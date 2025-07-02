Con la mira puesta en potenciar su peso en América Latina, Brasil busca estrechar sus lazos comerciales con México mediante una mayor integración productiva y la renovación de sus acuerdos legales. Así lo anunció este martes Rodrigo Almeida, jefe del sector comercial de la embajada brasileña en México.

Durante las Juntas Internacionales de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) 2025, el diplomático destacó que ambos países, al concentrar el 65% del PIB de América Latina, están llamados a ejercer un liderazgo regional conjunto.

“La integración es el camino natural para Brasil y México”, afirmó, subrayando que la relación comercial entre los dos países ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, pasando de 10.000 millones de dólares en 2019 a más de 13.500 millones en 2024, lo que representa un aumento del 35%.

Hacia una integración productiva y un marco legal actualizado





Para ambos países, que poseen economías “diversificadas y complementarias”, la competencia se deja de lado para dar más relevancia a similitudes que puedan transformarse en oportunidades, resaltó el diplomático.

Entre los sectores con mayor potencial, Almeida destacó la innovación, la tecnología, la aeronáutica, la industria química, farmacéutica y de cosméticos. Un ejemplo concreto es la reciente venta de 20 aeronaves de la brasileña Embraer a la aerolínea militar estatal Mexicana de Aviación, cuya primera unidad fue entregada este año en presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además, Almeida también indicó que empresas brasileñas encuentran en México un aliado y mercado fértil, mientras compañías mexicanas han encontrado en Brasil lugares para establecer exitosamente sus operaciones.