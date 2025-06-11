Türkiye expresó su profundo dolor por el tiroteo mortal que sufrió una escuela en Graz, Austria, y ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas y al pueblo austríaco.

“Estamos profundamente entristecidos por el trágico tiroteo ocurrido hoy (10 de junio) en una escuela en Graz, Austria”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye en un comunicado emitido este martes.

Además, Ankara informó que mantiene una coordinación estrecha con las autoridades de Austria para determinar si algún ciudadano turco resultó afectado en el ataque.

“Enviamos nuestras condolencias a las familias de quienes perdieron la vida, así como al pueblo de Austria, y deseamos una pronta recuperación a los heridos”, señaló el comunicado.

Relacionado TRT Global - Türkiye sigue de cerca el caso de ciudadanos a bordo del barco de ayuda Madleen