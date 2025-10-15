El miércoles, la capital rusa fue escenario de un encuentro que marca un nuevo capítulo en la historia reciente de Siria. Ahmad Al-Sharaa, presidente de Damasco desde diciembre de 2024 tras la caída del régimen de Bashar Al-Assad, se reunió oficialmente con Vladimir Putin, en lo que supone su primera visita a Moscú desde que asumió el poder.

“Respetamos todos los acuerdos anteriores y la gran historia con Rusia, y tratamos de restaurar la naturaleza de estas relaciones”, declaró Al-Sharaa ante los medios en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo ruso. Subrayó la dependencia de Siria en la experiencia rusa, especialmente en el sector energético, y enfatizó la voluntad de su gobierno de abrir una nueva etapa en la cooperación bilateral, tras años de conflicto y devastación en el país.

Por su parte, Putin habló de fortaleza y continuidad. Aseguró que las recientes elecciones parlamentarias en Siria ofrecerán un marco para reforzar los lazos entre “todas las fuerzas políticas” del país.

“A pesar de que Siria atraviesa actualmente momentos difíciles, esto fortalecerá, no obstante, los vínculos y la interacción entre todas las fuerzas políticas en Siria”, afirmó. Recordó además que los lazos entre Moscú y Damasco siempre han sido “exclusivamente amistosos” y mencionó la comisión intergubernamental que, operando desde 1993, ahora reanuda su actividad para consolidar la cooperación.

“Por nuestra parte, estamos preparados para hacer todo lo posible para implementarlas, así como para mantener contactos y consultas periódicas a través del Ministerio de Relaciones Exteriores”, concluyó Putin.

Extradición de Assad y futuro de las bases rusas en Siria



