En medio de las negociaciones de Irán y Estados Unidos y más de un mes después de la reanudación de guerra de Israel y Hezbollah, los ataques israelíes en Líbano han dejado más de 2.000 muertos desde el 2 de marzo, según el último balance difundido este sábado por el Ministerio de Salud libanés.

Las autoridades sanitarias informaron de 2.020 muertos y 6.436 heridos en bombardeos registrados en distintas regiones del país. Entre las víctimas mortales figuran 248 mujeres, 165 niños y 85 miembros del personal médico y de rescate.

En este contexto, el miércoles se registró la jornada más mortífera desde el inicio de la guerra. Según el balance oficial libanés, una intensa oleada de ataques israelíes causó al menos 357 muertos en un solo día y más de 1.200 heridos.

Los bombardeos alcanzaron numerosas zonas del país, incluidos barrios de Beirut. Israel afirmó que en esa operación murieron 180 combatientes de Hezbollah.

La escalada del conflicto comenzó después de que Hezbollah lanzara proyectiles contra Israel el 2 de marzo, en respuesta a los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán ocurridos el 28 de febrero.

Aunque Estados Unidos e Irán anunciaron una tregua el martes, Israel sostiene que ese alto el fuego no incluye a Líbano.

Netanyahu condiciona las conversaciones al desarme de Hezbollah

En medio de la escalada, el sábado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, amenazó con una mayor intensificación del conflicto en Líbano y afirmó que Israel solo aceptará negociar si Hezbollah se desarma y se alcanza un acuerdo de paz duradero.

En un discurso grabado difundido esta semana, Netanyahu aseguró que Líbano buscó recientemente abrir canales de negociación directa “como resultado de la fortaleza que demostramos”.

El dirigente israelí afirmó que había accedido a dialogar con dos condiciones: el desmantelamiento de las armas de Hezbollah y la consecución de un acuerdo de paz duradero.

Asimismo, advirtió de que la guerra “aún no ha terminado” y sostuvo que Israel ha logrado “enormes logros” militares.

En esa línea, el jueves Netanyahu ordenó a sus ministros que buscaran conversaciones directas con Líbano, presionando para que Hezbollah se desarme.

Posteriormente, a última hora del viernes, la presidencia libanesa anunció que Líbano e Israel acordaron celebrar su primera reunión en Washington el martes.

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Presidencia de Líbano anuncia conversaciones con Israel en Washington

Anteriormente, la presidencia de Líbano informó el viernes que el próximo martes 14 de abril se celebrará en Washington una reunión con Israel para discutir un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hezbollah y el posible inicio de negociaciones entre ambos países.

En un comunicado, señaló que el viernes por la noche se llevó a cabo la primera llamada telefónica entre los embajadores libanés e israelí en Washington y la embajadora estadounidense en Líbano, que se encontraba en Estados Unidos.