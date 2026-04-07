Más de un mes después de que EE.UU. lanzara junto a Israel su guerra contra Irán, las pérdidas militares de Washington han comenzado a acumularse, obligando a la Casa Blanca a solicitar el mayor aumento para gasto de defensa desde la Segunda Guerra Mundial.

Así, la propuesta busca que el presupuesto militar se eleve a 1,5 billones de dólares, es decir un aumento del 42 % respecto al año pasado. Sin embargo, el plan llega acompañado de recortes simultáneos en agencias nacionales encargadas de programas climáticos, de vivienda y de educación.

Además, el Pentágono busca otros 200.000 millones de dólares adicionales para financiar la guerra contra Irán, cuyo costo incremental hasta el 19 de marzo ya se estimaba entre 16.200 y 23.400 millones de dólares.

Al mismo tiempo, el daño ejercido al equipamiento militar estadounidense parece haber quebrado la confianza inicial de Washington acerca de que las capacidades militares de Teherán habían sido destruidas.

Lo que comenzó el 28 de febrero con una declaración del presidente de EE.UU ., Donald Trump, acerca de que podría “ terminarlo en dos o tres días ” parece haberse convertido en una guerra de desgaste , en la que Teherán intenta agotar a Washington asestándole pequeñas dosis constantes de pérdidas militares y económicas.

Más de un mes después de que empezara la guerra, Irán no solo ha logrado resistir, sino que también ha lanzado varios ataques de represalia exitosos contra objetivos estadounidenses, israelíes y árabes.

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En simultáneo, Teherán ha restringido el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, la estrecha vía que conecta el Golfo Pérsico con el golfo de Omán y por la que transita aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo.

Como consecuencia, la estrategia de Irán ha desencadenado una crisis energética mundial, elevando los precios del petróleo muy por encima de los 100 dólares por barril y evocando el espectro de la inflación a nivel global.

En este sentido, los expertos señalan que, aunque el poder aéreo estadounidense mantiene ventajas abrumadoras, incluso las pérdidas numéricamente limitadas apuntan a una falla en los supuestos de Washington sobre los sistemas de defensa iraníes.

Ozan Ahmet Cetin, investigador asociado del centro de estudios SETA, con sede en Washington, explicó a TRT World que los éxitos militares estadounidenses en el campo de batalla no se han traducido en el desenlace político decisivo que Washington había imaginado.

“Desde el punto de vista operativo, Estados Unidos ha logrado avances significativos… Pero incluso la fuerza aérea más capaz no opera sin fricciones, pérdidas o reveses”, afirmó.

Hasta ahora, las pérdidas militares estadounidenses confirmadas incluyen un caza F-15E derribado, la segunda pérdida en combate de un avión de ataque A-10 , daños reportados a un F-35 , un incidente con un F/A-18 cuyos detalles permanecen poco claros, y alrededor de una docena de drones Reaper destruidos.

En el plano humano, al menos 13 soldados estadounidenses han muerto hasta ahora en la guerra y cientos más han resultado heridos.

Frente a la escala de las operaciones —más de 13.000 vuelos de combate y ataques contra más de 12.000 objetivos—, la tasa combinada de pérdidas y daños se mantiene muy por debajo del 0,04%, según Mauro Gilli, profesor de estrategia y tecnología militar en la Hertie School de Berlín.

Gilli explicó a TRT World que estas cifras no indican necesariamente una falla estructural en la doctrina militar estadounidense.

“Superioridad aérea no significa riesgo cero. Significa la capacidad de operar de forma sistemática mientras se niega esa misma posibilidad al adversario”, afirmó.

Como ejemplo, señaló la misión de búsqueda y rescate de combate que recuperó a la tripulación del F-15E derribado en territorio iraní . Para Gilli, esa operación es una señal más clara de dominio operativo que las propias pérdidas. Las fuerzas iraníes, en cambio, solo pudieron acercarse al lugar del impacto por tierra.

Aun así, ambos analistas coinciden en que las amenazas residuales persisten.

Las defensas aéreas móviles iraníes y los sistemas portátiles, ocultos y reubicados en terrenos montañosos, obligan a los pilotos estadounidenses a realizar vuelos a menor altitud, lo que incrementa los riesgos. Según Gilli, se trata de amenazas que no pueden eliminarse por completo.

Cetin, por su parte, insiste en que la lección no es que el poder aéreo estadounidense haya fracasado. “La lección es que el dominio aéreo y la protección de las fuerzas deben tratarse como problemas activos todos los días en una guerra como esta”, señaló.

Pérdidas en el frente económico

En un principio, Washington había proyectado un final mucho más rápido del conflicto mediante un cambio de régimen en Irán. Sin embargo, el hecho de que Teherán haya resistido más de un mes de guerra abierta ha puesto en entredicho esa narrativa.