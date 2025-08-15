En las últimas semanas, varios países europeos , encabezados por Francia, han expresado su resistencia al acuerdo comercial firmado en diciembre de 2024 entre la Unión Europea (UE) y el bloque Mercosur —integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, y Bolivia —, alegando preocupaciones por una posible competencia injusta para sus productores agrícolas

“Necesitamos mecanismos que nos permitan proteger ciertos mercados agrícolas clave si llegan a ser completamente desestabilizados por este acuerdo comercial, lo que comúnmente llamamos cláusulas de salvaguardia”, declaró el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Aunque mostró su oposición a algunos detalles del convenio, insistió en que podría respaldarlo pero bajo “otras condiciones”.

El pacto está ahora listo para su ratificación, pero su traspaso a los estados miembros en el Consejo de la UE ha sido suspendido.

El acuerdo





El Acuerdo de Asociación entre la UE y el Mercosur representa el proceso de negociación comercial más extenso y dilatado de la historia moderna.

Al igual que con otros países y bloques latinoamericanos, a mediados de los ‘90, la UE comenzó a negociar acuerdos de asociación --comerciales, políticos y de cooperación-- para no perder terreno ante la propuesta de EE.UU. en 1994 de un área de libre comercio hemisférica (ALCA).

Desde entonces, con avances y retrocesos, la UE ha negociado y logrado firmar distintos acuerdos comerciales en América Latina que todavía se mantienen vigentes: México (2000), Chile (2003), Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Perú, Colombia (2013), y Ecuador (2017).

En el caso del Mercosur, las negociaciones iniciadas en 1995 se encontraron durante más de 20 años con un fuerte bloqueo por parte de intereses defensivos. En junio de 2019 se alcanzó un principio de acuerdo, que sin embargo volvió a fracasar debido al rechazo de algunos países europeos y a la crisis global provocada por la pandemia.

A partir de 2023, se retomaron las negociaciones e incluyeron nuevas demandas, especialmente de Brasil y Francia. De manera inesperada para los analistas, estos diálogos concluyeron con éxito en diciembre de 2024, pocos días después de la victoria del presidente Donald Trump en las elecciones de EE.UU.

En ese marco, surge una pregunta clave: ¿es la geopolítica la llave para destrabar este acuerdo tan complejo y postergado?

Cómo se explica el bloqueo estructural al acuerdo





Se le llama “ nudo gordiano ” a un problema o dificultad aparentemente insoluble. Las negociaciones comerciales entre los países del Mercosur y la Comisión Europea --órgano supranacional que negocia el pilar comercial-- tuvieron una particularidad: la competencia de poderosos sectores económicos y el lobby de los intereses defensivos.

Los europeos, por una parte, demandaban la apertura del mercado en bienes industriales que afectaba a Brasil y Argentina debido al mantenimiento de una alta protección relativa sobre el desarrollo industrial proveniente del modelo de sustitución de importaciones de los años cincuenta y sesenta.

Por otro lado, los países del Mercosur exigían la apertura del sector agropecuario europeo, altamente competitivo y protegido con distintas medidas comerciales y altos subsidios. Esto impactaba especialmente a Francia, Países Bajos, España, Italia y, más tarde, Polonia, cuyos sectores primarios cuentan con distintas medidas de protección comercial, así como altos subsidios.

Los denominados intereses defensivos, los potenciales perdedores de un acuerdo, tenían mayor peso en las negociaciones que los denominados intereses ofensivos --los potenciales ganadores--. A pesar de los acuerdos en los pilares de diálogo político y cooperación, los desacuerdos económicos provocaron largas e infructuosas rondas de negociaciones entre 1995 y 2017.