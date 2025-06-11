TÜRKİYE
Türkiye expresa sus condolencias por tiroteo mortal en una escuela de Austria
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye informó que mantiene un contacto cercano con las autoridades de Austria para determinar si ciudadanos turcos resultaron afectados.
Türkiye ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas y al pueblo austríaco. / AA
11 de junio de 2025

Türkiye expresó su profundo dolor por el tiroteo mortal que sufrió una escuela en Graz, Austria, y ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas y al pueblo austríaco.

“Estamos profundamente entristecidos por el trágico tiroteo ocurrido hoy (10 de junio) en una escuela en Graz, Austria”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye en un comunicado emitido este martes.

Además, Ankara informó que mantiene una coordinación estrecha con las autoridades de Austria para determinar si algún ciudadano turco resultó afectado en el ataque.

“Enviamos nuestras condolencias a las familias de quienes perdieron la vida, así como al pueblo de Austria, y deseamos una pronta recuperación a los heridos”, señaló el comunicado.

Tiroteo deja 10 muertos en una escuela

Este martes, un exalumno de una escuela secundaria en Graz abrió fuego en las instalaciones del instituto y mató a 10 personas, antes de quitarse la vida, informaron las autoridades. 

Según la policía, el atacante, un joven de 21 años, irrumpió en la escuela Dreierschuetzengasse fuertemente armado. Al lugar acudieron rápidamente agentes de seguridad, un helicóptero y servicios de emergencia. 

La muerte de nueve víctimas se confirmó en el sitio del ataque, mientras que una mujer falleció posteriormente en el hospital debido a las heridas.

Las autoridades indicaron que siete de las víctimas eran mujeres y tres hombres, sin precisar sus edades. Además, 12 personas resultaron gravemente heridas, y la policía aseguró que se estaba brindando apoyo psicológico tanto a los testigos como a los afectados por el incidente.

El canciller de Austria, Christian Stocker, declaró tres días de luto nacional en memoria de las víctimas, afirmando que el país fue testigo de “un acto de violencia inimaginable”.


FUENTE:TRT Español y agencias
