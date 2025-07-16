Siria atraviesa una situación delicada desde este martes, cuando estallaron enfrentamientos entre grupos armados en el sureste del país, en la región de Suwayda, con un saldo de 30 muertos y más de 100 heridos. Poco después, Israel lanzó una serie de bombardeos que comenzaron en esa área y se extendieron hasta la capital, Damasco.

Los ataques de Tel Aviv contra Damasco dejaron varios heridos, entre ellos al menos dos personas impactadas por un ataque dirigido al complejo del Estado Mayor del Ejército sirio, según informó la agencia estatal SANA. También se registró un impacto cerca del complejo presidencial.

Estos bombardeos se lanzaron luego de una ofensiva aérea contra posiciones militares sirias en el sur del país, en medio de enfrentamientos entre grupos considerados “fuera de la ley” por el Gobierno sirio. Según la emisora pública israelí KAN, Tel Aviv atacó cerca de 160 objetivos en esa zona.

El origen de los enfrentamientos en el sur

Previo a los bombardeos, el sur de Siria fue escenario de enfrentamientos entre milicias drusas y grupos tribales beduinos.

Todo comenzó este martes en la gobernación de Suwayda, ciudad de mayoría drusa en el sur del país. La tensión escaló cuando, según fuentes locales, miembros de una tribu beduina instalaron un puesto de control, agredieron a un druso y le robaron. Este hecho desató una serie de actos de venganza, secuestros y enfrentamientos armados entre ambas comunidades, con el uso de armas medianas y pesadas.

Luego de negociaciones con líderes locales, el ministro de Defensa sirio, Murhaf Abu Qasra, anunció un cese del fuego.

Sin embargo, pese a la declaración, se registraron algunos nuevos enfrentamientos, según confirmó el Ministerio del Interior el martes por la noche.

Por su parte, el Ministerio de Defensa aseguró que el ejército seguirá respondiendo a las agresiones en Suwayda, y que sólo actuará en caso de ataques directos o disparos por parte de grupos fuera de la ley. En ese sentido aclaró que lo hará bajo reglas estrictas para proteger a los civiles y permitir el regreso seguro de quienes huyeron. Además, según la agencia estatal SANA, se desplegaron unidades de policía militar para supervisar el accionar de las tropas y sancionar posibles abusos.

Bombardeos israelíes en Suwayda

Pero los enfrentamientos internos parecieron moverse a un segundo plano tras los duros bombardeos de Israel contra posiciones sirias.

Tel Aviv confirmó los bombardeos a “vehículos de combate blindados, incluyendo tanques, transportes de tropas y sistemas lanzacohetes, así como caminos de acceso” con el fin de interrumpir el movimiento de convoyes a la zona. También se reportó el ataque a un tanque sirio tras su ingreso a Suwayda.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores sirio condenó los bombardeos como una “agresión traicionera” y una violación grave del derecho internacional. En un comunicado, calificó la ofensiva israelí como “un ejemplo reprobable de agresión continua e injerencia externa en los asuntos internos de estados soberanos”. Y afirmando que los ataques tenían como objetivo “socavar la estabilidad nacional y golpear la unidad siria en un momento crítico de transición”.