TÜRKİYE
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Erdogan y Sánchez destacan cooperación entre Türkiye y España y esfuerzos por la paz
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, dialogó por teléfono con su homólogo de España, Pedro Sánchez, en un intercambio sobre relaciones bilaterales y también en un llamado a la diplomacia y la paz ante los conflictos globales.
Erdogan y Sánchez destacan cooperación entre Türkiye y España y esfuerzos por la paz
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, junto a su homólogo de España, Pedro Sánchez. Foto de archivo. / EFE
hace 12 horas

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y su homólogo de España, Pedro Sánchez, conversaron este martes sobre las relaciones bilaterales y los últimos desarrollos regionales y globales, durante una llamada telefónica.

La Dirección de Comunicaciones de Türkiye señaló en la plataforma turca NSosyal que los líderes abordaron la cooperación entre ambos países. Erdogan destacó que la solidaridad entre Ankara y Madrid, “especialmente en defensa y en todos los ámbitos”, ha sido recibida con entusiasmo por sus pueblos. El mandatario subrayó que ambas partes buscan fortalecer aún más sus vínculos.

El presidente turco también se refirió a las tensiones regionales, afirmando que Türkiye no respalda los esfuerzos dirigidos a la “destrucción total de Irán” y expresando su preocupación por la postura de Teherán hacia los países vecinos. “Todos los que tienen conciencia deben abrazar la paz y centrarse en la diplomacia”, afirmó.

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Asimismo, Erdogan advirtió que, si las acciones ilegales de Israel en Gaza y otros territorios no se detienen, la región seguirá enfrentando grandes desafíos para alcanzar la paz.

Además, el mandatario enfatizó la importancia de revitalizar los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, insistiendo en que la comunidad internacional debe comprometerse con mayor firmeza y adoptar un enfoque centrado en la paz.

FUENTE:TRT Español y agencias
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