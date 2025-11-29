La desnutrición infantil en Gaza alcanza niveles críticos: casi 9.300 menores de cinco años fueron diagnosticados con desnutrición aguda severa en octubre, alertó Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) este sábado.

Según la agencia, la combinación de hambre, enfermedades y la llegada del invierno está poniendo en riesgo la vida de miles de niños. “Los altos niveles de desnutrición continúan poniendo en peligro la vida y el bienestar de los niños en Gaza, agravados por la llegada del clima invernal, que acelera la propagación de enfermedades y aumenta el riesgo de muerte entre los menores más vulnerables”, señaló la agencia de la ONU en un comunicado publicado en su sitio web.

Los exámenes nutricionales realizados junto a sus socios en octubre identificaron a casi 9.300 niños en estado de desnutrición aguda. Pese a la gravedad de la situación, grandes cantidades de suministros esenciales para el invierno siguen bloqueadas en los cruces fronterizos, lo que impide su distribución en el territorio. Por ello, la agencia pidió la entrada segura, rápida y sin obsáculos de ayuda en el territorio.

La falta de abrigo agrava aún más la crisis. “Con la llegada del clima invernal, miles de familias desplazadas continúan viviendo en refugios improvisados, sin ropa abrigada, mantas ni protección contra los elementos, mientras fuertes lluvias han arrastrado desechos y aguas residuales hacia zonas pobladas”, añadió el comunicado.

La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, afirmó que “pese a los avances, miles de niños menores de cinco años siguen sufriendo desnutrición aguda en Gaza, y muchos más carecen de refugio adecuado, saneamiento y protección frente al invierno”.

“Demasiados niños en Gaza siguen enfrentando hambre, enfermedades y exposición a bajas temperaturas, condiciones que ponen sus vidas en riesgo. Cada minuto cuenta para proteger a estos menores”, señaló.

Russell también pidió abrir todos los pasos fronterizos hacia Gaza, simplificar y acelerar los procedimientos de inspección y dar una clara prioridad al ingreso de suministros humanitarios, permitiendo que la ayuda fluya por todas las rutas posibles, incluidas Egipto, Israel, Jordania y Cisjordania ocupada.

La advertencia llega pese al alto el fuego vigente desde octubre, en un contexto donde las necesidades humanitarias no dejan de crecer. El miércoles, la oficina de medios del gobierno gazatí informó que una reciente tormenta invernal dañó unas 22.000 tiendas donde se refugian familias desplazadas y dejó a más de 288.000 hogares sin protección frente al frío y la lluvia.

Las autoridades de Gaza estiman que el territorio necesita cerca de 300.000 tiendas y unidades de vivienda prefabricadas para cubrir las necesidades básicas de refugio de la población, después de que Israel destruyera infraestructura civil durante dos años de ofensiva.



