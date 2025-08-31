El grupo hutí de Yemen confirmó este sábado que el primer ministro de su gobierno murió en un ataque aéreo israelí contra la capital Saná el 28 de agosto. Ahmed Ghaleb al-Rahawi y otros ministros perdieron su vida en el ataque, y varios más resultaron heridos, según un comunicado del grupo yemení.

El viernes, el jefe de Estado Mayor hutí, Muhammad Abdul Karim al-Ghamari, declaró que los ataques de Israel contra la capital yemení de Saná y los barrios civiles "no quedarán impunes" y enfrentarán represalias.

Sus declaraciones vienen tras las afirmaciones de un intento de asesinato contra dirigentes hutíes, según la agencia de noticias SABA, afiliada al grupo.

Así, el ejército israelí afirmó el jueves que intentó asesinar a al-Ghamari y al ministro de Defensa hutí, Mohammed al-Atifi, en ataques sobre la capital, así como a otros altos dirigentes del gobierno hutí. Tel Aviv dijo que el ataque tenía como objetivo una reunión de alto nivel de la dirigencia hutí, basada en inteligencia precisa y aprobada por líderes políticos y el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir.

El jefe del Consejo Político Supremo Hutí, Mahdi al-Mashat, lamentó la muerte de Rahawi y otros ministros, “quienes fueron asesinados tras ser atacados por el traicionero enemigo israelí durante una reunión el jueves”. Sin embargo, no reveló los nombres ni el número de los ministros asesinados.

El líder hutí afirmó que sus fuerzas se mantienen en una posición de fuerza, y que lo que el enemigo logró no fue más que un golpe de suerte.