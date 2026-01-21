La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitará próximamente Estados Unidos, según ha confirmado un alto funcionario estadounidense. El anuncio refuerza, una vez más, la disposición del presidente Donald Trump a acercarse al nuevo liderazgo del país sudamericano, rico en petróleo.

De concretarse el viaje, Rodríguez se convertiría en la primera presidenta venezolana en ejercicio que pisa suelo estadounidense en más de un cuarto de siglo, más allá de las visitas puntuales de mandatarios con motivo de reuniones de Naciones Unidas en Nueva York.

La invitación simboliza un giro abrupto en las relaciones entre Washington y Caracas desde el ataque de operativos de la Fuerza Delta de Estados Unidos contra la capital venezolana, una operación que culminó con el secuestro del entonces presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, y su posterior traslado a una prisión estadounidense para enfrentar cargos por narcotráfico.

Rodríguez, que durante años fue vicepresidenta y una figura clave dentro del aparato del Estado venezolano, dio un giro político al asumir la presidencia interina. A pesar de ello, continúa siendo objeto de sanciones por parte de Estados Unidos, incluida la congelación de activos.

Sin embargo, en un contexto marcado por la presencia de una flotilla de buques de guerra estadounidenses frente a la costa venezolana, Rodríguez ha permitido que Washington actúe como intermediario en la venta de petróleo venezolano. Además, ha facilitado la inversión extranjera y ordenado la liberación de decenas de presos políticos, gestos que han contribuido a rebajar la tensión bilateral.

Un alto funcionario de la Casa Blanca aseguró que la visita tendrá lugar en breve, aunque, por ahora, no se ha fijado una fecha concreta.

La última visita bilateral de un presidente venezolano en ejercicio se remonta a la década de los 1990, antes de la llegada al poder del líder populista Hugo Chávez. Desde entonces, los sucesivos Gobiernos venezolanos han hecho de la confrontación con Washington una seña de identidad, al tiempo que estrechaban lazos con adversarios de Estados Unidos como China, Cuba, Irán y Rusia.

Petróleo venezolano

No obstante, el viaje a Estados Unidos, aún pendiente de confirmación oficial por parte de Caracas, podría generar tensiones internas para Rodríguez. Dentro del Gobierno, algunos sectores duros siguen rechazando lo que consideran el imperialismo hemisférico de Washington.

En este contexto, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, continúan siendo figuras de gran peso político y militar. Analistas advierten de que su respaldo a Rodríguez no está plenamente garantizado.