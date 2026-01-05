El estruendo de las explosiones durante los ataques de EE.UU. a Venezuela, en la madrugada de este 3 de enero, desataron la angustia y el miedo entre los habitantes de varias de las zonas afectadas, incluida Caracas. Residentes de viviendas alcanzadas por los bombardeos relataron a la agencia de noticias EFE escenas de pánico, confusión y destrucción, una experiencia que, aseguran, no se les olvidará “nunca”. Incluso, cuentan, los hechos les hicieron recordar las imágenes de Gaza, territorio palestino sometido durante años a los ataques constantes de Israel.

“Ya yo sé lo que siente la gente de Gaza”, dijo a EFE Georgina Quijada, de 56 años, ingeniera de sistemas y una de las afectadas en Catia La Mar, Caracas. “¿Qué siente la gente de Gaza? Lo que yo viví esa madrugada. Que mi nieta decía: 'Abuela, no sé para dónde corro', 'Qué pasó, abuela'", recuerda.

Según su testimonio, alrededor de la 1:50 a.m., hora local, escuchó un zumbido seguido de una fuerte explosión que, en un primer momento, confundió con un terremoto. “Estaba viendo Antena 3, estaba viendo ‘Aquí no hay quien viva’. Eso no se me va a olvidar nunca. Sentí el zumbido (...) las puertas del cuarto se movieron”, relató.

La mujer acudió a la ventana, donde vio fuego y humo, en una zona donde, dijo, se encuentra una escuela naval. Luego de esta primera detonación, agregó, hubo otra, pero esta vez en un edificio cercano, en el que una persona murió y otra resultó herida, de acuerdo a su testimonio.

"¿Por qué bombardear un edificio civil? (...) Nosotros no somos zona militar", reclamó Quijada, quien pidió apoyo internacional, específicamente de Rusia, Corea del Norte y China, para detener al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por su parte, Jesús Linares, de 48 años, aseguró que el sonido de varios impactos lo despertaron. Después de ello acudió a donde estaba su hija, quien le preguntó qué estaba sucediendo y él respondió que Estados Unidos “estaba invadiendo” Venezuela.