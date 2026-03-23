Tras destruir el domingo un puente estratégico sobre el río Litani, en el sur del Líbano, Israel anunció la ampliación de su invasión terrestre en el país. La acción estaría confirmando lo que ya había advertido presidente libanés, Joseph Aoun: que la destrucción de infraestructuras podría ser un preludio a una incursión a gran escala.

El general Eyal Zamir afirmó el domingo que la operación contra Hezbollah “acaba de comenzar” y que se trata de una “operación prolongada”. “Ahora nos estamos preparando para avanzar con las operaciones terrestres y los ataques dirigidos de acuerdo con un plan organizado”, añadió.

Asimismo, en una declaración el mismo día, el portavoz militar, el general de brigada Effie Defrin, indicó que la expansión de la invasión comenzará la próxima semana.

Las declaraciones se producen después de que las fuerzas israelíes informaran el domingo que destruyeron el puente Qasmiyeh sobre el río Litani, en el sur del país. Según el comunicado, el paso era utilizado por el grupo libanés Hezbollah para trasladar a miembros, armas, cohetes y lanzacohetes desde el norte hacia el sur del río.

Medios israelíes señalaron que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, dio la orden de atacar de inmediato los puentes sobre el río. Por su parte, el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que la orden busca impedir el movimiento de miembros y armamento de Hezbollah hacia el sur.

El puente Qasmiyeh es considerado un paso clave en la autopista costera del sur del Líbano, cerca de la ciudad de Tiro, al conectar el distrito de Sidón con las áreas al sur del río Litani.

Presidente de Líbano califica los ataques como un “preludio de invasión terrestre”

Tras los ataques, el presidente de Líbano, Joseph Aoun, advirtió que la destrucción por parte de Israel de infraestructuras e instalaciones vitales en el sur del país podría preceder a una invasión terrestre del ejército israelí.

Condenando estas acciones, Aoun afirmó que “constituyen una peligrosa escalada y una flagrante violación de la soberanía libanesa, y son un preludio de una invasión terrestre, contra la cual el Líbano ha advertido repetidamente a través de canales diplomáticos”. Además, subrayo que las acciones constituyen un castigo colectivo y violan el derecho internacional, según la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (NNA, por sus siglas en inglés).

Asimismo, Aoun señaló que atacar los puentes del río Litani tiene como objetivo aislar el sur del Líbano, dificultar la llegada de ayuda humanitaria y avanzar en los planes para consolidar la ocupación israelí.

El presidente expresó el llamado a la comunidad internacional, en particular a la ONU y a los miembros del Consejo de Seguridad, para que actúen de inmediato y frenen los ataques israelíes en su territorio.

“El silencio o la inacción continuados alientan nuevas violaciones y socavan la credibilidad de la comunidad internacional”, añadió.

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Crisis humanitaria

Las consecuencias de la más reciente ofensiva israelí sobre el Líbano son devastadoras para la población.

El portavoz de la ONU, Farhan Haq, detalló la semana pasada que “más de un millón de personas están ahora desplazadas, incluyendo 367.000 niños, casi un tercio del total”. Asimismo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia alertó también el pasado miércoles que los centros hospitalarios del país se encuentran “desbordados” ante la cantidad de víctimas causadas por el conflicto.

Además, un informe del International Rescue Committee publicado a principios de marzo estimó que alrededor de 4,1 millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente.

Ahora bien, la organización explica en el informe que el país ya vivía, incluso antes de esta nueva escalada, de los peores colapsos económicos en la historia moderna, con la lira libanesa perdiendo más del 98% de su valor entre 2023 y 2024. Detalló que aproximadamente un 80% de la población vive en la pobreza, sin acceso seguro a sanidad, electricidad y educación.