“Más lluvia, más desesperación y muerte”: así describen agencias de la ONU la situación que sufren los palestinos en Gaza, donde “sobreviven en tiendas endebles, inundadas, y entre ruinas”. Las tormentas invernales y las bajas temperaturas han agravado aún más la crisis humanitaria de miles de desplazados, todo a la espera de que Israel cumpla con el ingreso acordado de ayuda humanitaria, de la que dependen miles de personas, y de avances reales en el alto el fuego.
“Esto es evitable”, afirmó el director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini. “No se está permitiendo la entrada de ayuda humanitaria al nivel necesario”, advirtió. El funcionario agregó que la organización “podría multiplicar estos esfuerzos mañana mismo si la ayuda pudiera ingresar”.
Desde el sábado, Gaza se ve afectada por un sistema de baja presión polar —el tercero de este invierno devastador—, con lluvias intensas y fuertes vientos. A comienzos de este mes, un episodio similar causó al menos 18 muertes, entre ellas las de cuatro niños y bebés, por derrumbes de edificios dañados o por la exposición al frío, según la Defensa Civil de Gaza.
“Mis hijos tiemblan de frío y miedo (…) La tienda se inundó por completo en cuestión de minutos”, relató el domingo Jamil al Sharafi, de 47 años, sobre las condiciones que enfrenta en el sur de Gaza, en diálogo con la agencia de noticias AFP. “Hemos perdido nuestras mantas y toda la comida está empapada”, añadió este padre de seis hijos, que vive con su familia en un refugio improvisado en Al-Mawasi.
La escena se repite en otros puntos del enclave. “Miren el estado en que se encuentran mis hijos y la tienda”, dijo Samia Abu Jabba. “Duermo en el frío, el agua nos inunda y moja la ropa de mis hijos. No tengo ropa para que se pongan. Están helados”, explicó. Y se preguntó: “¿Qué han hecho las personas de Gaza y sus hijos para merecer esto?”.
Los pedidos de las familias son tan básicos como urgentes. “Como mujer mayor, no puedo vivir en tiendas de campaña. Vivir en tiendas significa morir de frío cuando llueve y de calor en verano”, explicó Umm Rami Bulbul. “No queremos reconstrucción ahora mismo, solo que nos proporcionen a nosotros y a nuestros hijos casas móviles”, agregó.
Amjad Al Shawa, director de la Red de ONG Palestinas en Gaza, también denunció las restricciones impuestas por Israel al ingreso de ayuda, en declaraciones a AFP, y señaló que de las más de 300.000 tiendas solicitadas para albergar a los desplazados, “solo hemos recibido 60.000”.
Además, las condiciones climáticas representan un peligro también para los desplazados que se refugian en edificios gravemente dañados por los ataques israelíes ya que, simplemente, no tienen otro sitio donde resguardarse. En las últimas semanas, al menos 20 personas murieron por el colapso de 49 viviendas debilitadas por los bombardeos. De hecho, este domingo una mujer palestina murió y varios miembros de su familia resultaron heridos tras el derrumbe de un edificio debido a las tormentas del domingo, informaron médicos a la agencia de noticias Anadolu.
Violaciones al acuerdo de tregua
Las autoridades de Gaza acusaron este domingo a Israel de someter al enclave a una “muerte lenta” y de permitir el ingreso de solo el 41% de la ayuda humanitaria necesaria durante los 80 días de alto el fuego, firmado el 10 de octubre. En ese período denunciaron 969 violaciones de la tregua.
Organizaciones internacionales respaldaron estas denuncias y señalaron que Israel ha bloqueado el ingreso de ayuda y bienes esenciales desde el inicio de la ofensiva, y que continúa haciéndolo pese a la tregua vigente.
“Esto ha generado una escasez continua de alimentos, medicamentos, agua y combustible, y ha agravado la catastrófica crisis humanitaria en Gaza”, advierten las autoridades locales. En cuanto al combustible, denunciaron que solo ingresaron 425 camiones de los 4.000 previstos en el acuerdo, con un promedio de cinco camiones diarios, frente a los 50 pactados. Esto dejó a hospitales, panaderías y sistemas de agua y saneamiento “prácticamente paralizados”, como ocurrió el jueves con el hospital Al Awda.
Asimismo, señaló que desde la entrada en vigor del alto el fuego, las fuerzas israelíes han matado a 418 palestinos y herido a otros 1.141.
Netanyahu en Washington y ¿avance en las negociaciones?
En paralelo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunirá este lunes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Florida, en un momento en que Washington presiona para avanzar hacia la siguiente etapa del frágil plan de tregua en Gaza. El encuentro tendrá lugar en la residencia del mandatario estadounidense en Mar-a-Lago.
La portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, señaló que Netanyahu abordará la segunda fase del acuerdo, cuyo objetivo es garantizar que el grupo de resistencia palestino “Hamás quede desarmado y Gaza desmilitarizada”.
El acuerdo de alto el fuego, basado en un plan presentado por el presidente Trump, contempla tres fases. Actualmente se mantiene en la primera, mientras continúan las gestiones para las siguientes etapas, que prevén, entre otros puntos centrales, la retirada total del ejército israelí del enclave, una condición de suma importancia para Hamás.
No obstante, la aplicación de este punto podría verse obstaculizada por Israel, teniendo en cuenta que ministros israelíes y altos mandos del ejército han planteado convertir la llamada “línea amarilla” en una frontera permanente. Esta es una división imaginaria, trazada según intereses israelíes, que separa las áreas aún ocupadas por el ejército de aquellas de las que se retiró bajo la tregua. Si se consolida, permitiría a las tropas israelíes mantener presencia en más del 51% de Gaza.
Aun así, Washington informó a Israel y a los mediadores que la segunda fase podría comenzar a principios del nuevo año, según medios israelíes. El Canal 13 citó el miércoles a un alto funcionario israelí anónimo, de acuerdo con Middle East Monitor: “El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, informó a Israel y a los mediadores que la segunda fase del acuerdo de Gaza comenzará a principios de enero”.
Por su parte, el medio estadounidense Axios informó el viernes que Trump quiere convocar la primera reunión para la futura Junta de Paz para Gaza –que funcionaría como administración transitoria del enclave que él mismo presidiría– en enero durante el Foro de Davos, en Suiza. No obstante, el medio señaló que altos funcionarios de la Casa Blanca están cada vez más frustrados, al considerar que Netanyahu intenta frenar el proceso de paz.
Desde octubre de 2023, el ejército israelí ha asesinado a más de 71.200 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y herido a más de 171.200. No obstante, se estima que esta cifra es muy inferior a la real, ya que miles de palestinos permanecen sepultados bajo los escombros tras más de dos años de genocidio.