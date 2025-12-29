“Más lluvia, más desesperación y muerte”: así describen agencias de la ONU la situación que sufren los palestinos en Gaza, donde “sobreviven en tiendas endebles, inundadas, y entre ruinas”. Las tormentas invernales y las bajas temperaturas han agravado aún más la crisis humanitaria de miles de desplazados, todo a la espera de que Israel cumpla con el ingreso acordado de ayuda humanitaria, de la que dependen miles de personas, y de avances reales en el alto el fuego.

“Esto es evitable”, afirmó el director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini. “No se está permitiendo la entrada de ayuda humanitaria al nivel necesario”, advirtió. El funcionario agregó que la organización “podría multiplicar estos esfuerzos mañana mismo si la ayuda pudiera ingresar”.

Desde el sábado, Gaza se ve afectada por un sistema de baja presión polar —el tercero de este invierno devastador—, con lluvias intensas y fuertes vientos. A comienzos de este mes, un episodio similar causó al menos 18 muertes , entre ellas las de cuatro niños y bebés, por derrumbes de edificios dañados o por la exposición al frío, según la Defensa Civil de Gaza.

“Mis hijos tiemblan de frío y miedo (…) La tienda se inundó por completo en cuestión de minutos”, relató el domingo Jamil al Sharafi, de 47 años, sobre las condiciones que enfrenta en el sur de Gaza, en diálogo con la agencia de noticias AFP. “Hemos perdido nuestras mantas y toda la comida está empapada”, añadió este padre de seis hijos, que vive con su familia en un refugio improvisado en Al-Mawasi.

La escena se repite en otros puntos del enclave. “Miren el estado en que se encuentran mis hijos y la tienda”, dijo Samia Abu Jabba. “Duermo en el frío, el agua nos inunda y moja la ropa de mis hijos. No tengo ropa para que se pongan. Están helados”, explicó. Y se preguntó: “¿Qué han hecho las personas de Gaza y sus hijos para merecer esto?”.

Los pedidos de las familias son tan básicos como urgentes. “Como mujer mayor, no puedo vivir en tiendas de campaña. Vivir en tiendas significa morir de frío cuando llueve y de calor en verano”, explicó Umm Rami Bulbul. “No queremos reconstrucción ahora mismo, solo que nos proporcionen a nosotros y a nuestros hijos casas móviles”, agregó.

Amjad Al Shawa, director de la Red de ONG Palestinas en Gaza, también denunció las restricciones impuestas por Israel al ingreso de ayuda, en declaraciones a AFP, y señaló que de las más de 300.000 tiendas solicitadas para albergar a los desplazados, “solo hemos recibido 60.000”.

Además, las condiciones climáticas representan un peligro también para los desplazados que se refugian en edificios gravemente dañados por los ataques israelíes ya que, simplemente, no tienen otro sitio donde resguardarse. En las últimas semanas, al menos 20 personas murieron por el colapso de 49 viviendas debilitadas por los bombardeos. De hecho, este domingo una mujer palestina murió y varios miembros de su familia resultaron heridos tras el derrumbe de un edificio debido a las tormentas del domingo, informaron médicos a la agencia de noticias Anadolu.

Relacionado TRT Español - Israel impone nuevas trabas y prohibiciones a las ONG en Gaza, mientras persiste crisis humanitaria

Violaciones al acuerdo de tregua

Las autoridades de Gaza acusaron este domingo a Israel de someter al enclave a una “muerte lenta” y de permitir el ingreso de solo el 41% de la ayuda humanitaria necesaria durante los 80 días de alto el fuego, firmado el 10 de octubre. En ese período denunciaron 969 violaciones de la tregua.