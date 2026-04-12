En medio de las negociaciones de Irán y Estados Unidos y más de un mes después de la reanudación de guerra de Israel y Hezbollah, los ataques israelíes en Líbano han dejado más de 2.000 muertos desde el 2 de marzo, según el último balance difundido este sábado por el Ministerio de Salud libanés.
Las autoridades sanitarias informaron de 2.020 muertos y 6.436 heridos en bombardeos registrados en distintas regiones del país. Entre las víctimas mortales figuran 248 mujeres, 165 niños y 85 miembros del personal médico y de rescate.
En este contexto, el miércoles se registró la jornada más mortífera desde el inicio de la guerra. Según el balance oficial libanés, una intensa oleada de ataques israelíes causó al menos 357 muertos en un solo día y más de 1.200 heridos.
Los bombardeos alcanzaron numerosas zonas del país, incluidos barrios de Beirut. Israel afirmó que en esa operación murieron 180 combatientes de Hezbollah.
La escalada del conflicto comenzó después de que Hezbollah lanzara proyectiles contra Israel el 2 de marzo, en respuesta a los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán ocurridos el 28 de febrero.
Aunque Estados Unidos e Irán anunciaron una tregua el martes, Israel sostiene que ese alto el fuego no incluye a Líbano.
Netanyahu condiciona las conversaciones al desarme de Hezbollah
En medio de la escalada, el sábado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, amenazó con una mayor intensificación del conflicto en Líbano y afirmó que Israel solo aceptará negociar si Hezbollah se desarma y se alcanza un acuerdo de paz duradero.
En un discurso grabado difundido esta semana, Netanyahu aseguró que Líbano buscó recientemente abrir canales de negociación directa “como resultado de la fortaleza que demostramos”.
El dirigente israelí afirmó que había accedido a dialogar con dos condiciones: el desmantelamiento de las armas de Hezbollah y la consecución de un acuerdo de paz duradero.
Asimismo, advirtió de que la guerra “aún no ha terminado” y sostuvo que Israel ha logrado “enormes logros” militares.
En esa línea, el jueves Netanyahu ordenó a sus ministros que buscaran conversaciones directas con Líbano, presionando para que Hezbollah se desarme.
Posteriormente, a última hora del viernes, la presidencia libanesa anunció que Líbano e Israel acordaron celebrar su primera reunión en Washington el martes.
Presidencia de Líbano anuncia conversaciones con Israel en Washington
Anteriormente, la presidencia de Líbano informó el viernes que el próximo martes 14 de abril se celebrará en Washington una reunión con Israel para discutir un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hezbollah y el posible inicio de negociaciones entre ambos países.
En un comunicado, señaló que el viernes por la noche se llevó a cabo la primera llamada telefónica entre los embajadores libanés e israelí en Washington y la embajadora estadounidense en Líbano, que se encontraba en Estados Unidos.
“Durante la llamada, se acordó celebrar la primera reunión el próximo martes en el Departamento de Estado para debatir la declaración de un alto el fuego y la fecha de inicio de las negociaciones entre Líbano e Israel bajo los auspicios de Estados Unidos”, añadió el comunicado.
Ataques recientes en el sur de Líbano
Mientras tanto, los ataques israelíes continuaron durante el fin de semana en distintas zonas del sur del país, dejando nuevas víctimas.
El sábado, bombardeos israelíes volvieron a golpear varias localidades del sur de Líbano y dejaron al menos 18 muertos, según el Ministerio de Salud. Entre las víctimas se encuentran ocho personas que murieron y nueve que resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, tras un ataque contra una localidad de la región de Sidón.
Ese mismo día, otros bombardeos en el distrito de Nabatiye causaron la muerte de diez personas, entre ellas tres socorristas. Según las autoridades sanitarias, los ataques alcanzaron varias localidades de la zona y mataron a un miembro de la Defensa Civil y a dos rescatistas del Comité Islámico de Salud, afiliado a Hezbollah.
Las autoridades libanesas denunciaron que Israel está atacando de forma “sistemática” a los equipos de emergencia que operan en las zonas bombardeadas.
Además, según informó la agencia de noticias NNA, ataques aéreos israelíes dejaron al menos 11 muertos en el sur del Líbano entre la noche del viernes y el sábado.
De acuerdo con el medio estatal, seis personas murieron en un bombardeo contra la localidad de Marub y otras cinco en Qana, ambas situadas en el distrito de Tiro.
Los ataques israelíes continúan en varias ciudades tanto de la gobernación de Nabatiye como del distrito de Tiro, sin señales de una mejora de la situación sobre el terreno.
El papa pide proteger a la población civil
En medio de la escalada del conflicto, el papa León XIV expresó este domingo su cercanía al pueblo libanés y afirmó que existe una “obligación moral” de proteger a la población civil.
“Estoy más cerca que nunca, en estos días de dolor, miedo y esperanza invencible en Dios, del querido pueblo libanés”, dijo el pontífice ante la multitud reunida en la plaza de San Pedro tras el rezo del Regina Coeli.
El papa subrayó que “el principio de humanidad conlleva una obligación moral de proteger a la población civil de los efectos atroces de la guerra”.
Un día antes, el sábado, durante una vigilia por la paz en la basílica de San Pedro, el pontífice lanzó uno de sus llamamientos más firmes hasta ahora para poner fin al conflicto en Oriente Medio.
“¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra! La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida”, afirmó.