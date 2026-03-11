Irán ha intensificado sus ataques contra infraestructuras energéticas, rutas marítimas y objetivos militares en el Golfo, en medio de la guerra regional desencadenada tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Teherán el 28 de febrero. La escalada ha puesto en alerta a los países del Golfo y ha elevado los temores de una disrupción mayor en los mercados energéticos globales.
El miércoles, drones impactaron cerca del Aeropuerto Internacional de Dubái y varios buques fueron alcanzados en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Según las autoridades emiratíes, al menos cuatro personas resultaron heridas en el incidente cerca del aeropuerto. La Oficina de Medios de Dubái indicó posteriormente que los fuertes sonidos escuchados en la ciudad fueron causados por “interceptaciones aéreas exitosas” realizadas por los sistemas de defensa.
El ejército de Emiratos Árabes Unidos afirma que Irán ha lanzado más de 1.400 drones desde el inicio de las hostilidades. Posteriormente, el país informó que sus defensas aéreas están respondiendo a nuevas amenazas de misiles, mientras instó a la población a permanecer en lugares seguros.
“Los sistemas de defensa aérea están respondiendo actualmente a una amenaza de misiles”, indicó la Autoridad Nacional de Gestión de Emergencias, Crisis y Desastres (NCEMA) en la red social X.
Los ataques también han afectado al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Varias embarcaciones comerciales fueron alcanzadas por proyectiles no identificados en las últimas horas.
Uno de los incidentes provocó un incendio a bordo del buque granelero Mayuree Naree, con bandera de Tailandia, que fue atacado al norte de Omán. La agencia United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) señaló que el fuego fue posteriormente extinguido y que no hubo impacto ambiental. Otro buque, el portacontenedores japonés One Majesty, sufrió daños menores tras ser alcanzado por un proyectil cerca de Ras al-Khaimah, en Emiratos Árabes Unidos. Un tercer barco, el Star Gwyneth, con bandera de las Islas Marshall, también resultó dañado tras un ataque frente a Dubái, aunque su tripulación se encuentra a salvo.
Ataques iraníes en Arabia Saudí y Omán
Las tensiones también se han trasladado a las instalaciones energéticas del Golfo. Arabia Saudí anunció que interceptó una oleada de drones dirigidos al campo petrolero de Shaybah, una de las instalaciones clave para la producción del reino y operado por el gigante saudí Aramco.
“Dos drones que se dirigían al campo petrolero de Shaybah fueron interceptados y destruidos”, indicó el Ministerio de Defensa en una publicación en X.
Además, indicó que interceptó siete misiles balísticos dirigidos a su región oriental y a la base aérea Prince Sultan, donde un militar estadounidense murió el 1 de marzo, y agregó que otros cinco drones también fueron interceptados y destruidos en incidentes separados.
Por su parte, Omán informó que un dron fue derribado y otro cayó al mar al norte de la ciudad costera de Duqm. La agencia estatal de noticias ONA, citando a una fuente de seguridad, indicó que no se registraron pérdidas humanas ni daños materiales en el incidente. El país condenó enérgicamente los continuos ataques contra su territorio y señaló que está tomando todas las medidas necesarias para proteger la seguridad del país y la de quienes viven en él.
Ataques contra objetivos estadounidenses en Kuwait, Bahréin e Iraq
Asimismo, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) afirmó el martes que lanzó una nueva andanada de misiles contra ciudades israelíes, incluido Tel Aviv, y contra objetivos estadounidenses en la región.
Según medios iraníes, en las primeras horas del miércoles la fuerza militar informó que también atacó bases estadounidenses en Bahréin y en la región kurda del norte de Iraq. En un comunicado difundido por la agencia Tasnim, la Guardia Revolucionaria precisó que “una gran cantidad” de misiles balísticos fue disparada contra la base de la Quinta Flota de la Marina estadounidense en Bahréin, así como contra otras tres instalaciones en el norte de Iraq.
Asimismo, el IRGC indicó que al menos dos misiles fueron dirigidos a una base estadounidense en Kuwait, según las agencias iraníes Fars y Mehr. “La base estadounidense en Arifjan fue alcanzada con el lanzamiento de dos misiles por parte de la unidad de misiles de la Fuerza Terrestre del IRGC”, señaló el grupo, en referencia al campamento Arifjan, situado al sur de la ciudad de Kuwait.
Por otra parte, el sitio oficial Sepah News informó que “infraestructuras clave” en la base estadounidense del puerto de Mina Salman, el centro neurálgico de la Quinta Flota en Bahréin, fueron alcanzadas por misiles y drones iraníes. En Kuwait, Camp Patriot —incluidos hangares, alojamientos y centros de reunión para soldados estadounidenses en las bases navales Mohammed Al-Ahmad y Ali Al-Salem— sufrió importantes daños, al igual que la base Camp Buehring, también atacada por el IRGC.