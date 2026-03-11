Irán ha intensificado sus ataques contra infraestructuras energéticas, rutas marítimas y objetivos militares en el Golfo, en medio de la guerra regional desencadenada tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Teherán el 28 de febrero. La escalada ha puesto en alerta a los países del Golfo y ha elevado los temores de una disrupción mayor en los mercados energéticos globales.

El miércoles, drones impactaron cerca del Aeropuerto Internacional de Dubái y varios buques fueron alcanzados en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Según las autoridades emiratíes, al menos cuatro personas resultaron heridas en el incidente cerca del aeropuerto. La Oficina de Medios de Dubái indicó posteriormente que los fuertes sonidos escuchados en la ciudad fueron causados por “interceptaciones aéreas exitosas” realizadas por los sistemas de defensa.

El ejército de Emiratos Árabes Unidos afirma que Irán ha lanzado más de 1.400 drones desde el inicio de las hostilidades. Posteriormente, el país informó que sus defensas aéreas están respondiendo a nuevas amenazas de misiles, mientras instó a la población a permanecer en lugares seguros.

“Los sistemas de defensa aérea están respondiendo actualmente a una amenaza de misiles”, indicó la Autoridad Nacional de Gestión de Emergencias, Crisis y Desastres (NCEMA) en la red social X.

Los ataques también han afectado al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Varias embarcaciones comerciales fueron alcanzadas por proyectiles no identificados en las últimas horas.

Uno de los incidentes provocó un incendio a bordo del buque granelero Mayuree Naree, con bandera de Tailandia, que fue atacado al norte de Omán. La agencia United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) señaló que el fuego fue posteriormente extinguido y que no hubo impacto ambiental. Otro buque, el portacontenedores japonés One Majesty, sufrió daños menores tras ser alcanzado por un proyectil cerca de Ras al-Khaimah, en Emiratos Árabes Unidos. Un tercer barco, el Star Gwyneth, con bandera de las Islas Marshall, también resultó dañado tras un ataque frente a Dubái, aunque su tripulación se encuentra a salvo.

Ataques iraníes en Arabia Saudí y Omán

Las tensiones también se han trasladado a las instalaciones energéticas del Golfo. Arabia Saudí anunció que interceptó una oleada de drones dirigidos al campo petrolero de Shaybah, una de las instalaciones clave para la producción del reino y operado por el gigante saudí Aramco.

“Dos drones que se dirigían al campo petrolero de Shaybah fueron interceptados y destruidos”, indicó el Ministerio de Defensa en una publicación en X.