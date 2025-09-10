Por segundo día consecutivo, la Flotilla Global Sumud sufrió un ataque contra una de sus embarcaciones, justo cuando se preparaba para partir de Túnez hacia Gaza en su misión por romper el devastador bloqueo israelí. “Otro barco ha sido impactado en un posible ataque con drones”, alertó la flotilla a través de sus redes sociales la madrugada del miércoles. El buque Alma, con bandera británica, “fue atacado por un dron mientras estaba en aguas tunecinas”. Aunque se generó un incendio en la cubierta superior, este fue extinguido y toda la tripulación se encuentra a salvo.

“Esto marca el segundo ataque de este tipo en dos días. Estos ataques repetidos ocurren durante la intensificada agresión israelí contra los palestinos en Gaza, y son un intento orquestado para distraer y descarrilar nuestra misión”, sostuvo la Flotilla Global Sumud. Y luego reiteró que se mantiene firme en su objetivo de llegar al asediado enclave.

En una transmisión en vivo, una activista afirmó que no se observaron daños estructurales significativos tras una inspección inicial. "Dos noches seguidas. No es una coincidencia. No es un accidente. Esto representa una amenaza para la misión, una amenaza grave que nos tomamos muy en serio", declaró.

También afirmó que se trata de una "clara táctica de intimidación" para "asustar a la gente y evitar que suba a bordo este miércoles". "No nos dejaremos disuadir", añadió.

Por su parte, la activista Leila Hegazy señaló que ocurrió durante su cambio de turno: "Es el segundo ataque con drones contra uno de los barcos. Esperamos que no sea algo común, porque están haciendo varias cosas".

Otro activista presenció lo ocurrido y afirmó haber visto el dron "literalmente justo encima, a unos seis metros" antes de que se desatara el incendio. "Encendimos la alarma. Gritamos. Teníamos las mangueras listas y el incendio se apagó en dos minutos", dijeron.