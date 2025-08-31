ORIENTE MEDIO
Los hutíes confirman la muerte de altos funcionarios en un ataque israelí en Saná
Ahmed al-Rahawi, el primer ministro del gobierno hutí, murió en un ataque aéreo israelí en Saná junto con varios ministros, según afirman los hutíes de Yemen.
Al-Rahawi, en el cargo desde agosto de 2024, fue asesinado junto a otros funcionarios, indicó el grupo. / AFP / AFP
31 de agosto de 2025

El grupo hutí de Yemen confirmó este sábado que el primer ministro de su gobierno murió en un ataque aéreo israelí contra la capital Saná el 28 de agosto. Ahmed Ghaleb al-Rahawi y otros ministros perdieron su vida en el ataque, y varios más resultaron heridos, según un comunicado del grupo yemení.

El viernes, el jefe de Estado Mayor hutí, Muhammad Abdul Karim al-Ghamari, declaró que los ataques de Israel contra la capital yemení de Saná y los barrios civiles "no quedarán impunes" y enfrentarán represalias. 

Sus declaraciones vienen tras las afirmaciones de un intento de asesinato contra dirigentes hutíes, según la agencia de noticias SABA, afiliada al grupo.

Así, el ejército israelí afirmó el jueves que intentó asesinar a al-Ghamari y al ministro de Defensa hutí, Mohammed al-Atifi, en ataques sobre la capital, así como a otros altos dirigentes del gobierno hutí. Tel Aviv dijo que el ataque tenía como objetivo una reunión de alto nivel de la dirigencia hutí, basada en inteligencia precisa y aprobada por líderes políticos y el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir.

El jefe del Consejo Político Supremo Hutí, Mahdi al-Mashat, lamentó la muerte de Rahawi y otros ministros, “quienes fueron asesinados tras ser atacados por el traicionero enemigo israelí durante una reunión el jueves”. Sin embargo, no reveló los nombres ni el número de los ministros asesinados.

El líder hutí afirmó que sus fuerzas se mantienen en una posición de fuerza, y que lo que el enemigo logró no fue más que un golpe de suerte.

Además, Al-Ghamari subrayó que Yemen no se retirará de su apoyo a Gaza, sin importar la "magnitud del ataque o los sacrificios requeridos". Elogió a los palestinos como héroes "preparados para infligir grandes pérdidas" a las fuerzas israelíes, mientras saludaba la determinación de los habitantes de Gaza.

Finalmente, caracterizó la escalada israelí en Gaza y Yemen como señales de fracaso, más que de fuerza, tras casi dos años de ofensivas.

Desde noviembre de 2023, los hutíes han lanzado ataques con misiles y drones contra objetivos israelíes y contra embarcaciones comerciales en el mar Rojo, el golfo de Adén y el mar Arábigo en apoyo a los palestinos en Gaza, donde más de 63.000 personas han muerto en una ofensiva genocida israelí.

FUENTE:TRT World
