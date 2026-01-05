El estruendo de las explosiones durante los ataques de EE.UU. a Venezuela, en la madrugada de este 3 de enero, desataron la angustia y el miedo entre los habitantes de varias de las zonas afectadas, incluida Caracas. Residentes de viviendas alcanzadas por los bombardeos relataron a la agencia de noticias EFE escenas de pánico, confusión y destrucción, una experiencia que, aseguran, no se les olvidará “nunca”. Incluso, cuentan, los hechos les hicieron recordar las imágenes de Gaza, territorio palestino sometido durante años a los ataques constantes de Israel.
“Ya yo sé lo que siente la gente de Gaza”, dijo a EFE Georgina Quijada, de 56 años, ingeniera de sistemas y una de las afectadas en Catia La Mar, Caracas. “¿Qué siente la gente de Gaza? Lo que yo viví esa madrugada. Que mi nieta decía: 'Abuela, no sé para dónde corro', 'Qué pasó, abuela'", recuerda.
Según su testimonio, alrededor de la 1:50 a.m., hora local, escuchó un zumbido seguido de una fuerte explosión que, en un primer momento, confundió con un terremoto. “Estaba viendo Antena 3, estaba viendo ‘Aquí no hay quien viva’. Eso no se me va a olvidar nunca. Sentí el zumbido (...) las puertas del cuarto se movieron”, relató.
La mujer acudió a la ventana, donde vio fuego y humo, en una zona donde, dijo, se encuentra una escuela naval. Luego de esta primera detonación, agregó, hubo otra, pero esta vez en un edificio cercano, en el que una persona murió y otra resultó herida, de acuerdo a su testimonio.
"¿Por qué bombardear un edificio civil? (...) Nosotros no somos zona militar", reclamó Quijada, quien pidió apoyo internacional, específicamente de Rusia, Corea del Norte y China, para detener al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Por su parte, Jesús Linares, de 48 años, aseguró que el sonido de varios impactos lo despertaron. Después de ello acudió a donde estaba su hija, quien le preguntó qué estaba sucediendo y él respondió que Estados Unidos “estaba invadiendo” Venezuela.
Linares caminó al cuarto de su madre cuando escuchó otro zumbido, y sintió una onda expansiva que lo lanzó al piso, por lo que se refugió en un clóset y no salió hasta que escuchó gritos de sus vecinos.
El hombre, bombero de profesión, contó que socorrió y vendó con un sábana a una vecina de 82 años, quien tenía una herida "a nivel frontal" y en la pierna, producto del impacto en un edificio.
En el apartamento de Linares había un cuadro del venezolano Simón Bolívar que resultó impactado por las esquirlas de la bomba. La zona quedó rodeada de escombros y objetos de los vecinos que quedaron desperdigados.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una balance de heridos y fallecidos o de daños, aunque confirmaron que murieron civiles y militares tras el ataque de Estados Unidos, que incluyó bombardeos en los estados Miranda, La Guaira y Aragua, todos cercanos a Caracas.
Este domingo, cientos de simpatizantes se movilizaron en una avenida del centro de Caracas para exigir a Trump la liberación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.
Ambos comparecerán este lunes ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su primera audiencia en Estados Unidos. Allí, a Maduro se le acusa de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.