Tras destruir el domingo un puente estratégico sobre el río Litani, en el sur del Líbano, Israel anunció la ampliación de su invasión terrestre en el país. La acción estaría confirmando lo que ya había advertido presidente libanés, Joseph Aoun: que la destrucción de infraestructuras podría ser un preludio a una incursión a gran escala.
El general Eyal Zamir afirmó el domingo que la operación contra Hezbollah “acaba de comenzar” y que se trata de una “operación prolongada”. “Ahora nos estamos preparando para avanzar con las operaciones terrestres y los ataques dirigidos de acuerdo con un plan organizado”, añadió.
Asimismo, en una declaración el mismo día, el portavoz militar, el general de brigada Effie Defrin, indicó que la expansión de la invasión comenzará la próxima semana.
Las declaraciones se producen después de que las fuerzas israelíes informaran el domingo que destruyeron el puente Qasmiyeh sobre el río Litani, en el sur del país. Según el comunicado, el paso era utilizado por el grupo libanés Hezbollah para trasladar a miembros, armas, cohetes y lanzacohetes desde el norte hacia el sur del río.
Medios israelíes señalaron que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, dio la orden de atacar de inmediato los puentes sobre el río. Por su parte, el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que la orden busca impedir el movimiento de miembros y armamento de Hezbollah hacia el sur.
El puente Qasmiyeh es considerado un paso clave en la autopista costera del sur del Líbano, cerca de la ciudad de Tiro, al conectar el distrito de Sidón con las áreas al sur del río Litani.
Presidente de Líbano califica los ataques como un “preludio de invasión terrestre”
Tras los ataques, el presidente de Líbano, Joseph Aoun, advirtió que la destrucción por parte de Israel de infraestructuras e instalaciones vitales en el sur del país podría preceder a una invasión terrestre del ejército israelí.
Condenando estas acciones, Aoun afirmó que “constituyen una peligrosa escalada y una flagrante violación de la soberanía libanesa, y son un preludio de una invasión terrestre, contra la cual el Líbano ha advertido repetidamente a través de canales diplomáticos”. Además, subrayo que las acciones constituyen un castigo colectivo y violan el derecho internacional, según la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (NNA, por sus siglas en inglés).
Asimismo, Aoun señaló que atacar los puentes del río Litani tiene como objetivo aislar el sur del Líbano, dificultar la llegada de ayuda humanitaria y avanzar en los planes para consolidar la ocupación israelí.
El presidente expresó el llamado a la comunidad internacional, en particular a la ONU y a los miembros del Consejo de Seguridad, para que actúen de inmediato y frenen los ataques israelíes en su territorio.
“El silencio o la inacción continuados alientan nuevas violaciones y socavan la credibilidad de la comunidad internacional”, añadió.
Crisis humanitaria
Las consecuencias de la más reciente ofensiva israelí sobre el Líbano son devastadoras para la población.
El portavoz de la ONU, Farhan Haq, detalló la semana pasada que “más de un millón de personas están ahora desplazadas, incluyendo 367.000 niños, casi un tercio del total”. Asimismo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia alertó también el pasado miércoles que los centros hospitalarios del país se encuentran “desbordados” ante la cantidad de víctimas causadas por el conflicto.
Además, un informe del International Rescue Committee publicado a principios de marzo estimó que alrededor de 4,1 millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente.
Ahora bien, la organización explica en el informe que el país ya vivía, incluso antes de esta nueva escalada, de los peores colapsos económicos en la historia moderna, con la lira libanesa perdiendo más del 98% de su valor entre 2023 y 2024. Detalló que aproximadamente un 80% de la población vive en la pobreza, sin acceso seguro a sanidad, electricidad y educación.
Tel Aviv amplió su ofensiva militar sobre Líbano después de que fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaran ataques contra Irán el 28 de febrero. El 2 de marzo, Hezbollah lanzó cohetes hacia el norte de Israel en respuesta a lo que describió como ataques continuos israelíes sobre Líbano a pesar de un alto el fuego vigente desde noviembre de 2024, así como al asesinato del líder Supremo de Irán, Alí Jamenei, en un ataque aéreo conjunto de EE.UU. e Israel, el pasado 28 de febrero.
El número de víctimas mortales por los ataques israelíes en Líbano ha aumentado a 1.02 desde el 2 de marzo, según un comunicado de las autoridades libanesas difundido por la agencia estatal NNA. Además, al menos 2.786 personas habrían resultado heridas en el mismo período.
Durante décadas, Israel ha ocupado territorios palestinos así como tierras en Líbano y Siria, y se niega a retirarse de ellas o permitir el establecimiento de un Estado palestino independiente.
Israel afirma haber matado a miembros de Hezbollah
En medio de la escalada, el ejército israelí afirmó el domingo que sus fuerzas mataron a más de 10 miembros de Hezbollah en una operación terrestre en el sur del país.
La portavoz militar Ella Wawiya señaló en un comunicado que la 36ª División “continúa una intensa actividad terrestre” en el sur del Líbano, y afirmó que la operación tiene como objetivo “destruir la infraestructura de Hezbollah”. Añadió que las fuerzas israelíes “eliminaron a más de 10 miembros de Hezbollah que representaban una amenaza inmediata”.
La portavoz también indicó que las fuerzas israelíes irrumpieron en “edificios militares de Hezbollah” y encontraron armas, incluidos proyectiles, fusiles y municiones. No hubo comentarios inmediatos por parte del grupo libanés sobre las afirmaciones israelíes.
Por otra parte, siete soldados israelíes resultaron heridos en el sur del Líbano y el norte de Israel, según informaron medios israelíes.
Cuatro de ellos sufrieron heridas leves debido a un incidente de seguridad mientras se encontraban en el sur del Líbano, y otro resultó con lesiones menores cuando un dron explotó cerca de las fuerzas en la misma región, informó el diario Yedioth Ahronoth.
Otros dos soldados resultaron levemente heridos en el norte de Israel, añadió el medio, señalando que los siete fueron trasladados a hospitales para recibir tratamiento.
España condena declaraciones israelíes sobre supuestos planes de atacar infraestructura civil libanesa
España condenó este lunes las declaraciones de las autoridades israelíes sobre supuestos planes militares para atacar infraestructuras y áreas civiles en Líbano.
“El Gobierno español expresa su más enérgica condena a las declaraciones de las autoridades israelíes que afirman que el ejército israelí ha recibido la orden de destruir todos los puentes sobre el río Litani, así como las viviendas de civiles libaneses en los pueblos vecinos, lo que constituye una violación flagrante y premeditada del derecho internacional humanitario”, indicó un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Se subrayó que la infraestructura civil, incluidas viviendas y centros de salud, “nunca puede, según el derecho internacional, considerarse un objetivo militar”, agregando que “estas acciones violan los principios más básicos del derecho internacional humanitario, destruyendo la vida de civiles inocentes”.
El ministerio también advirtió contra cualquier acción que afecte la unidad territorial de Líbano. “España reitera categóricamente su condena a cualquier intento de aislar y dividir el territorio libanés y hace un llamado al respeto de la integridad territorial y soberanía”, señaló.
Además, Madrid hizo un llamado a la comunidad internacional para prevenir la “impunidad de estas acciones” y fortalecer su apoyo a los esfuerzos del gobierno libanés por consolidar la soberanía e integridad territorial bajo su autoridad.