Colombia atraviesa una de las peores emergencias climáticas de su historia reciente: las inundaciones provocadas por lluvias intensas durante una temporada atípica, han dejado al menos 22 muertos y decenas de miles de familias damnificadas en apenas 12 días, según cifras oficiales.

El agua ha cubierto todo a su paso, desde viviendas hasta extensas zonas agrícolas, afectando especialmente a los departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena, Chocó y Antioquía. Sólo en los dos primeros departamentos, las autoridades calculan 14 fallecidos y al menos 9.000 viviendas destruidas por la tragedia.

Ahora bien, la magnitud del desastre no tiene precedentes para esta época del año. Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), explicó que las precipitaciones en Córdoba aumentaron un 1.600% en comparación con lo habitual para febrero.

En sus palabras, “estos niveles de agua nunca se habían registrado en este mes, que suele ser el más seco de la región”. Además, precisó que más de 40.000 hectáreas permanecen actualmente sumergidas. Por ello, Carrillo afirmó que “claramente estamos ante una crisis climática, un evento excepcional”.

Los informes técnicos apuntan a un fenómeno meteorológico excepcional. Las lluvias, escasas para esta época del año en Colombia, se intensificaron por la presencia de dos frentes fríos del hemisferio norte –uno la semana pasada y otro este fin de semana– que han llegado hasta el sur del mar Caribe y provocado la crecida de ríos.

Unas inundaciones “sin precedentes”

En este contexto, el presidente Gustavo Petro trazó desde el pasado viernes un panorama desolador: unas 120.000 familias damnificadas, 40.000 hectáreas completamente inundadas y otras 300.000 impactadas de forma directa por las lluvias.

“No se registra en la historia que hubiera fluido tanto una corriente fría ártica hacia el sur”, afirmó Petro, subrayando lo inédito de las precipitaciones registradas.

En la misma línea que Petro, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, aseguró que su departamento enfrenta una emergencia “sin precedentes en la historia”. “No tenemos reportes de un hecho de tal magnitud", señaló el gobernador en una entrevista con la agencia de noticias EFE.

Más allá de la atención inmediata a las comunidades afectadas, Zuleta advirtió de que el principal desafío será la recuperación económica de una región con una marcada vocación agroindustrial, cuya economía se sostiene en la ganadería, la agroindustria y la pesca, entre otros sectores clave.

"Tenemos impactos en el sector agroindustrial, agrícola, pecuario, turístico, pesquero y minero-energético. Se afecta el comercio, se afecta la informalidad; hoy se afecta todo el departamento de Córdoba", dijo Zuleta.

"Lo perdimos todo"

El avance del agua no solo borró terrenos enteros en el norte de Colombia, también afectó la vida diaria de miles de personas. En una región ganadera tradicionalmente fértil, el territorio se transformó en una extensión continua de agua que alcanzó viviendas, cultivos y corrales.