma de la carta constitutiva de la Junta de Paz —un organismo liderado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, inicialmente enfocado en supervisar el alto el fuego en Gaza—, durante un evento celebrado en Davos, en el que participó por videollamada.
“Me complace anunciar que el paso de Rafah abrirá la próxima semana en ambos sentidos para los palestinos en Gaza”, afirmó Shaath, al señalar que la reapertura “indica que Gaza ya no está cerrada al futuro ni al mundo”, aunque advirtió que “aún queda mucho trabajo, y nada fácil, por delante”, en referencia a la reconstrucción y a la crisis humanitaria.
"Para los palestinos en Gaza, Rafah es más que una puerta; es un salvavidas y un símbolo de oportunidad. La apertura de Rafah indica que Gaza ya no está cerrada al futuro y al mundo", agregó Shaath.
El anuncio se produce en un contexto de alivio humanitario muy limitado. La ayuda que ingresa a Gaza sigue siendo insuficiente para cubrir necesidades básicas como alimentos, servicios esenciales, abrigo y agua potable. Unos 2,4 millones de palestinos viven en condiciones cada vez más críticas.
De hecho, el propio presidente Trump había anunciado la reapertura del cruce en octubre, aunque hasta ahora el paso permanecía cerrado, pese a estar contemplado en los acuerdos de alto el fuego.
Israel continúa ocupando zonas de seguridad en el sur y el este de Gaza, además de amplias áreas del norte, lo que implica el control de más de la mitad del territorio. En ese marco, los cruces fronterizos han seguido funcionando de manera restringida, incluso después de diversos anuncios oficiales.
Bloqueo paraliza 70% de la producción de agua, denuncia la ONU
Mientras se aguarda la apertura efectiva de Rafah, organizaciones humanitarias advierten que no solo faltan bienes básicos, sino también maquinaria pesada indispensable para remover escombros y reparar infraestructura clave.
En este sentido, la ONU advirtió que gran parte de la producción de agua de la Ciudad de Gaza está interrumpida debido a obstáculos impuestos por Israel para reparar una línea de suministro esencial.
“El 70% de la producción total de agua de la Ciudad de Gaza está actualmente interrumpida por dificultades vinculadas a la reparación de la línea de suministro de Mekorot”, explicó el portavoz de la ONU, Farhan Haq, citando a la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), durante una conferencia de prensa.
Según detalló, la tubería afectada ingresa desde Israel a Gaza y se encuentra al este de la denominada “Línea Amarilla”, donde permanecen desplegadas fuerzas israelíes. Una evaluación técnica determinó que se necesita un tramo de tubería de acero, inexistente en Gaza y clasificado por Israel como material de “doble uso”, lo que impide su ingreso.
Haq señaló además que Israel denegó recientemente otra solicitud para reparar un pozo considerado una fuente clave de agua. Ante ello, las agencias humanitarias buscan fuentes alternativas y refuerzan el transporte de agua en camiones para garantizar el acceso mínimo al agua segura, aunque advirtieron que no es suficiente.
“OCHA reitera la necesidad de ampliar el acceso, incluidos los insumos críticos catalogados como de ‘doble uso’, sin los cuales no habrá mejoras en los servicios más básicos, como el acceso al agua potable”, subrayó.
Invierno, muertes por frío y colapso sanitario
Haq denunció además que las restricciones impuestas por Israel están haciendo el invierno más mortífero en Gaza. Indicó que otro niño murió por hipotermia esta semana, lo que eleva a nueve el número de muertes vinculadas al frío esta temporada, según datos del Ministerio de Salud del enclave.
El funcionario instó a soluciones urgentes, como permitir el ingreso de baterías, paneles solares y otras fuentes de energía para habilitar espacios comunitarios calefaccionados.
En paralelo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que más de 18.500 personas en Gaza, entre ellas al menos 4.000 niños, necesitan evacuación médica urgente para recibir tratamientos que no están disponibles en el enclave.
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que el organismo apoyó la evacuación de 21 pacientes hacia Jordania el 19 de enero, acompañados por 36 familiares, y agradeció la cooperación del país.
Pese a estas evacuaciones puntuales, Tedros advirtió que miles de pacientes siguen atrapados, mientras el sistema de salud de Gaza continúa colapsado por la ofensiva israelí, la escasez de medicamentos y combustible, y los daños extensos en hospitales.
Un genocidio silenciado: otro ataque a periodistas
Aviones y artillería israelíes continúan atacando Gaza pese al acuerdo de alto el fuego, en una ofensiva que también busca acallar las voces que documentan y dan testimonio de lo que ocurre en el enclave. En ese contexto, tres periodistas palestinos fueron asesinados el miércoles en un ataque aéreo israelí en el centro de Gaza, según informó el Ministerio de Salud local.
El ataque alcanzó un vehículo que transportaba a periodistas que documentaban un nuevo campamento de desplazados gestionado por un comité de ayuda egipcio, cerca de la calle Netzarim, en Zahraa. Los asesinados fueron identificados como Mohammed Salah Qashta, Abdul Raouf Shaat y Anas Ghneim. Shaat colaboraba regularmente con AFP como fotoperiodista.
Los cuerpos de dos periodistas fueron trasladados al hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza, mientras que el tercer cuerpo fue trasladado al hospital de los Mártires de Al-Aqsa.
Mansour afirmó que los periodistas estaban documentando el trabajo del comité en el campamento recién establecido en la zona de Netzarim, en el centro de Gaza. Añadió que el ataque se produjo a unos cinco kilómetros de la zona ocupada por Israel y que el ejército israelí sabía que el vehículo pertenecía al comité egipcio, ya que todos los vehículos del grupo "llevan el logotipo del comité". Un vídeo que circula en internet muestra el vehículo carbonizado y bombardeado junto a la carretera, con humo aún saliendo de los restos y escombros esparcidos por todas partes.
Además, durante la madrugada del jueves, Israel volvió a atacar varias zonas de Gaza que aún ocupa, incluidas áreas del este de la ciudad de Gaza, el campamento de refugiados de Bureij y el este de Jan Yunis. En barrios como Zaytoun y Shujaiya se registraron bombardeos y fuego de artillería.
Desde la entrada en vigor del alto el fuego, los ataques israelíes han matado a 483 palestinos y heridas a otros 1.287, según datos locales Y los números de muertes desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023 son escalofriantes: más de 71.000 palestinos fueron asesinados y más de 171.000 resultaron heridos, en su mayoría mujeres y niños.